Miniatures Porsche 936 & 956 LH 24H du Mans 1979/1983 de Solido au 1:18

En 2023, la légendaire course d’endurance des 24 Heures du Mans célèbre ses 100 ans. Afin de fêter cet anniversaire, le fabricant de miniatures Solido propose différentes reproductions à l’échelle 1:18 de modèles en édition limitée s’étant illustrés, notamment la Porsche 936 Spyder #12 de 1979 et la Porsche 956 LH #21 de 1983.

Porsche 936 Spyder #12 de 1979

Porsche a développé dans la seconde partie des années 1970 la 936 Spyder afin de remplacer les vaillantes 917 et 908. Après la fabrication d’un prototype en 1976, cette nouvelle voiture de course a été engagée en course au Nürburgring ainsi qu’aux 24 Heures du Mans 1976 qu’elle a remporté. Trois châssis ont été fabriqués : 936001, 936002 & 936003.

Après une victoire en 1977, une 2ème et 3ème place en 1978, la Porsche 936 Spyder était de retour au Mans en 1979. Pour cette édition 1979, 20 Porsche était au départ et seulement 12 à l’arrivée.

L’une des voitures pressenties pour la victoire était la Porsche 936 #12 (châssis 936003) qui avait une nouvelle livrée bleu, blanc et rouge aux couleurs du sponsor Essex. Elle était pilotée par Jacky Ickx et Brian Redman. L’équipe Essex Porsche a engagé deux voitures (#12 & #14) de l’année précédente qui était insuffisamment préparées. Les deux voitures ont dû abandonner suite à des casses.

Jacky Ickx était parti en tête, suivi de Wollek, s’engageant dans une lutte acharnée. Après une heure de course, l’avance de la Porsche 936 n°12 était de seulement 2 minutes et demie. C’est alors qu’un problème de fixation de roue contraindra la voiture à s’arrêter aux stands pour réparer.

Brian Redman a pris le volant pour rapidement subir une crevaison à l’arrière gauche. Il lui faudra 38 minutes pour rejoindre son stand, la roue s’étant disloquée arrachant une partie de la carrosserie et la jante étant nue sur le bitume. Ce tour laborieux a endommagé les suspensions. 53 minutes seront nécessaires pour réparer. L’équipage de la Porsche n°12 a reculé à la 35ème place du classement. Ils n’ont pourtant pas baissé les bras en remontant à la 7ème position sous la pluie. Le dimanche, la voiture a dû déclarer forfait suite à une casse de la courroie d’alternateur, l’empêchant de rejoindre les stands pour réparer.

La seconde Porsche 936 de Essex Porsche (châssis 936001 – #14) était pilotée par Bob Wollek et Hurley Haywood. Elle a abandonné à la 19ème heure alors qu’elle pointait à la cinquième position durant l’heure précédent son abandon.

Porsche 956 LH #21 de 1983

L’édition 1983 des 24 Heures du Mans était marquée par une forte participation de voitures Porsche : 21 au départ et 15 à l’arrivée. Porsche dominait déjà à cette époque au Mans avec des voitures de course très performantes. Avant le départ, la grande question était de savoir quelle Porsche allait remporter une nouvelle victoire. L’équipe d’usine était tellement confiante qu’elle décida de retirer entre les essais et la course la quatrième Porsche 956 officielle (châssis 956004 / #33) qui devait être pilotée par Jürgen Barth et Vern Schuppan. Sur les trois Porsche officielles aux couleurs du Rothmans, deux terminèrent sur le podium à la 1ère place (châssis 956003 / #3) et à la 3ème place (châssis 956005 / #1). La dernière (châssis 956008 / #2) a dû abandonner suite à une casse du joint de culasse et ayant rencontré divers problèmes (allumage, démarreur).

D’autres Porsche 956 ont été engagées par des équipes privées dont Porsche Kremer Racing. La 956 Groupe C bleue #21 (châssis 956101) aux couleurs de Kenwood et de Sonauto était pilotée par Michael Andretti, Mario Andretti et Philippe Alliot. La famille Andretti très imlpliquée dans le sport automobile, notamment via Mario Andretti et son fils Michael, a souhaité réalisé un nouvel exploit sur le circuit manceau. La voiture de course consommant énormément, Mario Andretti n’a pas pu forcer l’allure afin de rattraper les deux Porsche officielles en tête de la course. L’équipage privé a terminé à la 3ème place, à 6 tours du leader après 4 960 km parcouru à une vitesse moyenne de 206,783 km/h.

Deux miniatures en édition limitée

2023 est une année riche en nouveautés Porsche chez Solido, notamment concernant les voitures de course. La gamme 956 est étoffée avec cette version Kenwood qui est assez fidèle au modèle original. Les détails sont assez nombreux, autant à l’extérieur que dans le cockpit. Ce dernier est visible en ouvrant les portes en élytres. Le poste de conduite est assez bien reproduit avec la conduite à droite et même les harnais.

Un second siège est même présent alors qu’à l’origine la voiture en était dénuée. Le volant permet de tourner très légèrement les roues avant, permettant d’exposer le modèle avec les roues tournées à gauche ou à droite.

Le dessous de la voiture a été reproduit avec un fond plat se relevant vers l’arrière permettant de se rendre compte du travail de l’aérodynamique. Le reste de la voiture est conforme au modèle original avec une belle application de la peinture et les différents sponsors.

Notez le design différent des jantes BBS avant et arrière chaussées de pneus slicks Goodyear Eagle. La texture des pneus est assez réaliste au toucher. Les différents coupe-circuits au niveau de la baie de pare-brise sont présents tout comme l’antenne de toit.

Cette 956 vient rejoindre les trois autres modèles déjà commercialisées par Solido, dont certaines étaient en édition limitée. Un 5ème modèle aux couleurs de Canon est annoncé courant 2023.

La miniature de la Porsche 936 de 1979 est assez bien réalisé avec une décoration minutieuse. La grande différence avec sa cousine reproduite par Solido en 2021 (la version Jules de 1981) se trouve au niveau des jantes. Cette version plus ancienne possède des jantes pleines peintes en blanc et non à de multiples rayons. Les pneus sont les mêmes : des slicks Dunlop.

La miniature est conforme avec une bonne reproduction de petits éléments comme les différents feux de position, la prise d’air centrale derrière le pilote ainsi que les différents bouchons de remplissage (carburants et autres liquides).

De l’arrière, l’aileron est assez imposant laissant entrevoir les prises NACA permettant de refroidir le moteur. Dénuée de toit, cette voiture de course possède un cockpit ouvert permettant de bien voir ses éléments, la position du pilote, les harnais, les différents manomètres ainsi que les différentes commandes. Comme sur les autres modèles Solido au 1:18, le volant est fonctionnel.

Le dernier élément de la voiture de course est le cockpit accueillant le pilote du côté droit, avec la présence à gauche d’un second siège baquet comme dans la vraie voiture. Le tableau de bord avec les différentes jauges et compteurs est reproduit avec quelques éléments placés de chaque côté du pilote.

Ces nouvelles miniatures en édition limitée (non numérotées) sont assez intéressantes dans ces décorations originales se démarquant de celles plus connues comme les Rothmans ou Jules. Elles pourront rejoindre les précédentes ayant couru lors de différentes éditions des 24 Heures du Mans. Leur prix est assez intéressant en regard de la qualité et des finitions.

Les petits détails

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier a retenu notre attention. Sur la Porsche 936 de Solido, le détail phare se découvre en retournant la miniature : tout le dessous du moteur avec les 2 turbos, la boîte de vitesse et le châssis tubulaire est représenté.

La reproduction de la Porsche 956 possède de nombreux détails et notamment sur les côtés avec de vraies aérations et les sorties d’échappement.

Disponibilité et prix

Commercialisées fin 2022 chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous les référence S1805604 (936) et S1805504 (956 LH), les miniature Solido au 1:18 des Porsche 936 n°12 de 1979 et 956 LH n°21 de 1983 sont proposées au prix recommandé de 49,95 euros.

