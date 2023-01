Volkswagen va lancer sa nouvelle ID. 3 au printemps 2023

Volkswagen dévoilera la nouvelle ID.3 au public au printemps prochain. L’ID.3 de deuxième génération devrait permettre d’écrire un nouveau chapitre de la réussite de la gamme ID. A ce jour, plus d’un demi-million de modèles ID. conçus à partir de la plateforme électrique modulaire (MEB) ont été livrés aux clients du monde entier. À l’heure actuelle, l’ID.3 est assemblée sur les sites de Zwickau et Dresde, en Allemagne, mais le réseau de production va s’agrandir en 2023 incluant l’usine principale Volkswagen de Wolfsburg afin de répondre à la forte demande pour des voitures compactes 100% électriques.

« La nouvelle ID.3 atteste de notre engagement en faveur de la qualité, du design et du développement durable. Le design du modèle a évolué et nous avons amélioré les matériaux utilisés pour l’habitacle. », a indiqué Imelda Labbé, membre du Directoire de Volkswagen en charge des Ventes, du Marketing et de l’Après-vente. Pour proposer cette nouvelle version optimisée, l’équipe de développement a intégré les suggestions des clients pour améliorer le produit et enrichir la dotation d’équipements fournis de série. « Répondre aux besoins de nos clients demeure pour nous une priorité. À ce titre, nous écoutons attentivement leurs remarques et nous nous attachons à faire évoluer notre gamme de produits en fonction de leurs attentes. », a ajouté Imelda Labbé.

La nouvelle VW ID.3 est équipée de logiciels de dernière génération améliorant les performances du système et permettant de procéder aux mises à jour à distance. Les équipements de série ont également été revus à la hausse, incluant désormais un écran de 12 pouces (30,5 cm), un plancher de coffre amovible pour le coffre et une console centrale avec deux porte-gobelets.

Certaines fonctionnalités comme le branchement Plug & Charge et la planification d’itinéraire intelligente pour véhicules électriques rendent les procédures de recharge de la nouvelle ID.3 encore plus simples et pratiques. Volkswagen a en outre équipé l’ID.3 de sa dernière génération de systèmes d’aide à la conduite entièrement intégrés, à commencer par le système Travel Assist fondé sur l’intelligence collective ou l’aide au stationnement Park Assist Plus avec fonction mémoire proposés en option.

« Notre travail chez Volkswagen consiste notamment à proposer des technologies et des innovations compatibles avec tous les modèles, y compris les citadines compactes, comme en atteste l’ID.3 en intégrant les nouveaux systèmes d’aide à la conduite : en faisant appel à l’intelligence collective pour la dernière version du système Travel Assist, nous franchissons une nouvelle étape vers l’avènement de la conduite hautement automatisée. », a déclaré Kai Grünitz, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge du Développement.

En France, les clients peuvent commander depuis le 8 décembre 2022 les séries spéciales de pré-lancement « First » en version « Pro Performance » avec batterie 58 kWh, 204 ch, et « First Exclusive», en version « Pro Performance » avec batterie 58 kWh, 204 ch ou en version « Pro S » avec batterie 77 kWh, 204 ch.

En France, la VW ID.3 First sera disponible au prix de 46 750 € (hors déduction du bonus gouvernemental). Elle reprend les équipements de la série spéciale ID.3 Active en ajoutant de nombreux éléments tels que le nouveau Design, des projecteurs Matrix LED, la climatisation Climatronic double-zone, un écran d’info-divertissement Discover Max 12″ et un plancher de coffre modulable, pour seulement 650,€ de plus.

En raison d’un nombre élevé de demandes, les clients qui passent commande dès maintenant devraient se voir livrer de leur nouvelle ID.3 sur la fin de l’année 2023.

Photos : Volkswagen