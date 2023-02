Collaboration de Volkswagen et Marvel avec le film « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania »

À l’occasion de la sortie du film « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » de Marvel Studios, prévue pour le 17 février 2023 aux États-Unis, Volkswagen lance une campagne de communication mondiale à 360° qui place l’ID.4 en haut de l’affiche avec des contenus spécifiques inspirés du film. Cette collaboration s’inscrit dans la continuité du placement de produit du modèle 100% électrique dans le film, où il joue le rôle de la voiture familiale des super héros.

« Les films produits par Marvel Studios comptent parmi les plus grands succès cinématographiques de tous les temps, et Ant-Man est l’un des personnages les plus attachants de l’univers de Marvel au cinéma. L’intégration de l’ID.4 dans le film et la campagne publicitaire nous permettent d’atteindre des millions de personnes dans le monde entier. Par ailleurs, ce personnage correspond parfaitement à notre image de marque : attachant et authentique, il est aussi doté d’un excellent sens de l’humour. », explique Gilbert Heise, Head of Global Brand Management et Consumer Insights pour Volkswagen.

Des contenus diffusés dans le monde entier sur les réseaux sociaux, à la télévision et dans les cinémas mettent en scène Ant-Man, Cassie Lang et l’ID.4 dans une séquence amusante et soignée.

À quelques semaines de la sortie du film, Volkswagen et « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » de Marvel Studios unissent leurs forces dans une vidéo spécialement conçue pour le lancement de cette campagne mondiale. Développée et produite conjointement par Volkswagen, l’équipe de Walt Disney Studios dédiée aux partenariats et Bullitt, cette publicité a été réalisée par Anthony Leonardi III, collaborateur de longue date de Marvel Studios. La société d’effets spéciaux Framestore, récompensée par de nombreux prix, a conçu les effets de rétrécissement et d’agrandissement.

« À la fois innovante et amusante, cette campagne intégrée allie l’aspect touchant de l’intrigue du film à un style visuel hors du commun. Nous avons hâte de la partager avec les fans de Marvel dans le monde entier à l’occasion de la sortie du prochain film du MCU. », explique Lylle Breier, Vice-Présidente Senior des Partenariats Marketing Monde pour Walt Disney Studios.

En outre, un reportage dévoilera les coulisses de la création du film et du placement de l’ID.4 pendant le processus de production. Le SUV électrique de Volkswagen sera également présent sur le tapis rouge lors de la première mondiale du film, à Los Angeles.

« De nos jours, il est extrêmement important pour les marques de pouvoir proposer un storytelling chargé en émotions issu de partenariats tels que celui-ci. Nous sommes très fiers d’avoir réussi à unir deux marques reconnues dans le monde entier pour un projet aussi créatif. », explique Salim Yüksel, responsable Future Trends, Strategic Partnerships et Global Branded Entertainment chez Volkswagen, qui a piloté le projet en partenariat avec Volkswagen of America.

