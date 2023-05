Une collection exceptionnelle d’un client Bugatti exposée à Molsheim

Le Château Saint Jean, berceau de Bugatti Automobiles à Molsheim, est pour beaucoup de passionnés un lieu incontournable. C’est ici que toutes les hypersportives modernes de la marque sont aujourd’hui assemblées mais c’est aussi le site historique de Bugatti. Acheté et rénové par Ettore Bugatti pour y accueillir ses clients et leur faire découvrir le style de vie selon Bugatti, le Château cultive encore aujourd’hui ce lien indéfectible avec le fondateur. Il continue d’ailleurs d’accueillir quelques privilégiés du monde entier et a récemment reçu une visite toute particulière d’un client de longue date.

Ce client Bugatti s’est constitué avec soin une collection de véhicules rares dont les trois records du monde de vitesse : la Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition, la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse World Record Edition et la Chiron Super Sport 300+. Son souhait le plus cher était de rassembler ces hypersportives de tous les superlatifs au berceau de la marque, à l’endroit où elles ont pris vie, avec l’équipe qui a rendu ceci possible. Un rêve devenu réalité lorsqu’elles ont été emmenées avec précaution jusqu’au Château Saint Jean à Molsheim, accompagnées d’autres merveilles appartenant également à The Singh Collection, Punjab, India : une Bugatti Veyron Pur Sang et une Bugatti Divo.

La dernière Bugatti en date à avoir battu le record du monde de vitesse, la Chiron Super Sport 300+, a vu le jour pour rendre hommage à la première voiture de série à dépasser les 482,80 km/h (300 mph). En effet, en 2019, une variante de la Chiron Super Sport 300+, confiée au Pilote Officiel Bugatti vainqueur des 24 Heures du Mans, Andy Wallace a été enregistrée à 490,48 km/h. Andy Wallace, qui est alors devenu à l’époque la première personne à rouler à plus de 300 mph à bord d’un véhicule de série, a souhaité faire le voyage jusqu’à Molsheim pour accueillir l’heureux propriétaire de cette collection si particulière et participer à cette réunion historique.

Cette recherche de vitesse dans l’ère moderne de Bugatti remonte à juin 2010, il y a presque 13 ans. Ce jour-là, sur le circuit d’essai d’Ehra-Lessien, une Veyron 16.4 Super Sport propulsée par une version 1 200 ch du moteur W16 a établi un record à 431,07 km/h, pulvérisant ainsi le précédent record de vitesse. Au volant ce jour-là : Pierre-Henri Raphanel, Pilote Officiel Bugatti et ancien pilote de course. Également présent à Molsheim pour accueillir le client et ses trois monstres de performance, il n’a pas manqué de partager avec lui l’émotion et le frisson qu’il a ressenti au moment précis de franchir cette vitesse.

Trois ans après, Bugatti a établi un nouveau record, celui du roadster le plus rapide du monde, avec la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, qui a atteint 408,84 km/h. Ces trois véhicules exceptionnels ont tous donné lieu à des séries très limitées arborant les couleurs de course caractéristiques de la marque, le noir et le orange, pour immortaliser ces records qui ont marqué à jamais l’histoire de Bugatti. La passion de ce collectionneur est telle qu’au-delà du fait de devenir l’heureux propriétaire de ces véhicules de tous les records, il nourrissait le rêve de les rassembler à l’endroit même où ils sont nés. Un grand moment et une grande émotion pour toute l’équipe Bugatti.

Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles, a déclaré : « Le fait qu’un propriétaire ait dans sa propre collection chacun de ces trois véhicules mais aussi une édition limitée de la Veyron Pur Sang et une Divo, témoigne d’une passion sans égale pour la marque Bugatti, son histoire et ses réalisations. Mais un collectionneur qui fait montre d’autant de dévouement pour notre marque a conscience que posséder une Bugatti symbolise bien plus que le seul véhicule en lui-même. C’est pourquoi nous avons été extrêmement honorés de recevoir ce client fidèle de Bugatti et ses hypersportives iconiques à Molsheim et de lui faire vivre une expérience qu’il n’oubliera jamais. »

Pour célébrer cette journée si spéciale, Achim Anscheidt, Directeur du Design de Bugatti, a signé à la main toutes les hypersportives du client, ajoutant un mot personnalisé pour les trois véhicules records du monde : « In recordbreaking friendship ! Yours, Molsheim, 26/4/23 », (En hommage à une amitié de tous les records. Bien à vous, Molsheim, 26/4/23). Pour immortaliser ce moment unique, les pilotes Andy Wallace et Pierre-Henri Raphanel ont également respectivement signé la Chiron Super Sport 300+ et la Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition.

En échange de cet accueil, le client a fait cadeau à Bugatti d’une pièce unique issue de sa collection. Fin 2022, Bugatti a collaboré avec Champagne Carbon pour créer La Bouteille Noire, un exemplaire unique d’un coffret en fibre de carbone fabriqué à la main en hommage à La Voiture Noire, qui abrite dans un intérieur doublé en cuir une bouteille de 15 litres de champagne millésimé. Cette création unique acquise par The Singh Collection, Punjab, India sera temporairement conservée au Château Saint Jean, où elle pourra être admirée par les visiteurs.

« Chaque fois que je viens à Molsheim, j’ai non seulement le sentiment d’être un membre à part de la famille Bugatti, mais j’ai également la sensation de faire partie de l’histoire de Bugatti. En accompagnant ces véhicules au berceau de la marque, là où ils ont vu le jour, j’ai ressenti un lien encore plus fort avec l’héritage extraordinaire de la marque. Mes hypersportives sont ici comme chez elles, mais l’équipe m’a accueilli avec une telle chaleur que moi aussi je me suis senti comme chez moi. C’est un sentiment vraiment incomparable. », a déclaré le client.

Photos : Bugatti