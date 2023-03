Des chiffres records pour Porsche en 2022 – Programme Road to 20

Dr Ing. h.c. F. Porsche AG a clôturé l’exercice 2022 avec quatre nouveaux records. Le chiffre d’affaires du groupe en 2022 s’est élevé à 37,6 milliards d’euros, ce qui correspond à une croissance de 13,6% (en 2021 : 33,1 milliards d’euros). Le bénéfice d’exploitation du groupe s’est élevé à 6,8 milliards d’euros, dépassant de 1,5 milliard d’euros le chiffre de l’année précédente (soit une augmentation de 27,4%). Les livraisons du Groupe et le cash-flow net de l’automobile ont également atteint de nouveaux sommets historiques en 2022. Le rendement opérationnel du Groupe sur les ventes est passé de 16,0% à 18,0%. En 2023, le constructeur de voitures de sport de Stuttgart fait avancer sa stratégie de luxe moderne et a lancé son ambitieux programme Road to 20 pour assurer son objectif de profit à long terme.

« Dans des conditions difficiles, nous avons obtenu le meilleur résultat de l’histoire de Porsche, de loin. Nous avons également pu proposer à nouveau à nos clients de nouveaux produits passionnants en 2022. C’est le résultat d’une excellente performance d’équipe. », a déclaré Oliver Blume, président du directoire, en regardant en arrière avec satisfaction.

Porsche AG a des carnets de commandes bien remplis et a pu livrer 309 884 véhicules à ses clients l’année précédente, malgré les effets de la guerre en Ukraine, les défis de la pandémie de coronavirus et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Cela correspond à une augmentation de 2,6% par rapport à 2021 (301 915 véhicules). Au cours de l’exercice 2022, la trésorerie nette est passée de 3,7 milliards d’euros à 3,9 milliards d’euros. « Nos facteurs de succès sont l’amélioration du positionnement des prix, le fort mix de produits, l’augmentation des ventes de véhicules, les effets des taux de change et notre stricte discipline en matière de coûts. », a déclaré Lutz Meschke, vice-président et membre de la direction de Porsche en charge des finances et de l’informatique.

Road to 20 rend Porsche plus résistante et la marque encore plus forte

L’équipe Porsche continue de se fixer des objectifs élevés pour l’avenir. En 2023, l’entreprise a lancé son ambitieux programme Road to 20, avec lequel Porsche vise un rendement opérationnel du Groupe sur les ventes de plus de 20% à long terme. « Avec la Road to 20, nous rendons Porsche encore plus résistante et notre marque plus forte que jamais. Et nous allons tout revoir, de notre gamme de produits et de nos prix à notre structure de coûts. Nous voulons augmenter la qualité de nos marges sur coûts variables et rendre nos produits encore plus attractifs. », a ajouté Lutz Meschke. Le programme Road to 20 est la continuation du succès du programme de rentabilité 2025, avec lequel Porsche s’est rendu plus résistant aux crises des années précédentes.

De cette position de force, le constructeur de voitures de sport a inauguré le 29 septembre 2022 une nouvelle ère avec la plus grande introduction en bourse d’Europe (en termes de capitalisation boursière). « Nous pouvons maintenant devenir encore plus concentrés et prendre encore plus de vitesse. L’autonomie nouvellement acquise nous donne une liberté entrepreneuriale supplémentaire. Nous renforcerons des capacités spécifiques dans des domaines clés tels que les logiciels et la technologie des batteries. », a poursuivi Meschke.

Porsche se concentre sur les éditions limitées et élargit le programme Sonderwunsch

Porsche continue de faire avancer sa stratégie de luxe moderne. Selon le Luxury & Premium Report du cabinet de conseil Brand Finance, Porsche est la marque de luxe la plus valorisée au monde. « Nous combinons un produit exceptionnel avec une expérience hautement personnelle. Avec une marque qui prend ses responsabilités au sein de la société. Nous élargissons notre portefeuille de produits avec de nouveaux concepts de voitures de sport. Nous continuerons également à nous concentrer sur les éditions limitées et à étendre notre programme Sonderwunsch à l’avenir. Nous voulons répondre aux désirs et au style de vie de nos clients encore plus que nous ne le faisons déjà, dépassant leurs attentes à maintes reprises. », a déclaré Oliver Blume.

Stratégie électrique ambitieuse avec le Porsche Cayenne tout électrique

Dans le même temps, Porsche souhaite poursuivre son ambitieuse stratégie d’électrification. Le Macan tout électrique a atteint la dernière ligne droite et sera disponible pour les clients en 2024. Le 718 tout électrique est prévu pour le milieu de la décennie. À moyen terme, il ne sera disponible qu’en modèle tout électrique. Il sera suivi du Cayenne tout électrique. La quatrième génération du SUV soulignera l’objectif de Porsche de livrer plus de 80% de ses nouveaux véhicules en tant que modèles 100% électriques en 2030.

Porsche prévoit également d’élargir son portefeuille de produits vers le haut avec un SUV tout électrique positionné au-dessus du Cayenne. Ce nouveau concept de véhicule est conçu pour offrir des performances élevées et des fonctions de conduite automatisées avec la ligne de conduite typique de Porsche, ainsi qu’une toute nouvelle expérience à l’intérieur du véhicule. Celui-ci sera basé sur la plateforme SSP Sport développée par Porsche. « Nous soulignons et renforçons ainsi notre positionnement de luxe sportif. Nous observons des pools de profit croissants dans ce segment, en particulier en Chine et aux États-Unis », explique Blume.

En 2023, le Cayenne devrait déjà subir l’une des mises à niveau les plus complètes de l’histoire de Porsche. Les mises à jour du modèle de troisième génération comprennent trois hybrides rechargeables plus développés avec des gammes plus importantes. Grâce à un nouveau châssis, il y aura également un éventail encore plus large de capacités, équilibrant les performances sur route pour lesquelles Porsche est célèbre, le confort longue distance et les capacités hors route.

Porsche s’est également fixé des objectifs de développement durable ambitieux. Dans le cadre de sa stratégie, l’entreprise travaille à une chaîne de valeur neutre en carbone nette pour ses véhicules en 2030. Cela comprend également une phase d’utilisation neutre en carbone nette pour les futurs modèles BEV (sur la base d’un kilométrage total supposé de 200 000 kilomètres par véhicule ).

En 2022, Porsche a également mis en place une usine pilote d’e-carburants avec des partenaires au Chili. La production est lancée depuis décembre. « Avec cela, nous avons démontré que les e-carburants peuvent être produits à l’échelle industrielle. », a déclaré Oliver Blume.

Sajjad Khan reprendra le nouveau département Car-IT en 2023

L’équipe informatique de Porsche devrait être considérablement renforcée en 2023. Sajjad Khan rejoindra et assumera la responsabilité du nouveau département du conseil d’administration de Car-IT. « Nous sommes ravis qu’en Sajjad Khan, nous ayons réussi à recruter un expert expérimenté et incroyablement connecté pour Porsche. Ensemble, nous mettrons en œuvre notre stratégie pour le département Car-IT de manière efficace et en nous concentrant sur nos clients. », a déclaré Blume.

En 2022, Porsche a franchi une nouvelle étape dans sa digitalisation. L’expertise de Porsche Digital, MHP et Porsche IT a été combinée pour créer l’unité agile Digital Family. « Ils travaillent désormais ensemble encore plus étroitement, ce qui nous permet de faire avancer le processus de transformation avec une plus grande concentration. Et nous sommes un employeur plus attractif que jamais pour les experts en informatique. Chez Porsche, les spécialistes en logiciels peuvent travailler avec les géants de la technologie du monde – sur des véhicules qui sont recherchés dans le monde entier. », a déclaré Lutz Meschke.

Le Directoire propose un dividende de 1,01 euro par action de préférence

Depuis l’introduction en bourse réussie, les actions Porsche ont progressé positivement. Seulement 81 jours après son entrée en bourse, il a été intégré à l’indice boursier allemand DAX via sa procédure d’entrée rapide. Le cours de l’action est passé du prix d’offre de 82,50 euros à 114 euros (au 28 février 2023). Cela correspond à une capitalisation boursière de 108 milliards d’euros. « Le marché des capitaux a reconnu notre solide position en tant que marque de luxe indépendante et axée sur la performance. Dans le même temps, nous sommes également en mesure d’exploiter de manière sélective les synergies avec le Groupe Volkswagen. Quelque chose dont nos actionnaires profitent également. », a déclaré Meschke. Au cours de l’exercice 2022, le bénéfice par action ordinaire était de 5,43 euros et le bénéfice par action privilégiée de 5,44 euros. Au titre de l’exercice 2022, le Directoire propose à l’assemblée générale annuelle le versement d’un dividende de 911 millions d’euros. En ajoutant les dividendes supplémentaires de cinq millions d’euros pour les actions de préférence, la somme totale est de 916 millions d’euros. Cela correspond à 1,00 euro par action ordinaire et 1,01 euro par action de préférence.

Porsche confirme ses objectifs à moyen et long terme

Porsche AG confirme ses objectifs à moyen et long terme. « Si les conditions économiques difficiles ne s’intensifient pas davantage de manière significative, nous prévoyons un rendement opérationnel du groupe sur les ventes pour l’exercice 2023 de l’ordre de 17 à 19%. », a ajouté Meschke. Cette guidance est basée sur un chiffre d’affaires du Groupe de l’ordre de 40 à 42 milliards d’euros. « A long terme, nous visons un retour sur ventes opérationnel du Groupe supérieur à 20%. »

En 2023, Porsche fête 2 évènements : les 75 ans des voitures de sport Porsche et les 60 ans de la 911. En juin, le constructeur de voitures de sport fait son grand retour aux 24 Heures du Mans. À l’occasion du 100ème anniversaire de la course classique, Porsche se battra à nouveau pour la victoire au classement général avec la nouvelle Porsche 963.

Photos : Porsche