Volkswagen lance une nouvelle marque automobile électrique : Scout

Le Groupe Volkswagen renforce sa présence en Amérique du Nord pour accélérer son ambitieuse stratégie de croissance. Dans le cadre de sa stratégie NEW AUTO, le Groupe VW vise à tirer parti de la transformation vers les véhicules électriques dans la région avec un large portefeuille de produits et la création d’une nouvelle société pour entrer dans le marché des pick-ups tout électriques. La marque Scout rejoint les nombreuses autres entités du Groupe Volkswagen en se spécialisant dans un domaine particulier très convoité outre-atlantique.

La transformation du marché vers les véhicules électriques offre également une chance historique d’entrer sur le marché des camionnettes tout électriques. À cette fin, Volkswagen AG a décidé en mai 2022 de créer une société distincte, s’appuyant sur la marque emblématique Scout, pour développer et fabriquer aux États-Unis une marque américaine de SUV et de camionnettes électriques robustes. L’entrée sur le marché aidera Volkswagen AG pour concrétiser ses ambitions de croissance visant à doubler la part de marché des sociétés du Groupe aux États-Unis.

Avec l’électrification de la marque emblématique Scout, le Groupe VW entrera sur les segments très attractifs des camions et des SUV robustes. Les véhicules Scout sont conçus et développés à partir de zéro sur une nouvelle plate-forme entièrement électrique qui met l’accent sur les capacités hors route. Scout Motors est soutenu par le Groupe Volkswagen et fonctionne comme une unité indépendante au sein du Groupe.

La Caroline du Sud est un leader établi de l’industrie automobile américaine avec plus de 500 entreprises liées à l’automobile et 75 000 employés de l’industrie automobile. L’État est le n°1 aux États-Unis pour les ventes à l’exportation de véhicules de tourisme terminés. Plus de 200 000 véhicules Scout devraient sortir chaque année de la chaîne de production de Columbia, en Caroline du Sud. Les premiers prototypes seront dévoilés cette année et la production en série devrait commencer fin 2026.

Scott Keogh, PDG de Volkswagen Group of America, a été nommé PDG de Scout. Son remplaçant, Pablo Di Si – ancien président exécutif de la région sud-américaine de Volkswagen, assume depuis le 1er septembre 2022 la direction du Volkswagen Group of America et de Volkswagen North America.

D’ici la fin de la décennie, les sociétés du Groupe Volkswagen visent à proposer plus de 25 modèles BEV aux consommateurs américains. Volkswagen lancera bientôt la production localisée de son ID.4 à Chattanooga, ce qui aidera à répondre à la forte demande des clients sur le marché. En outre, le Groupe développera des capacités dédiées aux véhicules électriques dans les domaines de l’ingénierie, de la recherche et du développement, de l’assemblage, de la production de composants et de solides partenariats avec les fournisseurs.

Photos : Scout / Volkswagen