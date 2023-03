Volkswagen va implanter sa gigafactory de batteries au Canada

Le Groupe Volkswagen intensifie ses activités en Amérique du Nord dans le but de prendre une position forte sur cet important marché en croissance des véhicules électriques à batterie. Le groupe et sa société de batteries PowerCo ont choisi St. Thomas en Ontario, au Canada, pour établir la première giga-usine de Volkswagen à l’étranger pour la fabrication de cellules, qui produira des cellules unifiées durables, le début de la production est prévu pour 2027. La décision d’étendre la production de cellules PowerCo de l’Europe vers le Canada est une preuve supplémentaire de la stratégie de croissance ambitieuse du Groupe VW en Amérique du Nord.

Oliver Blume, PDG du Groupe Volkswagen, a déclaré : « Notre stratégie nord-américaine est une priorité clé de notre plan en 10 points que nous avons présenté l’année dernière. Avec les décisions concernant la production de cellules au Canada et un site Scout en Caroline du Sud, nous accélérons l’exécution de notre stratégie nord-américaine. »

Thomas Schmall, membre du conseil d’administration de Volkswagen AG en charge de la technologie et président du conseil de surveillance de PowerCo SE, a déclaré : « Notre gigafactory au Canada envoie un message fort : PowerCo est sur la bonne voie pour devenir un acteur mondial des batteries. Avec l’expansion en Amérique du Nord, nous entrerons sur un marché clé pour la mobilité électrique et la production de cellules de batterie, faisant avancer notre stratégie mondiale de batterie à toute vitesse. Le Canada et l’Ontario sont des partenaires parfaits pour développer notre activité de batteries et nos emplois dans l’économie verte, car nous partageons les mêmes valeurs de durabilité, de responsabilité et de coopération. Nous nous engageons à être un partenaire fiable et un bon voisin pour les habitants de St. Thomas et de l’Ontario. »

L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, a ajouté : « L’annonce faite aujourd’hui par Volkswagen est un véritable témoignage de notre main-d’œuvre hautement qualifiée et de l’écosystème de batteries solide et en croissance du Canada. La décision de VW d’établir sa première giga-usine à l’étranger au Canada témoigne de la compétitivité de notre pays lorsqu’il s’agit d’attirer des investissements majeurs. C’est aussi un vote de confiance envers le Canada en tant que fournisseur vert de choix dans le monde. Avec Volkswagen et PowerCo, notre gouvernement se réjouit de travailler ensemble pour une économie plus propre, plus durable et plus résiliente. »

Des conditions idéales pour la première usine de batteries de PowerCo en dehors de l’Europe

La décision de PowerCo d’implanter sa prochaine usine à St. Thomas en Ontario / Canada est une nouvelle étape dans le déploiement mondial de sa stratégie de batteries. Après Salzgitter et Valence, il s’agira de la troisième usine du Groupe dans le monde et de la première usine de cellules de PowerCo en Amérique du Nord. Elle équipera les véhicules BEV de la marque du Groupe VW dans la région avec des cellules de batterie de pointe – et fait partie d’un plan plus vaste que Volkswagen et PowerCo ont convenu avec le gouvernement du Premier ministre canadien Justin Trudeau en août 2022. Le protocole d’accord signé à l’époque se concentre sur la création de valeur des batteries et la sécurité des matières premières afin de promouvoir la mobilité électrique dans le pays.

Alors que PowerCo est appelé à devenir un acteur clé dans le développement de la chaîne de valeur des batteries en Amérique du Nord, le Canada offre des conditions idéales, notamment l’approvisionnement local en matières premières et un large accès à une électricité propre. Plus de détails sur la gigafactory St. Thomas seront dévoilés prochainement.

Stratégie de croissance pour l’Amérique du Nord

Arno Antlitz, CFO & COO de Volkswagen Group, a déclaré : « Nous avons maintenant l’opportunité unique de croître de manière rentable en Amérique du Nord et de jouer un rôle clé dans la conduite de la transition vers la mobilité électrique là-bas. Ces deux nouveaux projets majeurs font partie intégrante de notre ambitieux programme de croissance pour l’ensemble de la région. Nous pourrons nous adresser à une clientèle encore plus large. Volkswagen a la bonne stratégie, les bons produits et la bonne échelle pour prendre une position forte sur le marché nord-américain. »

Le Groupe Volkswagen fait avancer l’introduction du plus large portefeuille de véhicules entièrement électriques aux États-Unis. Les marques du Groupe prévoient d’introduire plus de 25 nouveaux modèles BEV d’ici 2030. En outre, le Groupe prévoit de tirer pleinement parti de la puissance de la région en créant davantage de synergies et en utilisant encore mieux la force d’innovation, l’expertise technique, les capacités de production, les chaînes d’approvisionnement et le marché. connaissance de toutes les marques au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Volkswagen continuera donc à apporter plus de capacités de fabrication et de savoir-faire dans la région. En plus de son assemblage accéléré du SUV compact tout électrique ID.4 à Chattanooga, Tennessee, Volkswagen prévoit également de moderniser les usines de Puebla et Silao, au Mexique, pour l’assemblage de BEV et potentiellement de composants BEV tels que moteurs électriques dans la seconde moitié de la décennie.

Autres activités NAR par CARIAD et Electrify America

Pour faire passer l’expérience client numérique spécifique aux États-Unis au niveau supérieur et tirer parti de la position de leader des États-Unis en matière d’innovation technologique et logicielle, la société de logiciels et de technologie de Volkswagen CARIAD a établi un centre technologique aux États-Unis au début de 2023. Plus précisément, le Une équipe de plus de 200 ingénieurs et développeurs logiciels basés dans la grande région de Seattle et dans la Silicon Valley travaille sur le cloud automobile de Volkswagen qui connectera les prochaines générations de véhicules de toutes les marques du groupe telles que Volkswagen, Audi et Porsche, ainsi que des logiciels de nouvelle génération dans le conduite automatisée et espace d’expérience numérique. CARIAD fait également partie de l’écosystème numérique américain, en s’associant à des acteurs technologiques américains comme Microsoft pour les technologies backend et cloud ou Qualcomm pour le matériel haute performance afin d’augmenter sa vitesse d’innovation et de développement.

Le Groupe Volkswagen est également à l’origine de l’expansion d’Electrify America, avec un réseau de recharge d’un océan à l’autre aux États-Unis et au Canada avec 800 stations/3 500 chargeurs rapides CC alimentés par 100% d’énergie renouvelable avec un « Plan Boost » pour plus que doubler ce chiffre. nombre d’ici 2026.

Photos : Volkswagen