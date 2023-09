Lamborghini célèbre ses 60 ans au Salon Privé 2023

Lamborghini a accueilli des invités VIP et des visiteurs au Salon Privé du Palais de Blenheim à partir du 30 août pendant quatre jours alors que la marque italienne de super sport poursuit les célébrations de son 60e anniversaire. Le point culminant du stand Lamborghini était la nouvelle Revuelto, la première super voiture de sport hybride HPEV (High Performance Electrified Vehicle) V12, aux côtés de l’Huracán Sterrato récemment lancé qui va « au-delà de l’asphalte ».

À côté de son exposition de nouvelles voitures et des modèles d’occasion de la Selezione se trouvaient cinq Lamborghini classiques dans une classe de concours spéciale célébrant l’anniversaire de la société de supercars : une Urraco P250 S argentée de 1974 ; une Countach 5000 QV de 1987 ; un rare Islero S de 1969 ; une Lamborghini Miura P400 S de 1970 et la Diablo 1992, gagnante de sa catégorie.

Le samedi, le Salon Privé a accueilli plus de 60 modèles Lamborghini V12 conduits pour la journée par des clients et des membres du club, exposés sur la pelouse sud au cœur du Salon Privé. Les arrivées comprenaient des voitures couvrant six décennies, de la 400 GT à la Miura, un certain nombre de modèles Countach, Diablo et Murciélago, des Aventador SVJ et une Ultimae. Deux voitures de la gamme spectaculaire ont été sélectionnées par Lamborghini et le secrétaire du club pour remporter les prix du Trophée du Constructeur et du Secrétaire du Club Salon Prive Club remis par Lockton. La rare Lamborghini 400 GT 2+2 rouge de 1967, l’une des quatre conduites à droite produites, a remporté la coupe du constructeur et une Murciélago SV noire a attiré l’attention du secrétaire pour le prix du club.

La Lamborghini Revuelto a été dévoilée en mars et compte déjà des commandes couvrant plus de deux ans de production. Poursuivant l’héritage V12 de l’entreprise vers un nouvel avenir électrifié avec le premier modèle hybride de production en série, la Lamborghini Revuelto redéfinit les performances super sportives et la dynamique de conduite grâce à un nouveau design et un nouveau groupe motopropulseur, un nouvel aérodynamisme à efficacité maximale et un nouveau concept de cadre en carbone. Ses 1 015 ch sont délivrés à partir d’un tout nouveau moteur thermique à douze cylindres, aux côtés de trois moteurs électriques alimentés par une batterie lithium-ion prenant en charge un mode de conduite entièrement électrique et d’une nouvelle boîte de vitesses à double embrayage.

En attendant le lancement sur le marché de la Revuelto, Automobili Lamborghini a une nouvelle fois enregistré des résultats records en termes de ventes, de chiffre d’affaires et de rentabilité pour le premier semestre 2023, principalement grâce au succès commercial des familles Urus et Huracán : les livraisons mondiales de 5 341 unités ont augmenté de 5% par rapport à la même période en 2022. Le Royaume-Uni est actuellement le deuxième marché mondial de Lamborghini derrière les États-Unis, avec 514 livraisons de voitures au cours des six premiers mois de 2023.

Photos : Lamborghini