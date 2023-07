Design chez Bugatti – Achim Anscheidt laisse sa place à Frank Heyl

Achim Anscheidt, Directeur du Design de Bugatti, a quitté ses fonctions, mettant fin à dix-neuf années de supervision personnelle de l’évolution stylistique de Bugatti. Toutefois, il restera le conseiller principal du PDG de Bugatti Rimac, Mate Rimac, alors que la marque s’apprête à dévoiler la nouvelle Chiron hybride qui lui succédera. Frank Heyl, l’adjoint de longue date d’Achim, prend la relève en tant que nouveau Directeur du Design de Bugatti.

Fils du triple champion du monde de motocyclisme Hans-Georg Anscheidt, il a commencé sa carrière de designer automobile après avoir été acrobate à moto jusqu’à l’âge de vingt ans. Immergé dès son enfance dans l’atmosphère exaltante du sport automobile, il montrait déjà un talent inné pour l’art et le dessin. Il a ainsi fusionné ses passions en intégrant l’Art Center College of Design de Pasadena en Californie, obtenant son diplôme en 1993, avant d’entamer sa carrière en tant que designer junior chez Porsche Design Weissach. Trois ans plus tard, il a été désigné pour diriger les activités de conception avancée du Groupe Volkswagen à Barcelone et Berlin, une époque où Bugatti était également sous l’égide du Groupe VW.

L’ère d’Achim Anscheidt chez Bugatti

En 2004, Achim devient Directeur du Design de Bugatti, alors que le design de la Veyron est pratiquement finalisé, un développement stylistique doit être entrepris. Sous sa direction, des modèles tels que la Veyron Grand Sport Vitesse et la Veyron Super Sport sont devenus synonyme de performance. Avec des éditions spéciales comme la Veyron L’Or Blanc ornée d’éléments en porcelaine, la Veyron Edition Hermès et les Legend Editions, Achim et Bugatti sont les pionniers du travail sur mesure. Grâce à son influence, la marque a connu une croissance exponentielle en termes de prestige et de ventes.

Mate Rimac, PDG de Bugatti Rimac, a mentionné : « Depuis que j’ai pris mes fonctions chez Bugatti il y a quelques années, il était évident qu’Achim jouait un rôle crucial dans l’établissement de la prochaine génération d‘hypersportives Bugatti. C’est pourquoi je l’ai sincèrement encouragé en 2021, à poursuivre son engagement chez Bugatti pour trois années supplémentaires avant de prendre sa retraite. Il a non seulement dirigé avec succès le développement stylistique d’un constructeur réputé pour les plus belles voitures du monde, mais il a également fait évoluer la marque pour en faire un véritable pionnier du luxe automobile. Son souci du détail et son engagement vers la perfection imprègnent tous les aspects de Bugatti aujourd’hui : la perception de la qualité visuelle, la philosophie des matériaux qui en découle, la communication avec les clients et tout ce qui se trouve entre les deux. Il a veillé à ce que chaque interaction d’un individu avec notre marque soit incomparable de par sa conception. Achim possède une compréhension inégalée de l’identité Bugatti, transmise par le fondateur de la marque, Ettore Bugatti, et par les magnifiques dessins de son fils Jean. Son dernier engagement au sein de l’entreprise a été de parfaire le design de la prochaine génération d’hypersportives de la marque. Sans révéler tous les détails, il s’agit du chef-d’œuvre d’Achim, et l’évolution la plus belle et la plus authentique de Bugatti. C’est un honneur de le voir continuer à développer la marque en tant que conseiller, avec le travail époustouflant que Frank Heyl a déjà entrepris. L’avenir du design Bugatti est entre de très bonnes mains. »

Christophe Piochon, Président de Bugatti Automobiles, a déclaré : « Concevoir une Bugatti est une compétence qu’uniquement les meilleurs peuvent atteindre. Non seulement vous portez sur vos épaules le poids d’un siècle de chefs-d’œuvre automobiles, mais vous devez également faire face à la complexité d’un habillage millimétré ainsi qu’à des exigences aérodynamiques et thermodynamiques extrêmes. Créer une hypersportive autour du moteur W16, capable d’atteindre des vitesses record, exige un énorme travail d’équilibrage des forces aérodynamiques et de gestion active de la température. Achim a une compréhension technique très naturelle de toutes ces exigences, capable de créer de la beauté à partir de la nécessité. »

« Lorsque je suis arrivé chez Bugatti, j’ai été inspiré par la volonté de rendre fiers les célèbres dirigeants du passé, en particulier Ettore Bugatti et son fils Jean, ainsi que Romano Artioli et Ferdinand Piëch. Jean était un véritable visionnaire en matière de design et le fait que sa vie ait été si tristement interrompue m’a stimulé à poursuivre l’évolution de la marque de sa vision stylistique. Je voulais faire de la Bugatti moderne, un joyau de la perception de la marque et de l’excellence automobile. La Veyron, la Chiron et son successeur partagent une caractéristique essentielle : ils représentent l’apogée du Grand Tourisme, fusionnant harmonieusement beauté et puissance automobile, tout en incarnant l’essence du luxe et devenant des pièces de collection intemporelles. Ces hypersportives sont le résultat captivant d’un mélange entre l’agilité de la légendaire Type 35, l’opulence de la Type 41 Royale et l’élégance inégalée de la Type 57 SC Atlantic. Je resterai éternellement empli de gratitude d’avoir participé à cette incroyable aventure Bugatti et suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui ont soutenu la marque et notre département de design pour nous aider à faire évoluer la marque dont Ettore et Jean seraient fiers. », a déclaré Achim Anscheidt.

L’évolution de l’ADN du design Bugatti

Sous la direction attentive d’Achim, le design moderne de Bugatti a évolué pour susciter un sentiment d’émerveillement et de joie chez tous ceux qui ont la chance d’en voir une sur la route. Avec détermination, élégance et une absence délibérée de lignes agressives, chaque Bugatti incarne une véritable œuvre d’art authentique et inimitable. Elle se présente comme un équilibre subtil entre la beauté et la puissance, où la plus haute qualité se reflète dans les courbes raffinées de sa carrosserie sculptée avec art.

Contempler une Bugatti évoque un sentiment presque indescriptible, une expérience captivante qui suscite chez les spectateurs un moment de charme et d’excellence automobile. Achim a su définir des éléments fondamentaux qui transcendent tous les modèles qu’il a conçus, même ceux qui n’ont pas encore été dévoilés.

Une Bugatti possède un ADN distinct et incomparable, caractérisé par des éléments qui la rendent immédiatement identifiable. La calandre en fer à cheval, symbole emblématique de la marque, et la séparation en deux tons, habilement utilisée par Jean Bugatti sur ses créations Type 57. La « ligne Bugatti », évoluant subtilement au fil du temps pour s’adapter à chaque création, offre un profil latéral immédiatement reconnaissable dans le monde entier pour chaque modèle moderne. Cette ligne centrale expressive, émergeant de la couronne arquée de la calandre en fer à cheval, traverse la partie supérieure de la voiture jusqu’à l’arrière, un hommage subtil à l’aileron sur toute la longueur de la Type 57 SC Atlantic, qui a été soigneusement conçu à cet effet.

Le facteur crucial consista à ce que l’ADN du design Bugatti soit idéalement créé en corrélation avec les défis de performance. La vision d’Achim est ancrée dans une philosophie où une voiture véritablement belle et authentique doit naître de l’équilibre parfait entre le design et les exigences techniques. Cette approche prend tout son sens pour une Bugatti, qui fait face à des défis aérodynamiques et thermodynamiques d’une complexité remarquable. Une hypersportive pouvant rouler à plus de 400 km/h, dotée d’une douzaine de radiateurs et du W16 quadriturbo de 8,0 litres doit équilibrer délicatement l’appui aérodynamique et le refroidissement. Cette vision du design développée sous la direction d’Achim est connue sous la citation : « La forme suit la performance. »

D’après Achim Anscheidt : « Les designers de Bugatti doivent maîtriser parfaitement l’ingénierie automobile de pointe, car ils sont en quête de solutions stylistiques authentiques qui bénéficient d’une synergie harmonieuse avec les ingénieurs ambitieux et talentueux de Bugatti. »

À l’instar d’une pièce d’horlogerie haut de gamme, chaque élément du processus de conception technique doit être d’une grande beauté. Même sans la carrosserie, une Bugatti doit être une œuvre d’art, capable d’être exposée et admirée par quiconque la contemple. La marque est animée d’une passion ardente pour la beauté dans le domaine de l’ingénierie. Comme pour Ettore et Jean Bugatti, chaque composant peut être considéré comme un exemple d’excellence en matière de design – selon la citation du fondateur de la marque : « Rien n’est trop beau. »

Sur mesure et Coachbuilding

L’héritage de Bugatti a toujours été marqué par la création de voitures reflétant parfaitement les désirs de leur propriétaire. Dès les débuts de la Veyron, Achim Anscheidt s’est efforcé de repousser les limites de la perception de la qualité, des matériaux précieux et de l’excellence de l’artisanat pour créer des chefs-d’œuvre extraordinaires, uniques ou limités.

Cette ère de l’individualisation a commencé avec la Veyron Pur Sang – une des préférées d’Achim Anscheidt en tant que première de son genre, mais aussi pour sa matérialité pure et authentique. Avec une monocoque en fibre de carbone visible et en aluminium pur poli et non peint, cette Veyron représentait l’engagement de Bugatti pour l’authenticité des matériaux. Chez Bugatti, l’apparence reflète la réalité des matériaux utilisés, respectant ainsi le principe fondamental de Achim Anscheidt : « Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. »

En collaboration avec des marques de renom, Achim Anscheidt a supervisé des projets qui ont repoussé les limites encore plus loin. La Veyron 16.4 Grand Sport L’Or Blanc présentait des reflets de porcelaine dans le cadre d’un design qui imitait ceux de la lumière sur la carrosserie. La Veyron FBG Par Hermès a été créée en partenariat avec l’une des maisons de luxe les plus célèbres au monde, et arborait des touches extérieures sur mesure et de nombreux ajouts intérieurs, spécialement conçus dans les ateliers Hermès à Paris.

Avec l’évolution de la Veyron vers la Chiron, son équipe de design a été été pionnière dans la réintroduction de la tradition du coachbuilding qui a donné naissance à certaines plus belles Bugatti jamais créées. Cette ère moderne du design carrossier de la marque, qui exploite toutes les variantes du groupe motopropulseur et du châssis de la Chiron, a créé des designs emblématiques tels que la Divo, la Centodieci, l’unique La Voiture Noire, la Bolide, la W16 Mistral et le successeur de la Chiron.

Des Bugatti introuvables

Bien que nombre des réalisations d’Achim Anscheidt en matière de conception soient accessibles au monde entier, une part considérable demeure dissimulée. Cependant, ses créations et ses idées sont en constante réévaluation, pouvant être réinterprétées de manière intemporelle et adaptées à l’ère moderne.

À plusieurs reprises au cours de sa carrière, il a envisagé une deuxième ligne de modèles pour Bugatti. En 2009, le Galibier – un Grand Tourisme à quatre places – a été révélé comme un futur modèle potentiel pour rejoindre la Veyron. Puis en 2015, un projet de coupé à moteur V8 dans le style de la légendaire Type 57 SC Atlantic a été dévoilée publiquement. Bien que ces modèles n’aient jamais vu le jour, Achim souhaite toujours que de nouvelles lignes de modèles puissent encore être créées dans l’esprit visionnaire du fils d’Ettore.

La célèbre Type 57 de Jean Bugatti a donné naissance à de nombreuses carrosseries distinctes, parmi lesquelles figurent la Ventoux à quatre places, l’Atalante à deux places, l’emblématique Atlantic et les versions Tourer décapotables.

Pour regarder vers l’avenir, il faut retourner dans le passé

Doté d’un héritage impressionnant de modèles automobiles, Achim Anscheidt a relevé le défi du design moderne chez Bugatti en capturant l’essence même qui conférait à ces voitures une élégance intemporelle, tout en évitant de créer une imitation rétro.

Il est essentiel de saisir l’essence même de la Type 35, ainsi que les caractéristiques distinctives de la Type 57 SC Atlantic. Ce n’est qu’en comprenant véritablement ces modèles emblématiques qu’il est possible de créer quelque chose qui ne les imite pas, mais qui puise dans leur beauté pour façonner une nouvelle ère de développement culturel et de valeur pour la marque.

Une Bugatti ne reproduira jamais à l’identique, par exemple, les panneaux de carrosserie rivetés de la Type 57 SC Atlantic, mais elle s’en inspirera pour leur fonctionnalité. Pour l’Atlantic, les rivets étaient un choix de performance fonctionnelle et leur esthétique découle naturellement de leur objectif. Dans la création des Bugatti modernes, cette philosophie se perpétue.

Cela est dû en grande partie à l’héritage de Bugatti, une marque née d’une famille d’artistes, imprégnée de valeurs familiales, animée par une passion pour la course et par un souci inébranlable de la perfection. Aujourd’hui, ces valeurs continuent d’inspirer Achim Anscheidt, sont inculquées à tous les membres de l’équipe de conception et sont ancrées dans tous les modèles Bugatti. C’est sur ces fondements que le prochain chapitre du design Bugatti sera édifié.

Passage de relais

Achim Anscheidt confie la responsabilité à Frank Heyl après avoir minutieusement supervisé le développement du successeur de la Chiron et d’autres projets. Sa vision pour l’avenir de Bugatti, élaborée en collaboration avec Mate Rimac, est déjà en place jusqu’à environ 2030. Animé par une passion débordante, Achim Anscheidt prend du recul, convaincu d’avoir sécurisé un avenir radieux pour la marque. Le successeur de la Chiron, en cours de conception depuis plus de deux ans, sera dévoilé en 2024 avant son lancement en 2026.

Alors que l’avenir du design de Bugatti s’annonce prometteur sous sa direction éclairée, Achim Anscheidt peut désormais passer le relais en toute confiance à son fidèle adjoint de longue date, Frank Heyl. Diplômé en design automobile du Royal College of Art de Londres et fort d’une expérience auprès de différents constructeurs automobiles, Frank a rejoint Bugatti en 2008, où il a contribué à la conception de véhicules emblématiques tels que la Veyron Supersport, la Vision Gran Turismo, la Chiron et la Divo. Ayant assumé le rôle de Responsable du Design Extérieur en 2014 et promu Directeur Adjoint du Design en 2019, Frank Heyl prend désormais la tête de l’équipe de conception de Bugatti. Il travaillera en étroite collaboration avec le site de conception et d’ingénierie de Bugatti Rimac à Berlin, supervisé par Jan Schmid, ainsi qu’avec l’Atelier de Zagreb, dirigée par Ignacio Martinez.

Photos : Bugatti