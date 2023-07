Volkswagen Group se lance dans le négoce d’électricité avec Elli

Volkswagen Group avec sa marque Elli devient aujourd’hui le premier constructeur automobile à se lancer dans le négoce d’électricité sur le marché allemand de la plus grande bourse européenne de l’électricité, EPEX Spot. Ce négoce d’électricité s’appuie sur un système de stockage stationnaire à base de batteries de VW e-up! et sur une nouvelle plateforme numérique de négoce d’électricité conçue par Elli. Ce système de stockage stationnaire baptisé « PowerCenter » permettra de stocker l’électricité achetée sur le marché de l’énergie.

Mené conjointement par Elli et Volkswagen After Sales, ce projet pilote constitue une première étape dans le développement de la Smart Energy Platform, la future plateforme énergétique intelligente. Volkswagen et Elli entendent ancrer toujours plus dans le système électrique les capacités de stockage croissantes des voitures électriques et des batteries et apporter ainsi une contribution majeure à la transition énergétique.

« Elli a pour ambition de développer nettement l’électromobilité et de faire avancer la transition énergétique. Nous sommes d’ores et déjà le premier fournisseur de services de mobilité en Europe dans les domaines de la recharge et de la gestion de l’énergie. Nous entendons continuer à asseoir cette position et faire d’Elli une entreprise leader de la flexibilité des batteries. Le négoce d’électricité constitue une étape majeure sur cette voie. Notre objectif à long terme est clair : nous voulons offrir à nos clients un net avantage tarifaire pour l’électricité tout en développant de nouveaux modèles d’activité rentables qui renforceront Elli à long terme. », indique Giovanni Palazzo, CEO d’Elli.

Kora Töpfer, Directrice des Affaires publiques et réglementaires allemandes à la bourse européenne de l’électricité EPEX Spot, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Volkswagen Group et Elli. Il s’agit de la première entreprise du secteur automobile à nous rejoindre dans le négoce d’électricité sur le marché allemand. Notre activité de négoce d’électricité est en pleine croissance et nous avons besoin d’entreprises qui souhaitent s’investir à nos côtés dans le négoce et dans le contrôle de la croissance des énergies renouvelables afin de compenser les fluctuations de la demande et de l’offre en électricité. Avec Elli, notre communauté déjà vaste et diversifiée s’enrichit d’un nouveau membre d’importance, au bénéfice de tout le marché et de l’ensemble des participants. En effet, le développement de l’activité entraîne une augmentation des opportunités de négoce pour l’ensemble des membres du marché. »

Voici comment fonctionne le système de négoce d’électricité d’Elli : au cœur du système se trouve une plateforme intelligente de négoce, de commande et d’optimisation des batteries. Cette plateforme permet notamment de placer des offres automatiquement sur le marché. Le résultat des négociations est ensuite traduit dans un programme qui contrôle la charge ou la décharge automatique de la batterie. L’électricité peut ainsi être achetée au moment où les tarifs sont plus bas (et privilégient une forte proportion de renouvelables) et vendue lorsque les tarifs sont plus hauts (et privilégient une moindre proportion de renouvelables). Ainsi, cette plateforme permet non seulement de dégager un bénéfice par le négoce, mais aussi de mieux utiliser les énergies renouvelables. Le système de stockage stationnaire s’appuie sur 28 systèmes de batteries et 34 modules de cellules de VW e-up!

En menant ce projet pilote, Elli acquiert une expérience précieuse pour pouvoir développer une plateforme énergétique intelligente, qui va ensuite être utilisée dans des cas d’application plus complexes et de plus grande ampleur. Ainsi, Elli étudie actuellement avec PowerCo, la société spécialisée dans les batteries, la possibilité de mettre en œuvre et de faire évoluer des systèmes de stockage à grande échelle. À l’avenir, le parc de véhicules électriques existant, qui ne cesse d’augmenter, pourra également être intégré au réseau électrique via les systèmes Vehicle-2-Home et Vehicle-2-Grid, et servir de système de recharge mobile. Grâce aux tarifs et aux algorithmes de recharge intelligents, Elli permet déjà de recharger sa voiture au moment précis où le réseau électrique propose une forte part d’énergies renouvelables à faible coût.

Photos : Volkswagen