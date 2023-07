Formule E – Porsche confirme son engagement jusqu’en 2026

Lorsque Porsche a rejoint la Formule E en 2019, sa participation à la première série de courses électriques au monde était initialement prévue pour cinq ans, jusqu’à la saison 2023/2024. À l’approche de l’E-Prix de Londres (29/30 juillet 2023), le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart a lancé un appel anticipé pour prolonger son engagement de deux ans, jusqu’à la fin de la saison 2025/2026.

D’ici là, les dernières voitures de course de troisième génération (Gen3), telles que la Porsche 99X Electric, seront engagées dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA. En outre, Porsche participera activement à la conception de la quatrième génération de véhicules, qui sera utilisée à partir de la 13e saison (2026/2027).

« Avec notre entrée en Formule E, nous ouvrons un nouveau chapitre dans le sport automobile tout électrique. Nous sommes convaincus que notre présence et nos succès en Formule E continueront à jeter les bases des futures solutions de mobilité. Elle offre l’environnement le plus compétitif pour accélérer le développement de véhicules à hautes performances en mettant l’accent sur le respect de l’environnement et l’efficacité énergétique. Nous sommes impatients de façonner activement l’avenir fructueux de la Formule E et de donner ainsi à la mobilité électrique un élan encore plus grand à l’échelle mondiale. « , a déclaré Michael Steiner, membre du Directoire de Porsche AG en charge de la recherche et du développement.

« Nous voulons mettre en avant des technologies innovantes et une plus grande durabilité dans la course automobile, et être à la pointe des nouveaux développements. La Formule E joue un rôle majeur à cet égard. La compétition dans cette série est exceptionnellement élevée et nous permet de donner une impulsion importante aux futurs modèles de production. Avec des courses aussi passionnantes et de haut niveau, la mobilité électrique suscite l’enthousiasme des gens du monde entier. Nous sommes heureux d’y contribuer à l’avenir. Nous voulons contribuer à façonner la Formule E sur le long terme. », a ajouté Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

Alejandro Agag, fondateur et président de la Formule E, a déclaré : « Porsche est une équipe appréciée et influente depuis qu’elle a rejoint la Formule E et nous sommes ravis que cela se poursuive. Le championnat permet à Porsche d’accélérer le développement des technologies EV innovantes que l’on retrouve dans ses voitures de route, tandis que l’équipe est un membre actif du groupe, conduisant le développement de la prochaine génération de voitures de Formule E qui arrivera lors de la saison 13. »

Jeff Dodds, directeur général de la Formule E, a ajouté : « L’engagement de Porsche dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA permettra sans aucun doute de maintenir la qualité de la compétition sportive et du divertissement au plus haut niveau au cours des prochaines saisons. La présence de Porsche sur la grille de départ, aux côtés d’autres constructeurs automobiles emblématiques, est ce qui fait de la Formule E la grille la plus compétitive du sport automobile. »

En 2023, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E Team disputera sa quatrième saison dans la première série de courses entièrement électriques au monde avec la nouvelle Porsche 99X Electric. Grâce aux quatre victoires obtenues à ce jour par Pascal Wehrlein (3) et António Félix da Costa (1), cette saison est la plus réussie depuis que le constructeur de voitures de sport a fait son entrée dans la série de courses tout électrique en 2019. Lors de la finale de la saison à Londres, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E a de bonnes chances de remporter le titre de champion du monde en tant qu’actuel deuxième du classement des équipes. Cette saison, Porsche soutient également une équipe cliente pour la première fois depuis son arrivée en Formule E : Avalanche Andretti et son brillant pilote Jake Dennis ont déjà remporté deux victoires avec la Porsche 99X Electric. Leader incontesté du classement des pilotes, l’Anglais aborde la finale de la saison en tant que grand favori pour le titre.

De plus, avec la Taycan Turbo S entièrement électrique, Porsche fournit la voiture de sécurité officielle, ce qui souligne l’importance de la Formule E pour Porsche Motorsport.

Photos : Porsche