24H Nürburgring 2023 – 6ème place pour la meilleure Audi R8 LMS

Course décevante des 24 heures du Nürburgring 2023 pour Audi Sport customer racing : la meilleure Audi a terminé à la sixième place. L’Audi Sport Team Land a obtenu ce résultat grâce à un pilotage sans faille des trois pilotes Audi Sport Christopher (Haase/Christopher Mies/Patric Niederhauser) dans l’Audi R8 LMS GT3 evo II numéro 39. La marque a également enthousiasmé les 235 000 fans en dehors de la piste tout au long du week-end avec de nombreuses activités autour de l’anniversaire de sa filiale Audi Sport GmbH.

« La course de 24 heures sur le Nürburgring était la toile de fond idéale pour lancer la célébration de l’anniversaire de notre marque de performance Audi Sport GmbH. Nos équipes ont également présenté la marque avec beaucoup d’engagement. », a déclaré Rolf Michl, Responsable d’Audi Motorsport. Cinq constructeurs différents ont terminé dans les six premières positions. « Nous avons assisté à une course rapide et difficile avec une grande diversité de marques dans le peloton de tête. L’équipe de Wolfgang et Christian Land a été irréprochable pendant 24 heures. Nous aurions aimé défendre notre titre. Merci à tous pour leurs efforts professionnels et félicitations à Ferrari pour sa première victoire. », a déclaré Chris Reinke, Responsable Audi Sport customer racing.

Audi Sport Team Land – vainqueur de l’édition 2017 – avait pris le départ de la course depuis la 16e place. Les deux précédents vainqueurs Christopher Haase et Christopher Mies, ainsi que leur collègue pilote Patric Niederhauser, se sont tenus à l’écart de toutes les situations critiques dans une course turbulente marquée par plusieurs accidents. Ils ont traversé un peloton de 131 voitures de course sans dommages ni pénalités et ont terminé à la 6ème place.

La compétition a également commencé de manière prometteuse pour le vainqueur de l’année dernière, Frédéric Vervisch. Le pilote Audi Sport était sur la grille de départ avec ses coéquipiers Mattia Drudi, Ricardo Feller et Dennis Lind pour l’Audi Sport Team Scherer PHX. Au cours des premières heures de course, l’Audi R8 LMS numéro 1 était parfois en tête. Cependant, dans les quatrième et cinquième heures de la course, l’équipe a écopé de trois pénalités de temps qui ont totalisé 4,36 minutes. Peu après la mi-course, Vervisch a glissé dans la barrière de la piste dans l’obscurité, sur une tache d’huile non marquée, au 81e tour. Quelques secondes plus tard, l’Audi numéro 5 de l’équipe Scherer Sport PHX, qui figurait parmi les trois premiers au départ, a subi le même sort. Le pilote Audi Sport Frank Stippler, qui partageait le cockpit avec Vincent Kolb, Alexander Sims et Renger van der Zande, n’avait pas plus de chance que Vervisch. Les deux voitures de sport GT3 ont abandonné à la suite de ces accidents.

Audi a manqué de peu une deuxième place dans le top 10. La R8 LMS numéro 16 de l’équipe Scherer Sport PHX est passée de la neuvième à la onzième place dans la dernière heure à cause d’une crevaison. Michele Beretta/Kim-Luis Schramm et les pilotes Audi Sport Ricardo Feller et Markus Winkelhock se sont relayés au volant.

Le numéro 40 de l’Audi Sport Team Scherer PHX avait déjà fait parler de lui à l’approche de l’épreuve. Les trois anciens champions DTM Mike Rockenfeller, Timo Scheider et Martin Tomczyk étaient parmi les pilotes les plus demandés lors des séances d’autographes et des rendez-vous avec les médias. Tout comme leurs coéquipiers, ils avaient pris place à bord d’une R8 LMS dont la livrée historique rappelle l’histoire du sport automobile chez Audi. Le trio de pilotes portant le numéro 40 a prouvé qu’il n’avait rien oublié, même des années après avoir remporté le titre. Une course réussie, sans pénalités ni erreurs, qui s’est terminée à la douzième place pour les trois Allemands. La marque a célébré le 40e anniversaire d’Audi Sport GmbH avec la course numéro 40. Une exposition, un défilé exclusif, un événement pour les clients et d’autres attractions ont été organisés à cette occasion.

Le numéro 22 de l’Audi Sport Team Car Collection visait déjà un résultat parmi les dix premiers avec les quatre jeunes Audi Sport Luca Engstler/Max Hofer/Gilles Magnus/Dennis Marschall. Cependant, Magnus a heurté une bande d’herbe lors d’un tour le dimanche après-midi et a touché le rail de sécurité. Après avoir changé deux biellettes de direction, cette R8 LMS a terminé en 13e position.

Sharky Racing a réalisé une belle performance d’équipe. L’équipe cliente d’Audi alignait une RS 3 LMS dans la catégorie TCR. Après un accident survenu dans la septième heure de course, l’équipe du chef d’équipe Frank Hess a été occupée jusqu’au lever du soleil à effectuer d’importantes réparations sur l’essieu avant, l’essieu arrière et la carrosserie. Le pilote Volker Garrn n’ayant pas participé à la course après son accident, Artur Goroyan et Roman Mavlanov ont disputé les heures de course restantes en binôme. Au final, ils ont terminé cinquièmes de la catégorie TCR.

La prochaine classique d’endurance pour Audi Sport customer racing se déroulera en Belgique dans 5 semaines. Audi a déjà remporté les 24 heures de Spa à quatre reprises avec la R8 LMS depuis 2011.

