Deuxième collection Lamborghini capsule en collaboration avec Rhude

Automobili Lamborghini et Rhude, ainsi que le fondateur et directeur créatif de la marque, Rhuigi Villaseñor, ont présenté la deuxième collection capsule de vêtements pour hommes à Los Angeles lors du défilé de mode Rhude Fall Winter 2023/24.

Dans une station-service reconstruite située au cœur d’Hollywood se dresse une Lamborghini Huracán STO personnalisée avec un maxi logo Rhude. Dans cette chorégraphie, une fois le bouton d’allumage enfoncé, le moteur rugit entre les pompes à essence, les vêtements du partenariat défilent : vestes courtes racing et varsity, bombers, pantalons cargo et pantalons de travail en denim, pulls et sweat-shirts, maxi écharpes, duffle sacs, seaux, bonnets et casquettes de baseball.

Une série de vêtements dans lesquels l’amélioration des détails se démarque, comme les logos Rhude et Automobili Lamborghini et le grain explosif typique des deux marques.

La collection capsule sera disponible à partir de l’automne 2023 dans les points de vente Rhude, dans une sélection de magasins et sur la boutique en ligne lamborghinistore.com.

Photos : Lamborghini