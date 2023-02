Lamborghini Esperienza Neve 2023

Lamborghini revient sur la glace à Livigno avec l’Esperienza Neve dans le cadre magnifique des Alpes, où les invités peuvent tester toute la gamme Lamborghini sur le circuit enneigé accompagnés de pilotes Lamborghini Accademia, dont le pilote d’usine Leonardo Pulcini et les pilotes Super Trofeo.

L’édition 2023 met en vedette les Lamborghini Huracán EVO, Huracán STO, Huracán Tecnica et Urus Performante. Dans des conditions de température variables, avec des températures minimales allant jusqu’à -18 °C, et dans un environnement dynamique parfait pour une expérience de conduite amusante, chaque voiture à propulsion et à quatre roues motrices a la possibilité d’exprimer ses capacités autrement sur la piste de glace : un éclat de couleur unique face au blanc de la neige et de la glace.

Ce programme Automobili Lamborghini, organisé à Livigno pour la huitième année consécutive, comprend une série d’exercices pour pratiquer la conduite sur des surfaces à faible adhérence et se familiariser avec les différents modèles, en veillant à ce que chaque participant ait la possibilité de maximiser son potentiel et de découvrir les performances de la super voiture de sport Lamborghini sur les pistes d’hiver. Tout cela, bien sûr, sans compromis sur le plaisir ou la sécurité.

Alors que l’événement Esperienza Neve n’est pas nouveau, l’Huracán EVO, l’Huracán Tecnica et le nouveau Urus Performante sont testés pour la première fois sur la glace par les clients avec la configuration hivernale dynamique : les quatre roues motrices et les quatre roues directionnelles de l’EVO et de l’Urus exécutent parfaitement chaque exercice sur la piste de glace difficile, tandis que les Huracán STO et Tecnica à propulsion démontrent leurs capacités de contrôle de piste même sur la neige.

À la fin de l’expérience de conduite sur glace, les clients ont également le plaisir de profiter des hôtels et restaurants les plus exclusifs de la station de ski.

Photos : Lamborghini