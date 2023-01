Lamborghini propose une playlist adaptée au V8 du Urus Performante

Lamborghini s’est entourée de Alex Trecarichi et Mauro Mautone, respectivement producteur de musique de renommée internationale et coordinateur du véhicule complet Lamborghini NHV, afin de créer la 3ème compilation de morceaux de musique – playlist disponible sur Spotify – qui fusionnent avec le moteur d’un modèle Lamborghini. Après les Engine Songs V12 (Aventador) et Engine Songs V10 (Huracán), voici la playlist Engine Songs V8 dédiée au Urus Performante.

« Le son profond des tambours : c’est l’instrument qui, plus que tout autre, représente l’effet de combustion du V8 et accentue le mouvement des pistons à l’intérieur des cylindres. », a expliqué Mautone, avec Trecarichi dans le troisième épisode des interviews The Engine Songs.

Après le lancement sur Spotify des deux playlists qui s’harmonisent avec les moteurs V12 et V10 des Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae et Huracán Tecnica sur Spotify, la célébration musicale des moteurs à combustion interne Lamborghini se poursuit avec un nouveau chapitre V8, inspiré cette fois par les sons capable d’émerger dès les plus bas régimes. L’Urus délivre un couple explosif dès 2 000 tr/min avec ses sons de timbale et de grosse caisse qui battent sans cesse et de plus en plus au fur et à mesure que la vitesse augmente.

« Pour créer la playlist, comme toujours, je suis parti de l’analyse de la fréquence de base du moteur. Dans le cas de l’Urus, le paramètre qui est revenu était de 50 hertz, correspondant aux vibrations essentielles des tambours. Ainsi, une partie importante de la playlist devait être représentée par le rythme. », a expliqué Trecarichi, créateur de la trilogie The Engine Songs avec les ingénieurs du son de Lamborghini.

En appliquant à nouveau les formules de la transformée de Fourier et avec l’aide de l’intelligence artificielle, les trois étapes expressives du moteur 8 cylindres de l’Urus (ralenti, croisière et vitesse maximale) ont de nouveau trouvé leur son correspondant dans un total de 24 pistes musicales pour écouter tout en accélérant, rétrogradant, tournant et freinant, augmentant les sentiments d’engagement et de récompense du conducteur qui sont étudiés jusque dans les moindres détails lors de la conception des moteurs Lamborghini.

Au ralenti, le moteur de l’Urus Performante chante en Do, la même tonalité que la salsa électrique d’Un gitano perdido de Gabriel Dominguez. A 4 000 tr/min, les vibrations correspondent à G, d’où l’âme de Boogie Fever se déchaîne. A 7 000 tr/min, le ré aigu syncopé de White Lies et leur Is my love proud ? monte.

C’est un mariage entre le moteur et la musique qui, une fois de plus avec le V8 The Engine Songs, est interprété selon les principes de la psychoacoustique : la science qui relie l’émotion suggestive et la physique du son pour transformer l’expérience au volant en émotion et en imagination.

« Conduire l’Urus Performante avec The Engine Songs en arrière-plan donne envie de voyager vers le nord sans destination précise. », a déclaré Alex Trecarichi, avec son imagination vagabonde.

« Moi, d’un autre côté, j’imaginais une piste de rallye au plus profond de l’intérieur des États-Unis, m’amusant au volant avec mes meilleurs amis. », a conclu Mauro Mautone.

