DTM – Trois équipes clientes Audi Sport engagées en 2023

Audi Sport customer racing s’appuit sur une solide base de clients dans le DTM en 2023. Trois équipes établies – dont une équipe de course de voitures de tourisme montante avec une expérience en course automobile – participeront à la série imprégnée de tradition avec l’Audi R8 LMS, qui se déroulera sous de nouveaux auspices cette année.

« Le DTM offre d’excellentes opportunités à Audi Sport avec les équipes clientes expérimentées. Nous pouvons poursuivre un sport automobile passionnant sur l’important marché de la performance en Allemagne avec l’Audi R8 LMS en concurrence avec des rivaux de première classe. », a déclaré Rolf Michl, responsable d’Audi Motorsport. Le DTM entre dans la saison 2023 sous de nouveaux auspices après que l’ADAC a acquis les droits de la marque le 2 décembre 2022. Le calendrier comprend huit événements répartis en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche. La série de courses, fondée en 1984, lancera sa nouvelle saison à Oschersleben du 26 au 28 mai. Les pilotes Audi ont remporté douze fois le DTM depuis 1990.

« Nous nous attendons à ce que le DTM 2023, désormais organisé par l’ADAC, se caractérise par une densité de performances élevée, des courses passionnantes et une orientation tournée vers l’avenir. C’est d’autant plus agréable que nous pouvons nous appuyer sur des équipes partenaires performantes et dotées d’un grand savoir-faire. », a déclaré Chris Reinke, responsable Audi Sport customer racing. L’équipe ABT Sportsline de Kempten dans la région de l’Allgäu avec le directeur d’ABT Motorsport, Martin Tomczyk, était la meilleure équipe cliente Audi du DTM au cours de chacune des deux dernières années, Kelvin van der Linde terminant troisième (2021) ainsi que René Rast (2022). Il a ainsi largement contribué à ce qu’Audi remporte le titre constructeurs l’an dernier. Cette année, l’équipe qui a fourni le champion DTM en 2002, 2004, 2007, 2008 et 2009 s’appuie à nouveau sur Kelvin van der Linde d’Afrique du Sud et le pilote suisse Audi Sport Ricardo Feller.

L’équipe Attempto Racing de Hanovre double son engagement avec un nouveau partenaire : le chef d’équipe Arkin Aka a acquis sa première expérience et ses premiers points au championnat l’année dernière avec un pilote privé dans une seule Audi R8 LMS. Maintenant, il a conclu un partenariat avec Ferdinando Geri. Cette année, sous le nom de Tresor Orange, l’équipe s’appuie sur deux pilotes Audi Sport. Le Suisse Patric Niederhauser et l’Italien Mattia Drudi ont déjà remporté des titres en R8 LMS. L’équipe du nord de l’Allemagne existe depuis 2005, est cliente des courses clients Audi Sport depuis 2018 et a décroché à plusieurs reprises des podiums pour la marque lors d’événements stratégiques.

Le passage des voitures de tourisme à la discipline GT est entrepris par le pilote de course de longue date et actuel patron de l’équipe Franz Engstler, qui, comme ABT Sportsline, est basé dans la région de l’Allgäu en Allemagne. Le Liqui Moly Team Engstler de Wiggensbach a remporté de nombreux titres de course nationaux et internationaux, le plus récemment dans la catégorie des voitures de tourisme TCR. Luca Engstler, pilote Audi Sport depuis l’an dernier, pilotera l’Audi R8 LMS de la société de ses parents pour la première fois en DTM en 2023.

Photos : Audi