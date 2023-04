Porsche dévoile le 18 avril 2023 en première mondiale son nouveau Cayenne restylé à l’occasion du salon automobile de Shanghai 2023.

Le SUV de luxe fait ses débuts sur le plus grand marché unique de Porsche en Chine avec, entre autres, un concept d’affichage et de fonctionnement hautement numérisé, un nouveau système de châssis et des fonctionnalités technologiques innovantes.

Rendez-vous sur cette page pour sa présentation en direct le mardi 18 avril 2023 à 4h20.

Photo – Vidéo : Porsche