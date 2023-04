Lamborghini lance 3 Huracán en édition limitée pour ses 60ans

Lamborghini célèbre son 60e anniversaire avec des éditions limitées de l’Huracán : Huracán STO, Huracán Tecnica et Huracán EVO Spyder. Chaque modèle sera disponible à 60 exemplaires et ils seront dévoilés le 21 avril 2023 lors d’un événement exclusif dans le cadre de la Milan Design Week. Chaque modèle de la gamme V10 est disponible en deux configurations différentes, chacune redéfinissant l’héritage de Lamborghini en matière de création de couleurs fraîches et tendance avec l’ajout de livrées dédiées qui améliorent à la fois l’esprit et les lignes uniques qui distinguent chaque modèle. Pour souligner le caractère unique de ces séries spéciales, chaque voiture est agrémentée d’une plaque « 1 of 60 » en fibre de carbone et du logo « 60th » peint sur les portes et brodé sur les sièges.

Lamborghini Huracán STO

La Lamborghini Huracán STO (Super Trofeo Omologata) représente le summum des performances de la gamme, avec un moteur V10 atmosphérique de 640 ch. L’édition 60e anniversaire est proposée en deux versions, toutes deux inspirées par l’idée de vêtements de sport de haute performance ou de couleurs d’équipe utilisant des teintes ton sur ton. La première présente des nuances de bleu, avec la carrosserie en bleu Blu Aegeus (bleu) agrémentée d’éléments en Blu Astraeus qui peuvent être combinés avec des éléments en fibre de carbone apparents avec une finition Blu Mira (bleu). L’intérieur présente une combinaison d’Alcantara en Nero Cosmus (noir) et Grigio Octans (gris), des détails en Nero Ade (noir) et une broderie contrastante en Blu Amon (bleu). La deuxième version présente une carrosserie en Grigio Telesto (gris) et Nero Noctis (noir) combinée à de la fibre de carbone apparente, tandis que l’intérieur en Nero Cosmus et Grigio Octans Alcantara présente des surpiqûres et des détails en cuir en cuir Rosso Alala (rouge). Les deux versions ont le logo du 60e anniversaire brodé sur le siège et sont équipées de jantes Hek en aluminium forgé de 20 pouces avec une finition noire mate.

Lamborghini Huracán Tecnica

L’Huracán Tecnica est la variante la plus polyvalente de la gamme, parfaitement à l’aise sur route comme sur circuit. Les 60 unités peuvent être configurées en deux versions, toutes deux s’inspirant du sport automobile et incorporant les couleurs du drapeau tricolore italien de manière sophistiquée. La première version présente une carrosserie en Grigio Telesto (gris) avec des détails en Nero Noctis (noir) et Rosso Mars (rouge), un contraste qui se retrouve à l’intérieur avec Nero Ade Alcantara (noir) et des détails en Rosso Alala (rouge). La deuxième version est à l’opposé polaire, avec une carrosserie Bianco Asopo (blanche) rehaussée de lignes en Verde Viper (vert), une couleur répétée dans les intérieurs Nero Ade Alcantara. Les deux versions spéciales sont équipées de jantes 20″ Damiso en noir brillant.

Lamborghini Huracán EVO Spyder

L’EVO Spyder est la plus orientée style de vie de la gamme Huracán, capable de combiner les meilleures performances de sa catégorie avec un caractère raffiné et une architecture à ciel ouvert. L’édition dédiée au 60e anniversaire peut être configurée avec une carrosserie en Blu Le Mans (bleu) avec des détails contrastés Bianco Isi (blanc). La même palette de couleurs est utilisée pour l’intérieur en Nero Ade Alcantara (noir), agrémenté de broderies en Blu Amon (bleu) et de passepoils en Bianco Leda (blanc). La version alternative présente une carrosserie en Verde Viper combiné avec des bandes Bianco Isi et l’intérieur est recouvert de Nero Ade Alcantara combiné avec Rosso Alala et Bianco Leda. Les deux versions spéciales sont équipées de jantes 20″ Damiso en noir brillant.

La présentation des voitures est prévu le vendredi 21 avril 2023 à la Segheria de Milan, un espace d’exposition qui accueillera également la première apparition européenne en dehors de Sant’Agata Bolognese de la nouvelle Lamborghini Revuelto après son lancement mondial le mois dernier. L’événement fait partie de la liste des célébrations internationales du 60e anniversaire de la marque Lamborghini, qui a commencé en janvier avec l’inauguration du musée Lamborghini rénové à Sant’Agata Bolognese à travers l’exposition « L’avenir a commencé en 1963 ». Cela a été suivi par Lamborghini Day Japan – 60th Anniversary à Suzuka et Lamborghini Day UK – 60th Anniversary qui se tiendra le 29 avril à Silverstone. Le 24 mai, la tournée « 60th Anniversary Giro » aura lieu en Italie et se terminera le 28 mai sur la Piazza Maggiore à Bologne par un Concours d’élégance ouvert au public, auquel plus de 150 Lamborghini sont attendues.

Photos : Lamborghini