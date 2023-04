Elli (VW) devient le réseau de bornes de recharge le plus vaste d’Europe

Leader du marché européen, Elli est le premier prestataire de services de recharge à franchir le seuil des 500 000 points de recharge. Ces quatre derniers mois, la filiale du Groupe Volkswagen dédiée aux infrastructures de recharge et à la mobilité a ajouté 100 000 points de recharge à son réseau. Avec près de 950 fournisseurs répartis dans 28 pays, Elli offre à ses clients une expérience de recharge confortable et accessible au-delà des frontières. Le maillage serré et la fiabilité de ce réseau ainsi que la simplicité d’utilisation de ses points de recharge constituent des atouts majeurs pour développer l’électromobilité et permettent aux conducteurs d’utiliser leur véhicule électrique sans problème d’autonomie.

Thomas Schmall, CEO de Group Technology : « En atteignant le demi-million de points de recharge au sein du réseau de recharge Elli, nous franchissons une étape majeure de notre feuille de route visant à développer l’électromobilité. Avec nos partenaires, nous œuvrons à mettre en place en Europe un vaste réseau de recharge diversifié et au maillage serré. »

Les infrastructures de recharge et l’énergie constituent un secteur d’activité prometteur pour le Groupe Volkswagen

Le Groupe Volkswagen est l’un des quelques constructeurs automobiles au monde à prendre en charge en interne les principales technologies au cœur de l’électromobilité. Placé directement sous l’égide du Directoire, le département Group Technology joue un rôle majeur pour faire de la stratégie d’électromobilité une réalité concrète et met en œuvre de manière accélérée la feuille de route Technology présentée lors du rassemblement Power Day 2021. Group Technology fédère en outre l’ensemble des activités liées aux infrastructures de recharge et à l’énergie.

Le développement rapide des infrastructures de recharge est un préalable indispensable à la montée en puissance de l’électromobilité. Le Groupe entend devenir un leader parmi les fournisseurs de systèmes de recharge et d’alimentation intelligents. Le nombre de partenariats et de collaborations ne cesse d’augmenter depuis 2017 : outre ses participations dans les co-entreprises IONITY et Ewiva, le Groupe a en effet noué des partenariats stratégiques notamment avec l’Espagnol Iberdrola et le Britannique bp, deux entreprises opérant dans le secteur de l’énergie qui contribuent à développer les réseaux de recharge.

Un confort accru grâce à la recharge rapide et aux systèmes Plug&Charge

Lors de la recharge, un certain nombre de services et d’innovations permettent d’améliorer le niveau de confort. Outre les bornes de recharge conventionnelles en courant alternatif (AC) qui se situent majoritairement en zone urbaine, le réseau de recharge Elli compte désormais près de 33 000 points de recharge haute puissance (HPC) dans toute l’Europe. La nouvelle technologie Plug&Charge contribue elle aussi au confort d’utilisation : cette technologie permet en effet aux véhicules électriques et aux bornes de recharge d’assurer l’ensemble du processus de chargement en toute autonomie. Les conducteurs n’ont plus qu’à brancher leur véhicule électrique sur la borne, tout le reste se fait automatiquement. Au sein du réseau Elli, quelque 5 000 points de recharge disposent d’ores et déjà de cette option.

En tant que fournisseur de services de mobilité, Elli répond aux besoins des conducteurs de toutes les marques de véhicules électriques et propose une grille tarifaire transparente pour ses différents types de bornes de recharge, qu’il s’agisse de bornes de recharge AC permettant de recharger une voiture pendant la nuit ou de bornes de recharge rapides sur l’autoroute. Les tarifs Drive Free, Drive City et Drive Highway sont les mêmes dans tous les pays du réseau. Chaque conducteur peut consulter les tarifs en ligne et calculer les frais de recharge à l’avance en tenant compte de ses propres habitudes de conduite et de recharge. L’ensemble du réseau est accessible aux clients du réseau Elli et à ceux des marques SEAT & CUPRA (« Easy Charging »), ŠKODA AUTO (« Powerpass ») et Volkswagen (« We Charge »). Depuis janvier 2023, le service de recharge AUDI a également rejoint le réseau.

Elli propose un portefeuille complet de solutions de recharge et d’alimentation

Fort d’un effectif de quelque 300 collaborateurs, Elli prend en charge tous les aspects importants pour le client, au carrefour des secteurs de l’énergie et de la mobilité. Marque spécialisée du Groupe Volkswagen, Elli propose aux clients européens un vaste portefeuille de solutions de chargement et d’alimentation et opère également comme fournisseur de services mobiles. Sa gamme de produits actuelle comprend notamment des solutions de chargement pour les particuliers et les entreprises, comme les boîtiers de recharge murale ou les bornes de recharge rapide et flexible Flexpole, mais aussi des services de chargement et des tarifs intelligents pour s’alimenter en électricité verte. Les solutions et les services numériques développés par Elli ont pour objectif de proposer une expérience de chargement et d’alimentation fluide aux utilisateurs de points de recharge publics. Fondée en 2018, la société Elli dispose de bureaux à Berlin, Wolfsburg et Munich.

Photos : 4Legend.com / Volkswagen