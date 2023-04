Nouveau Porsche Cayenne – Plus qu’un simple restylage

Porsche a fondamentalement révisé la troisième génération du Cayenne avec des modifications complètes du groupe motopropulseur, du châssis, du design et de l’équipement. Cela a encore amélioré non seulement les performances sur route et hors route, mais aussi le confort quotidien luxueux.

Porsche a peaufiné en profondeur son SUV de luxe à succès. Le Porsche Cayenne restylé fait ses débuts au salon automobile de Shanghai 2023 avec un concept d’affichage et de commande hautement numérisé, une nouvelle technologie de châssis et des fonctionnalités high-tech innovantes.

« Il s’agit de l’une des mises à niveau de produit les plus importantes de l’histoire de Porsche. », a déclaré Michael Schätzle, vice-président de la ligne produit Cayenne. Les phares HD Matrix LED haute définition fournissent un éclairage de la route adapté à chaque situation de conduite, un système de qualité de l’air filtre les polluants de l’air à l’intérieur et, pour la première fois dans le Cayenne, les passagers avant disposent de leur propre écran d’infodivertissement – pour diffuser des vidéos pendant le voyage, par exemple. Avec son design largement amélioré et sa gamme de moteurs plus puissants, le Cayenne souligne sa prétention d’être la voiture la plus sportive de son segment.

Porsche Driver Experience – Digitale et centrée sur le conducteur

Porsche a intégré un concept d’affichage et de commande entièrement revu dans le nouveau Cayenne. La nouvelle Porsche Driver Experience, introduite pour la première fois dans la Porsche Taycan, se concentre sur l’axe du conducteur et optimise le fonctionnement. Les fonctions que le conducteur utilise fréquemment sont situées directement sur ou juste à côté du volant. Par exemple, le levier situé à gauche derrière le volant dispose désormais de fonctions supplémentaires pour faire fonctionner les systèmes d’assistance à la conduite. Le levier sélecteur de transmission automatique du nouveau Cayenne se trouve désormais sur le tableau de bord. Cela fait de la place sur la nouvelle console centrale pour les compartiments de rangement et un grand contrôleur de climatisation dans un élégant design de panneau noir. De grandes commandes facilement accessibles combinées à des interrupteurs de climatisation mécaniques et à un contrôleur de volume haptique assurent une opérabilité optimale et un look raffiné. Une caractéristique clé de la nouvelle Porsche Driver Experience est le juste équilibre entre les éléments numériques et analogiques.

Pour la première fois, le cockpit redessiné du Cayenne comprend un tableau de bord entièrement numérique de 12,6 pouces avec un design dit incurvé et autonome et des options d’affichage variables. Un affichage tête haute optimisé est disponible en option. L’écran central Porsche Communication Management (PCM) de 12,3 pouces de série s’intègre harmonieusement dans le nouveau tableau de bord et donne accès à toutes les fonctions pertinentes du véhicule. Des applications natives telles que Spotify® et Apple Music® sont fournies pour optimiser la connectivité dans le nouveau Cayenne. Un écran de 10,9 pouces est désormais disponible pour la première fois côté passager. Cela enrichit l’expérience de conduite du passager avant en affichant les données de performance, en offrant un accès séparé aux commandes du système d’infodivertissement et, selon le marché, la possibilité de diffuser du contenu vidéo sur la route. Une feuille spéciale garantit que le conducteur ne peut pas voir cet affichage.

Design raffiné, technologie d’éclairage innovante

Le nouveau Cayenne a désormais une allure particulièrement expressive. Une nouvelle face avant combinée à des ailes plus fortement cintrées, un nouveau capot et des phares techniquement attrayants soulignent la largeur du véhicule. Des feux arrière tridimensionnels, des surfaces inférieures épurées et une nouvelle jupe arrière avec support de plaque d’immatriculation intégré caractérisent le design de la partie arrière du nouveau Cayenne. Une palette de couleurs élargie avec trois nouvelles couleurs, des packs sport légers permettant d’économiser jusqu’à 33 kilogrammes pour le Cayenne Coupé et une nouvelle gamme étendue de roues de 20, 21 et 22 pouces permettent de configurer individuellement et dynamiquement le nouveau Cayenne.

Les phares Matrix LED sont désormais de série sur le nouveau Cayenne. Les phares HD Matrix LED sont une nouvelle fonctionnalité en option. Avec deux modules haute définition et plus de 32 000 pixels par lampe frontale, leur technologie innovante repère les autres utilisateurs et leur bloque la lumière des feux de route au pixel près pour ne pas les éblouir. La luminosité des modules peut être réglée sur plus de 1 000 niveaux en fonction de la situation de conduite. Les modes d’éclairage personnalisés augmentent la sécurité et le confort dans différentes situations de conduite.

Porsche a également introduit un système de qualité de l’air dans le nouveau Cayenne. De série, le véhicule utilise des données de navigation prédictives pour détecter l’approche des entrées de tunnel et active automatiquement la recirculation de l’air. En option, un capteur détecte le niveau de fines particules de poussière dans l’air et le fait passer à travers le filtre à poussière fine plusieurs fois si nécessaire. De plus, un ioniseur élimine de nombreux germes et polluants de l’air, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes allergiques.

De plus, les clients peuvent utiliser une gamme complète de systèmes d’assistance nouveaux et optimisés. Ceux-ci incluent le limiteur de vitesse actif et l’assistance à la déviation, l’assistance aux virages et le Porsche InnoDrive amélioré dans le cadre du régulateur de vitesse adaptatif. Cela signifie que le nouveau Cayenne est encore meilleur pour aider son conducteur dans les situations dangereuses ainsi que dans les embouteillages sur les autoroutes et les routes principales.

Gamme accrue entre le confort de conduite et les performances

Porsche équipe désormais le Cayenne en usine d’une suspension à ressorts en acier comprenant le Porsche Active Suspension Management (PASM). De nouveaux amortisseurs avec technologie à 2 soupapes et donc des étages de détente et de compression séparés permettent des performances optimisées dans toutes les situations de conduite. En particulier, le confort à basse vitesse, la maniabilité dans les virages dynamiques et l’assistance en tangage et en roulis ont été sensiblement améliorés. L’expérience de conduite peut être encore améliorée grâce à la nouvelle suspension pneumatique adaptative avec technologie à 2 chambres et 2 soupapes. Cela améliore l’expérience de conduite avec une caractéristique de suspension souple, stabilise le véhicule et simplifie la conduite sur tige et hors route – par rapport à la fois à la suspension standard et au modèle précédent. Dans le même temps, la suspension pneumatique adaptative améliore la précision et les performances de conduite et réduit les mouvements du corps dans les situations de conduite dynamique. La suspension offre également une différenciation encore plus nette entre les modes de conduite Normal, Sport et Sport Plus.

Modèle hybride avec plus de puissance et jusqu’à 90 kilomètres d’autonomie électrique

En Europe, le nouveau Cayenne fait ses débuts avec trois versions de moteur différentes. Un raffinement considérable du moteur biturbo V8 de quatre litres développé par Porsche remplace le moteur V6 précédent dans le nouveau Cayenne S. Avec une puissance maximale de 474 ch (349 KW) et un couple de 600 Nm – 34 ch (25 kW) et 50 Nm de plus que son prédécesseur – il accélère à la fois le SUV et le SUV Coupé à 100 km/h en 4,7 secondes. La vitesse maximale est de 273 km/h. L’entrée dans le monde du Cayenne s’accompagne d’un moteur V6 turbo optimisé de trois litres. Il génère désormais 353 ch (260 kW) et 500 Nm, soit 13 ch (10 kW) et 50 Nm de plus qu’auparavant.

Le moteur six cylindres constitue également la base du groupe motopropulseur du Cayenne E-Hybrid. En combinaison avec un nouveau moteur électrique qui a été amélioré de 30 kW à 130 kW (176 ch), la puissance combinée passe à 346 kW (470 ch). Équipé d’une batterie haute tension d’une capacité portée de 17,9 kWh à 25,9 kWh, selon le niveau d’équipement, une autonomie purement électrique selon le WLTP jusqu’à 90 kilomètres est désormais possible. Un nouveau chargeur embarqué de 11 kW réduit désormais le temps de charge sur une source d’alimentation appropriée à moins de deux heures et demie malgré l’augmentation de la capacité de la batterie. Pendant le trajet, les modes de conduite e-hybrid optimisés augmentent l’efficacité du véhicule.

En dehors de l’UE, la Turbo GT conçue pour des performances maximales sur route est toujours le modèle haut de gamme de la gamme Cayenne sur la plupart des marchés Porsche. Il est disponible exclusivement en version coupé et bénéficie de toutes les optimisations et innovations de la série. De plus, la puissance du moteur biturbo V8 de quatre litres de la Turbo GT a été augmentée de 19 ch (14 kW) à 659 ch (485 kW). Le Cayenne Turbo GT accélère de zéro à 100 km/h en 3,3 secondes, avec une vitesse de pointe de 305 km/h.

Disponible avec un équipement standard étendu à partir de 89 097 €

L’équipement de série du Cayenne a été considérablement élargi pour inclure les phares Matrix LED, la gestion active de la suspension Porsche, les roues de 20 pouces, l’aide au stationnement avant et arrière comprenant une caméra de recul et un plateau pour smartphone avec charge inductive jusqu’à 15 watts. En Allemagne, Porsche propose le nouveau Cayenne à partir de 89 097 € TTC (Coupé à partir de 93 143 €) et équipements spécifiques au pays. Le Cayenne E-Hybrid démarre à 103 377 € (Coupé à partir de 106 352 €) et le Cayenne S démarre à 107 542 € (Coupé à partir de 112 778 €). Les nouveaux modèles sont disponibles à la commande dès maintenant, avec des livraisons en Europe à partir de juillet 2023.

Photos : Porsche