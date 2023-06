ESL R1 – Le pilote Porsche Joshua Rogers rate de peu le titre de la course Esports

Joshua Rogers a terminé la finale majeure du printemps du nouveau championnat ESL R1 Simracing à la quatrième place. L’Australien est entré dans la course finale en tant que l’un des cinq prétendants au titre et aurait pu remporter le championnat avec une victoire en manche. Rogers était l’un des trois pilotes d’usine Porsche Coanda Esports qui s’étaient déjà qualifiés pour l’événement public de Munich dans huit événements sur la plate-forme de course de simulation. De ce trio, Rogers a été le seul à se qualifier pour les courses finales du dimanche 4 juin 2023 avec la Porsche 911 GT3 R virtuelle.

Avec une victoire sur le circuit virtuel du Nürburgring, Rogers a fait un début de week-end parfait samedi. Lors de la deuxième course au Hockenheimring, il lui suffisait de terminer dernier après des problèmes en qualifications. A Spa-Francorchamps, lieu numérique de la troisième course, l’Australien a pris la cinquième place. La quatrième et dernière course préliminaire a emmené pour la première fois les concurrents de l’ESL R1 sur la nouvelle plateforme de simracing Rennsport à Monza en Italie. Ici, Rogers a obtenu la neuvième position. Il avait déjà assuré sa place dans le tour des douze meilleurs dimanche.

Le deuxième jour des finales majeures du printemps, tout était pratiquement nouveau pour les participants restants. Le premier champion ESL R1 devait répondre à deux critères : d’abord, accumuler plus de 160 points sur son compte pour atteindre le statut dit de finaliste, puis gagner une course de plus. Rogers a commencé avec une sixième place à Monza, a terminé cinquième à Hockenheim, a terminé la manche du Nürburgring à la septième place, puis les deux courses à Spa-Francorchamps aux positions deux et six. Il a également terminé sixième au Nürburgring. Avec une troisième place âprement disputée dans une autre course à Hockenheim, il a finalement obtenu le statut de finaliste en tant que cinquième concurrent.

Pour la huitième et décisive course, Monza a de nouveau servi d’étape. Rogers est parti de la quatrième position. D’une manœuvre courageuse hors de l’aspiration, il a réussi à devancer deux adversaires à la fois dans le deuxième tour, mais a dû abandonner sa deuxième place entre-temps. A l’avant, quant à lui, un autre concurrent au statut de finaliste, Marcell Csincsik, profitait des duels dans son rétroviseur. Le Hongrois a pu remporter la course avec une avance de près de cinq secondes et s’est ainsi laissé célébrer comme le premier champion de la série ESL R1. La deuxième place a suffi à Rogers pour se hisser à la quatrième place du championnat. Avant le Spring Major, le Porsche Coanda Esports Racing Team s’était déjà assuré la troisième place du classement par équipe.

Outre l’Australien, ses coéquipiers Mitchell deJong et Mack Bakkum s’étaient également qualifiés pour la finale dans la capitale bavaroise. Cependant, l’Américain et le Néerlandais n’ont pas réussi à se hisser parmi les six premiers de leur groupe lors des quatre manches préliminaires samedi et ont ainsi raté une place en finale dimanche.

Finale Munich (D), classement pilotes

1. Marcell Csincsik, Audi R8 LMS GT3 evo II (H, R8G Esports)

2. Luke Bennett, BMW M4 GT3 (Royaume-Uni, Team Redline)

3. Joshua Rogers, Porsche 911 GT3 R (Australie, Porsche Coanda Esports Racing)

4. James Baldwin, AMG GT3 Evo (Royaume-Uni, équipe Mercedes-AMG Petronas Esports)

17. Mitchell deJong, Porsche 911 GT3 R (États-Unis, Porsche Coanda Esports Racing)

24. Mack Bakkum (NL, Porsche Coanda Esports Racing)

Classement équipes

1. Équipe Redline

2. Esports R8G

3. Équipe de course Porsche Coanda Esports

Photos : Porsche