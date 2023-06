Goodyear nommé fournisseur exclusif de pneus de la catégorie LMGT3 en WEC et ELMS à partir de 2024

Goodyear a été sélectionné pour devenir le fournisseur exclusif de pneumatiques de la catégorie LMGT3 du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) et de l’European Le Mans Series (ELMS) dans le cadre d’un contrat de trois ans débutant en 2024.

La nomination fait suite à l’appel d’offres lancé par la FIA et l’ACO en décembre 2022 et a été approuvée par les membres du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA par vote électronique.

La nouvelle catégorie LMGT3 est très attendue et devrait remplacer en 2024 les catégories LMGTE Am actuelles du WEC et LMGTE du championnat ELMS. Le peloton comprendra certaines des marques de voitures de sport les plus reconnaissables et les plus désirables de la planète, en particulier aux 24 Heures du Mans. D’un point de vue technique, la combinaison de voitures à moteur avant, central et arrière créera des courses serrées et un défi de développement intéressant pour Goodyear.

Goodyear développera de nouveaux pneus pour la catégorie LMGT3, en s’appuyant sur sa riche expérience dans les catégories internationales GT3 et GTE. En endurance, Goodyear est actuellement le fournisseur exclusif de la catégorie LMP2 en WEC et des LMP2 et LMGTE en ELMS. L’ajout de LMGT3 au portefeuille de Goodyear renforce sa position dans le sport automobile international.

Le développement est déjà en cours, avec plusieurs tests prévus tout au long de 2023 en Europe et en Amérique du Nord. Goodyear utilisera une variété de circuits pour développer et évaluer le pneu avant son entrée en compétition, en se concentrant sur certaines des pistes les plus exigeantes pour les pneus. Plusieurs constructeurs de voitures de course GT3 comme Porsche seront impliqués dans le processus de test.

Comme d’autres projets d’endurance, la longévité des pneus sera un objectif clé. Au minimum, Goodyear vise à réaliser des doubles relais sur tous les circuits de Grand Prix et des triples relais aux 24 Heures du Mans.

Ben Crawley, directeur du sport automobile EMEA de Goodyear, a déclaré : « Nous sommes ravis de commencer une nouvelle ère avec le LMGT3 en WEC. Cette nouvelle témoigne de l’engagement de Goodyear envers son programme de course à long terme, et tous les membres de l’équipe attendent avec impatience une saison 2024 passionnante et au-delà. La nouvelle catégorie pose un défi technique fascinant. Il existe une grande variété de voitures dans la catégorie, et le nouveau pneu doit répondre à toutes les exigences. Au cours du processus de test, nous travaillerons directement avec certains des principaux fabricants de GT3, qui créeront différents défis en raison de leurs différentes configurations de moteur et philosophies de configuration. Nous développons le nouveau pneu en combinant les nouvelles technologies avec notre expérience et notre expertise acquises dans d’autres championnats du monde. »

Photo : Goodyear