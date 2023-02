Evan Cygler, élu meilleur Brand Manager Bugatti

Evan Cygler, Responsable de Marque à Bugatti Greenwich et Directeur des Projets Spéciaux chez Miller Motorcars dans le Connecticut a été élu, pour la deuxième année consécutive, « Best Performing Brand Manager » dans le cadre du Bugatti Sales Excellence Programme.

Chaque année, le Bugatti Sales Excellence Programme récompense les trois responsables les plus performants au monde en distinguant ceux qui incarnent particulièrement la philosophie Bugatti et s’efforcent de créer des expériences et des interactions incomparables avec leurs clients. Après une première victoire en 2021 – où il devenait le premier partenaire aux États-Unis à décrocher cette récompense – Evan Cygler s’est une fois de plus démarqué avec ses performances exceptionnelles et sa passion sans faille pour Bugatti, contribuant ainsi au succès de la marque pour cette nouvelle année record.

Hendrik Malinowski, Directeur Général de Bugatti Automobiles : « L’enthousiasme dont Evan et son équipe font preuve à l’égard de Bugatti est tout à fait remarquable. Il est toujours prêt à se surpasser et à mettre en application la devise d’Ettore Bugatti selon laquelle « Si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti ». Nos hypersportives sont soigneusement pensées pour refléter au mieux l’ADN de Bugatti et la qualité de service exemplaire d’Evan correspond parfaitement à ces valeurs que nous véhiculons dans le monde entier. Son dévouement envers Bugatti fait de lui un partenaire exceptionnel. »

Le showroom Bugatti Greenwich se situe à environ 45 minutes de New York et l’équipe organise une multitude d’événements, tels que des rallyes ou des salons, pour permettre aux clients de profiter pleinement de l’expérience unique qu’est celle de posséder et de conduire une Bugatti. « Aider nos clients à créer la voiture de leurs rêves est un véritable privilège pour moi, dont la passion pour Bugatti est l’histoire d’une vie. Mais ce n’est là qu’une partie de notre mission. Nous nous efforçons également d’offrir à nos clients une expérience inégalée, et c’est là que se distingue vraiment Bugatti de tous les autres. Avec l’aide de la formidable équipe de Greenwich, nous avons pu le faire en 2022 et nous nous appliquerons à réussir à nouveau en 2023. C’était un véritable honneur de remporter ce prix pour la première fois l’année dernière, mais gagner deux années consécutives, c’est absolument extraordinaire ! », explique Evan Cygler.

En remerciement de son engagement, Evan aura une chance rare : celle de participer à un exaltant « 400 Drive », un essai automobile à Cap Canaveral en Floride durant lequel il pourra conduire une Bugatti Chiron Super Sport lancée à plus de 400 km/h. Pour s’y préparer et lui permettre de profiter pleinement de ce moment en toute sécurité, il suivra une formation intensive avec un Pilote Officiel de Bugatti. Evan Cygler a commenté : « Très peu de personnes à travers le monde auront un jour la chance de se retrouver au volant d’une Bugatti poussée au maximum de son potentiel. Alors la perspective d’atteindre plus de 400 km/h dans l’une de ces voitures exceptionnelles est extrêmement excitante. »

Zakariya Khatib du showroom Bugatti Dubaï et Catherine Noël du showroom Bugatti Zurich partagent le podium avec Evan Cygler en raflant tous les deux la deuxième place du Bugatti Sales Excellence Programme 2022. Ils pourront choisir parmi une sélection unique de produits exclusifs de la marque et les trois gagnants se verront également remettre un trophée finement travaillé, inspiré du design emblématique de la calandre en fer à cheval de Bugatti.

Le niveau de service et de performance prodigué par notre réseau mondial de partenaires Bugatti est extraordinaire et, même si le Sales Excellence Programme met en lumière les responsables les plus performants au monde, tous les clients sont assurés que leur expérience d’achat Bugatti, où qu’elle ait lieu, sera une expérience mémorable, et cela dès la première interaction dans le showroom.

Photos : Bugatti