Partenariat entre Lamborghini et TOD’S

Automobili Lamborghini et Tod’s annoncent leur partenariat concernant la maroquinerie, les chaussures, les vêtements et les accessoires de luxe.

La collaboration exclusive des deux marques italiennes célèbre l’artisanat et la tradition italienne ainsi que la recherche technologique et l’innovation : des qualités qui définissent l’association des deux entreprises, chacune leader dans son secteur.

« Tod’s a été fondée au début du siècle dernier par un artisan passionné et visionnaire. Environ 50 ans plus tard, Ferruccio Lamborghini a réalisé son rêve et a fondé une entreprise mue par la même passion et la même vision, avec un engagement sans relâche envers la recherche et l’innovation. Nous sommes fiers de cette collaboration qui arbore une touche italienne incontestée. », a déclaré Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini.

« Lamborghini représente la plus haute expression de design et d’intégrité technique dans l’industrie automobile. L’attention portée aux détails, la recherche constante et l’innovation sont des valeurs clés pour les deux marques et représentent véritablement le style italien. », a déclaré Diego della Valle, PDG de Tod’s Group.

Photos : Lamborghini