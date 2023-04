Exposition 50 ans de VW Passat au Techno Classica 2023

Après quelques années d’absence (2020 à 2022), Volkswagen a fait son retour au salon Techno Classica 2023 à Essen avec un nouveau concept de stand partagé avec Audi et Škoda. Avec le slogan « Immer wieder neu » (« Sans cesse réinventée »), Volkswagen a célébré les 50 ans de la Passat via une exposition de 5 modèles emblématiques dont un concept car de 1983. Une grande fresque annonçait la 9ème génération qui sera prochainement dévoilée.

Une success-story apparue en 1973

Le lancement de la Volkswagen Passat en 1973 faisait naître une toute nouvelle gamme de modèles dotés d’un moteur refroidi par eau, marquant le début d’une belle histoire qui se poursuit encore aujourd’hui. En 1973, la Passat a représenté le point de départ d’une longue et importante série de produits Volkswagen ainsi que le début d’une nouvelle ère en matière de technologie automobile. La nouvelle gamme de modèles avait été confiée à Giorgetto Giugiaro, le célèbre designer automobile italien, mais son projet original, connu sous le nom de référence de « EA 272 », avait dû être annulé à la dernière minute pour des raisons budgétaires. Giorgetto Giugiaro dut donc développer un modèle plus rationnel en s’appuyant sur l’Audi 80 B1 et proposa un modèle avec un arrière coupé très élégant et un avant modifié. La Passat originale conserve aujourd’hui un statut d’icône design. Giorgetto Giugiaro est également à l’origine du Scirocco I et de la Golf I qui ont toutes deux fait leurs débuts l’année suivante. La Volkswagen Passat est lancée en 1973 en version berline coupée à deux ou quatre portes. La version break fait son apparition en janvier 1974.

Une exposition exceptionnelle

Afin de célébrer son cinquantenaire et l’arrivée prochaine de la 9ème génération dans le plus grand salon dédié aux véhicules classiques, Volkswagen a mis la Passat au centre de toutes les attentions. Ce véhicule, devenu à la fois un héros du quotidien et un classique du design, fête un demi-siècle de succès. Pour célébrer ce jubilé, cinq modèles de Passat soigneusement sélectionnés ont été présentés à Essen : Passat B1 LS de 1973, Passat B1 L Break de 1974, Passat B2 CL Formule E de 1983, Passat B3 Break GT G60 Syncro de 1991, Passat B2 Electronic de 1983.

« Immer wieder neu » : tel est le slogan choisi par Volkswagen Classic pour célébrer ce cinquantième anniversaire. La Passat a toujours été et reste le modèle d’une vie. Dès son lancement, les clients apprécient sa polyvalence, et le modèle n’a cessé par la suite de s’améliorer et de se développer sur huit générations. Au cours de ses cinq décennies d’existence, la Passat a régulièrement fait preuve d’audace en matière de design, tout en transmettant d’une génération sur l’autre ses atouts testés et approuvés, et elle continuera de le faire encore.

VW Passat B1 LS de 1973

La production en série de la première Volkswagen Passat démarre le 14 mai 1973. La berline familiale à hayon fut lancée avec un petit hayon, sans possibilité de chargement traversant. La version dotée d’un hayon élargi, montant jusqu’au pavillon et intégrant la lunette arrière, n’entre en production de série qu’en janvier 1975.

Volkswagen Classic a exposé à Essen un modèle d’exception : le plus vieux membre de la famille. Cette VW Passat B1 LS de 1973, qui fait partie de la collection de la fondation AutoMuseum de Volkswagen, est dotée du numéro d’identification 2, ce qui en fait la plus ancienne Passat au monde.

VW Passat B1 L Break de 1974

Ce modèle break de 1974 se distingue par la générosité de son habitacle. Particulièrement pratique et réussi sur le plan esthétique, ce modèle est plébiscité dès son lancement. Au gré des différentes générations de modèles qui ont suivi, la Passat Break s’est arrogé une place de choix dans le cœur de ses propriétaires.

Cette VW Passat B1 L Break de 1974 à la teinte de carrosserie Blanc Atlas, qui fait partie de la sélection de modèles Volkswagen Classic, a déjà montré lors de nombreux rassemblements de voitures historiques que ses 55 ch (40 kW) offrent un plaisir de conduire vintage inégalable.

VW Passat B2 CL Formule E de 1983

La Passat B2 a fait ses débuts en octobre 1980. Cette deuxième génération gagne considérablement en largeur par rapport à la B1, sa devancière aux dimensions nettement plus modestes, ce qui la rend plus difficilement reconnaissable. La Passat II est d’abord proposée en version berline à hayon et en version break cinq portes. La Passat B2 est également disponible en version Formel E (Formule E) avec un moteur de 1,6 litre qui développe 75 ch (55 kW). Cette Formule E signée Volkswagen annonçait alors l’arrivée d’innovations comme le système start/stop d’arrêt et de redémarrage automatique du moteur.

La Passat B2 CL Formule E en teinte Argent diamant métallisé célébre un anniversaire important à Essen : elle a en effet obtenu sa première homologation le 5 avril 1983. Elle a donc fêté ses 40 ans.

VW Passat B2 Electronic de 1983

La fondation AutoMuseum a fait sa première apparition sur le stand Volkswagen et a mis à disposition l’unique exemplaire de la Passat B2 Electronic de 1983. Ce concept innovant est doté d’une transmission intégrale, d’un turbocompresseur et de nombreux équipements microélectroniques, notamment un système de navigation, un système d’infodivertissement et un certain nombre de commandes électriques. Cette voiture dévoilait à son époque le meilleur du style de vie incarné par la Passat.

VW Passat B3 Break GT G60 Syncro de 1991

Dynamique et sportive, la Passat a gagné ses galons de compétitrice dans de nombreuses variantes, affichant une grande confiance en elle tout en restant discrète. La troisième génération de Passat, qui voit le jour en 1988, est entièrement revisitée : silhouette, équipements, technologies et habitacle. Elle n’est disponible qu’en deux variantes, berline tricorps ou break, et peut être dotée d’un pack d’équipements GT pour gagner en sportivité. Équipée d’un moteur de 1,8 litre développant 160 ch (118 kW) et d’une transmission intégrale Syncro, la VW Passat G60 constitue le fleuron de la gamme dès 1989.

Cette Passat B3 Break GT G60 Syncro de 1991 est un modèle plébiscité qui fait battre le cœur des amateurs de modèles sportifs.

Photos : 4Legend.com