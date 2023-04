Shanghai 2023 – Bentley célèbre les 20 ans de la Continental GT

Pour célébrer le 20e anniversaire de la Continental GT, Bentley Motors a prévu quatre mois de festivités, avec des lancements de modèles exclusifs, des essais et des événements, qui commencent au salon automobile de Shanghai 2023 avec la présentation d’une Continental GT S unique. Cette voiture exclusive présente plusieurs détails Mulliner sur mesure, notamment des badges commémoratifs, des incrustations et des motifs célébrant les 20 ans de la voiture qui a fait entrer Bentley Motors dans la modernité.

L’extérieur de la Continental GT S spéciale de Shanghai affiche une peinture gris Magnetic

Une couleur Dark Grey Metallic percutante, des jantes Sport à 10 rayons de 22″ noires et chromées noires et une note de couleur avec des étriers de frein rouges. Le thème noir et rouge se poursuit à l’intérieur avec une finition à deux tons Beluga et Hotspur, et un placage Piano Black.

L’habitacle sur mesure présente une combinaison de couleur Mulliner unique, une planche de bord et des renforts de portières à placage double, ainsi que des détails sur mesure sur la console centrale et les plaques de marchepied.

Le placage haut Granite Stone offre une finition tactile unique, tandis que le placage bas Grand Black présente un décor gravé au laser hommage au 20e anniversaire de la Continental GT. Un liseré rouge sépare les deux finitions et s’étire sur la planche de bord, de porte en porte, puis traverse les ailettes supérieures des ouïes d’aération de type « œil-de-bœuf ».

Sur les plaques de marchepied, deux silhouettes apparaissent fièrement, une de la 1re génération de Continental GT et une de la 3e génération, symbolisant les 20 ans de la GT moderne. Le même design se retrouve sur la console centrale, tandis que l’éclairage d’accueil à LED intégré à la portière célèbre l’anniversaire de cette GT emblématique avec un motif unique.

Hommage aux 20 ans de la GT de référence

Lancée en 2003 comme la toute première Bentley de l’époque moderne, la première équipée d’une transmission intégrale et de l’innovant moteur W12,,la Continental GT a permis à Bentley d’obtenir son statut actuel de marque de luxe la plus prisée du monde.

Au moment de son lancement en 2003, la Continental GT offrait l’alliance unique d’un merveilleux design, de performances de supercar et d’un savoir-faire artisanal inégalé. Elle était perçue comme le coupé quatre places le plus rapide du monde avec une vitesse de pointe de plus de 300 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Sans concurrente sérieuse dans sa gamme de prix, la Continental GT a rapidement fait sensation dans le monde entier et créé un nouveau secteur.

Les modèles actuels de troisième génération, la Continental GT et sa version cabriolet, la Continental GTC, continuent à engranger récompenses et distinctions. En 2022, la Continental GT Speed a remporté le titre très respecté de Voiture de l’année de Robb Report, et en 2023, la Continental GT V8 S a pris sa suite. En février 2023, la Continental GT a aussi décroché deux titres consécutifs lors des récompenses Auto Motor und Sport en étant distinguée par plus de 101 000 lecteurs dans la catégorie Voiture de luxe étrangère, pour la deuxième année d’affilée.

Pôles d’essai

Deux pôles d’essai célébreront les 20 ans de la Continental GT, l’un au siège de Bentley à Crewe et l’autre à Genève, en Suisse. Ils permettront de conduire des modèles de la première et de la deuxième génération de Continental GT issus de la Bentley Heritage Collection, ainsi que la dernière gamme Continental GT, pour vivre physiquement 20 ans d’évolution esthétique et technique permanente.

20 vidéos autour du monde

Un « témoin » de relais Bentley conçu et créé en interne débutera sa tournée mondiale en mai. Il traversera l’Europe, le Moyen-Orient, la Chine, l’Asie-Pacifique et les États-Unis dans différents modèles Continental GT avant de revenir à Crewe. À la fin du voyage, de retour à Crewe, le témoin contiendra 20 souvenirs de sa tournée et deviendra alors une capsule temporelle, rappel éternel d’un voyage d’exception.

Un double anniversaire

L’anniversaire de la Continental GT marque aussi les 20 ans du phénoménal moteur W12 biturbo de 6,0 litres de Bentley, qui a propulsé littéralement et métaphoriquement la marque vers le succès pendant deux décennies. Alors que la date de fin de sa production a été fixée à avril 2024, il ne reste plus que 12 mois à l’emblématique groupe motopropulseur W12 avant qu’il ne laisse la place à l’avenir électrique de Bentley.

Ce grand moment sera célébré lors du Festival de vitesse de Goodwood (13-16 juillet 2023) au cours duquel Bentley rendra hommage au W12 à travers une exposition dynamique et émouvante de certaines des voitures propulsées par le moteur W12 au cours de ces 20 dernières années, dont la nouvelle Bentley Batur par Mulliner.

Hommage à la voiture originale lors de la Monterey Car Week 2023

La première Continental GT à être sortie de la ligne de production de Crewe en 2003, la voiture 20001, présentait une peinture Cypress Green et un habitacle orné du cuir Saddle et du placage Burr Walnut. Depuis ce jour, elle est restée la propriété de l’entreprise et fait partie des pièces importantes du garage de la Bentley Heritage Collection.

Lors de la Monterey Car Week de cette année (11-18 août), Bentley dévoilera une dernière Continental GT unique inspirée du modèle 20001 pour clôturer les festivités d’anniversaire.

