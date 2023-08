Exposition de Bugatti à The Quail 2023 à Monterey

En 2023, un véhicule absolument exceptionnel – la Bugatti Chiron Super Sport « Golden Era » – a occupé le devant de la scène à « The Quail, A Motorsports Gathering ». Ce chef-d’œuvre pas comme les autres est issu du service Bugatti Sur Mesure, une offre de haute couture automobile, qui propose aux clients de la marque un voyage créatif sans limites pour créer, en collaboration avec les équipes Bugatti, le véhicule de leurs rêves.

L’un des événements les plus prestigieux du genre, « The Quail, A Motorsports Gathering », rassemble chaque année les véhicules les plus exceptionnels au monde dans un cadre luxueux avec la chaîne de montagnes Santa Lucia en toile de fond. En 2023, pour le 20ème anniversaire de l’évènement, Bugatti a présenté la Chiron Super Sport « Golden Era » et un exemplaire de la W16 Mistral paré d’une finition dorée scintillante, faisant écho au soleil californien.

La Chiron Super Sport « Golden Era », présentée pour la première fois à « The Quail, A Motorsports Gathering », est l’incarnation même du programme Bugatti Sur Mesure. C’est sur cette scène emblématique – qui a vu le dévoilement de nombreux véhicules Bugatti comme la W16 Mistral l’an dernier et la Bolide en 2021 – offrant cadre idéal pour présenter une telle œuvre d’art incomparable, qu’elle a été remise à son propriétaire.

Comme chaque création Sur Mesure, la Chiron Super Sport « Golden Era » donne vie à une histoire, qui fait souvent un clin d’oeil au propre héritage, légendaire, de la marque. Aujourd’hui, cette hypersportive incarne l’apogée de la performance et du luxe artisanal, élevant le savoir-faire et le sur-mesure à niveau sans commune mesure. La Chiron Super Sport « Golden Era » a nécessité deux années de travail : un voyage créatif à la fois méticuleux et intime qui a abouti à une œuvre d’art unique capturant magnifiquement l’histoire incomparable de Bugatti à travers une composition de 45 dessins. Tous réalisés à la main directement sur la carrosserie du véhicule, il représentent les icônes les plus intemporelles de la marque.

Dessiner directement sur l’hypersportive est un processus qui, à lui seul, a pris plus de 400 heures. La réalisation était si complexe que des techniques et des processus entièrement nouveaux ont dû être développés pour garantir une finition parfaite et durable. Une couleur sur mesure, un or festif nommé « Doré », a été spécialement conçue pour cette œuvre d’art et appliquée en fondu vers une variante plus métallique du noir « Nocturne Black ».

Atteignant un niveau de savoir-faire incomparable dans le monde de l’automobile, le programme Sur Mesure propose une personnalisation totalement cousue main et sans limites pour permettre aux clients de la marque de concrétiser leurs visions créatives les plus folles et de combler leurs souhaits les plus exigeants, quelle que soit la complexité du projet et le savoir-faire requis.

Configurer une œuvre d’art sur-mesure est une expérience très intime pour le client, qui ne peut être un succès que lorsque l’artiste et le client combinent leur créativités libérées pour réaliser un chef-d’œuvre parfait dans tous les sens du terme.

Une co-création en collaboration avec les équipes de Bugatti, où le client a l’opportunité de créer une hypersportive totalement incomparable et personnelle. Un véhicule issu du programme Bugatti Sur Mesure raconte quelque chose et exprime ainsi la personnalité profonde de son propriétaire, tout en défiant les équipes de design et d’ingénierie pour prétendre à la perfection. Pour de nombreux clients, cela implique également de montrer leur attachement au riche héritage de Bugatti, en rendant hommage aux véhicules emblématiques de la marque. Un projet Sur Mesure nécessite souvent de trouver des procédés qui, loin d’être les plus faciles ou les plus rapides à mettre en œuvre, permettent toujours d’aboutir au meilleur résultat, en respectant, sans compromis, les normes élevées de la marque.

« Le programme Sur Mesure offre au client d’infinies possibilités créatives pour nous permettre de construire avec lui un véhicule qui soit une œuvre d’art personnelle et sur mesure. Ce service met également en lumière le talent incroyable de notre équipe composée de designers, d’ingénieurs et de spécialistes dans tous les domaines. Nos collaborateurs opèrent au sommet de leur art, créant les tendances de demain et définissant de nouvelles ères en termes de luxe, d’art et de technologie. Nos équipes de designers et d’ingénieurs travaillent main dans la main avec le client durant ce voyage créatif incroyable et passionnant. L’exemple ultime d’une collaboration qui ne connaît pas de frontières. Une Bugatti Sur Mesure peut être considérée comme un chef d’œuvre intemporel. Alors qu’un peintre imaginera son art exposé dans une galerie renommée dans 100 ans, une Bugatti Sur Mesure doit pouvoir fouler la pelouse d’un Concours d’Elégance dans un siècle. », a déclaré Hendrik Malinowski, Directeur Général de Bugatti.

Depuis Ettore et Jean Bugatti, l’ambition de la marque a toujours été de repousser les limites, non seulement au sens physique du terme, de l’ingénierie aux innovations technologiques en passant par les composants eux-mêmes, mais aussi au sens artistique, en donnant littéralement vie aux idées créatives qui, en proposant un savoir-faire sur mesure complètement inégalé, seront emmenées à repousser les limites du design.

« Si c’est comparable, ce n’est plus Bugatti. », avait déclaré Ettore et cette philosophie, qui est toujours aussi vrai aujourd’hui qu’au jour de la création de Bugatti en 1909, a résisté à l’épreuve du temps.

Pour faire écho à la « Golden Era », Bugatti à « The Quail » a également accueilli une W16 Mistral, arborant la même teinte « Doré », une couleur mettant en valeur son allure exquise et son design à l’élégance pure.

Le roadster ultime de Bugatti évoque naturellement un sentiment d’intemporalité, ce qui le rend vraiment incomparable mais, en devenant la dernière hypersportive de la marque équipée du légendaire moteur W16, la Mistral a très vite acquis son statut d’icône Bugatti des temps modernes.

Dans le cadre du programme Sur Mesure, la W16 Mistral pourra être personnalisée pour répondre à presque toutes les demandes clients. Les premières configurations sont actuellement en cours et proposent un éventail encore plus large de possibilités créatives. Si la quête de la perfection est valable pour tous les véhicules Bugatti quittant l’Atelier de Molsheim, les œuvres d’art produites dans le cadre du programme Sur Mesure n’échappent pas à la règle et incarnent encore plus la volonté de la marque de proposer un service haute couture unique pour ses clients.

Photos : Bugatti