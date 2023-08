VW California CONCEPT – Un avant-goût du futur T7 California

Volkswagen Véhicules Utilitaires dévoile le California CONCEPT ouvrant une fenêtre sur l’avenir de ce véhicule emblématique. Il est équipé de groupes motopropulseurs de pointe et des derniers systèmes d’assistance et d’infodivertissement, ainsi que de la prochaine génération d’équipements pour camping-cars. Le California CONCEPT est basé sur la version longue du Multivan T7 lancée en 2021, ce qui le rend plus grand que son prédécesseur, le California 6.1. Le showcar est présenté sur le stand Volkswagen au Caravan Salon 2023 à Düsseldorf.

Le California est une déclaration, un mode de vie automobile : un bus VW de grande valeur adapté à tous les jours de l’année, qui peut également être converti en un camping-car entièrement équipé pour des aventures de toutes sortes. C’est cette polyvalence qui a fait du California le camping-car le plus vendu au monde dans sa catégorie. Aujourd’hui, après avoir vendu 260 000 unités de ce modèle via différentes générations, Volkswagen présente en première mondiale le nouveau California CONCEPT à Düsseldorf.

Un California pour demain

Tout d’abord, le California CONCEPT est équipé d’un toit relevable d’une hauteur de près de deux mètres. Cet élément est commun à toutes les générations, du premier California lancé en 1988 au California 6.1 d’aujourd’hui. Si les détails emblématiques sont restés les mêmes pendant tout ce temps, chaque génération de cette ligne de produits a été marquée par de nouveaux développements. Le nouveau California CONCEPT marque une nouvelle étape importante. Ses caractéristiques techniques en font le camping-car idéal pour l’ère moderne. Pour la première fois, le VW California CONCEPT offre les avantages de la technologie hybride rechargeable. Le concept car est équipé d’une motorisation hybride : avec son autonomie électrique, il sert de passerelle vers le monde de la mobilité électrique et permet de rouler sans émissions dans la vie urbaine de tous les jours, tout en offrant une grande autonomie pour les longs trajets. Les batteries lithium-ion embarquées à bord du véhicule assurent une alimentation 12 V presque totalement autonome.

La vie en plein air

Les espaces de vie et de cuisine du camping-car ont été entièrement repensés. Pour la première fois, ce California est équipé d’une porte coulissante côté cuisine. Cela permet d’utiliser plus largement l’espace autour du véhicule et donne une nouvelle dimension au camping d’été en plein air. Auparavant, tous les modèles California basés sur la série Transporter disposaient d’un espace cuisine s’étendant jusqu’au pilier B sur le côté gauche et d’une porte coulissante sur le côté droit ; cette porte constituait l’entrée principale, aussi bien dans la vie quotidienne qu’en camping. Les chaises de camping pliantes, la table pliante et l’auvent ont donc toujours été installés sur le côté droit du véhicule. Désormais, l’ajout d’une porte coulissante supplémentaire du côté conducteur du California CONCEPT et l’espace cuisine qui est maintenant situé plus en arrière dans le véhicule – tout comme dans le Grand California plus grand – signifient que le côté gauche du véhicule peut maintenant être ouvert pour le camping. Le California en tant que camping-car est donc plus polyvalent que jamais. Le concept car est équipé d’un auvent à bras articulés sur la gauche et d’une voile pare-soleil sur la droite, ce qui permet de protéger les deux côtés du véhicule du soleil ou de la pluie. La voile peut être installée en quelques instants. Le store est également équipé d’une manivelle intégrée, qui est rangée en toute sécurité dans le caisson du store, verrouillée par une serrure.

Concept à trois zones

Volkswagen Véhicules Utilitaires présente pour la première fois un concept à trois zones avec le showcar. Ces différents scénarios extérieurs et intérieurs pour le camping et la conduite quotidienne élargissent considérablement les possibilités d’utilisation du California.

Zone 1 (extérieur)

Avec sa porte coulissante, le côté droit du véhicule offre un point d’entrée et de sortie sûr du côté de la chaussée, comme dans l’actuel California 6.1. Le chargement et le déchargement du véhicule sont donc également faciles et sûrs. Sur le terrain de camping, le voile pare-soleil transforme cette zone en une tente ouverte, ce qui renforce la sensation de vie en plein air.

Zone 2 (intérieur)

Derrière les sièges avant réglables en hauteur – qui peuvent pivoter de 180 degrés – l’ensemble de l’intérieur du véhicule est un habitacle idéal pour la conduite quotidienne, offrant la flexibilité familière d’un Multivan. Par rapport à l’actuel California, il est équipé de sièges individuels légers, amovibles et très confortables. Grâce à ces sièges variables, les planches et les vélos peuvent désormais être facilement transportés à l’intérieur du véhicule. Lorsqu’il est utilisé comme camping-car, le California CONCEPT peut rapidement être converti en un espace de détente plat ou en un espace face à face pour des repas ou des jeux en commun. La banquette arrière du California 6.1 fait donc place aux sièges arrière individuels variables avec fonction de couchage du California CONCEPT. Les sièges sont revêtus d’un tissu résistant et agréable au toucher dans le design Mélange.

Zone 3 (extérieur)

Grâce à la porte coulissante supplémentaire du côté conducteur et au nouveau concept de l’unité de cuisine et de l’auvent, une nouvelle zone extérieure est créée sur le côté gauche du véhicule, ce qui n’avait jamais été fait auparavant avec une cuisine extérieure dans un autre véhicule California. Pour la conduite quotidienne, la deuxième porte coulissante offre un point d’entrée et de sortie supplémentaire et une option de chargement supplémentaire sur la route, à la maison ou au supermarché. En camping, elle crée également un espace séparé pour cuisiner et manger et pour les longues soirées d’été passées sous l’auvent. En effet, la cuisine – y compris l’évier, la plaque à induction coulissante et le réfrigérateur – est désormais accessible de l’extérieur. En plus de la plaque de cuisson à induction de 230 V, il y a également une cuisinière à gaz intégrée, familière aux générations précédentes du fourgon. Une prise de courant de 230 volts à l’extérieur de la cuisine et une table pliante extérieure apportent la touche finale parfaite à la vie au camping.

Les tiroirs de la cuisine sont accessibles de l’intérieur comme de l’extérieur. Un autre point fort est le grill compact électrique, qui est rangé dans l’unité de cuisine et peut être facilement retiré de l’extérieur du véhicule. Comme dans le Grand California basé sur le VW Crafter, le réfrigérateur offre des avantages pratiques puisqu’il est accessible de l’extérieur et qu’il est équipé d’un tiroir : il faut maintenant encore moins de temps pour servir le petit-déjeuner. De plus, les produits frais de l’été peuvent être chargés directement du chariot de courses dans le réfrigérateur.

La seconde porte coulissante offre également un avantage supplémentaire pour les marchés à conduite à droite comme le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, où les utilisateurs peuvent désormais entrer et sortir du California en toute sécurité du côté de la chaussée. Une chose est sûre : le double concept – utilisation en tant que van pour la conduite quotidienne et en tant que camping-car polyvalent pour les loisirs – a été encore amélioré grâce au nouveau concept à trois zones.

Un design intérieur intelligent, jusque dans les moindres détails

Le design intérieur du showcar a été parfaitement pensé jusque dans les moindres détails et offre une multitude de nouvelles fonctionnalités et d’avantages. Tout commence à l’avant : depuis que le Multivan est équipé d’un frein de stationnement électrique au lieu d’un frein manuel, l’espace entre le siège du conducteur et celui du passager avant vers l’arrière peut être mieux utilisé.

Des tiroirs pratiques sous les sièges avant pivotants réglables en hauteur et les sièges individuels à l’arrière offrent également un espace de rangement supplémentaire. Derrière le siège du conducteur ou du passager avant, il y a désormais de la place pour des objets tels que des toilettes sèches amovibles. Il y a également beaucoup d’espace de rangement dans les placards de cuisine supérieurs et inférieurs, situés derrière le réfrigérateur. De plus, il y a un espace de rangement séparé sous l’extension du lit. L’intérieur du véhicule est agréablement éclairé par un éclairage d’arrière-plan réglable sur tout le pourtour du cadre de toit. Grâce à une gamme de couleurs disponibles, le rétroéclairage des armoires peut être adapté à l’humeur de chacun. Pour créer l’atmosphère adéquate à l’extérieur, l’unité de cuisine dispose d’une lampe de table amovible intégrée pour créer une ambiance chaleureuse autour de la table de camping. Si l’on a besoin de plus de lumière, les lampes LED sur les bras de l’auvent baignent la « terrasse » du véhicule d’une lumière agréable.

Toit relevable et lit de pavillon de haute qualité

Un bus VW comme le California sans un toit relevable classique est inconcevable. Le California CONCEPT ne déroge pas à la règle.

Il se compose d’une coque de toit en aluminium léger et d’un soufflet à trois couches avec une grande ouverture panoramique à l’avant. Les grandes fenêtres latérales offrent des vues panoramiques incroyables. Comme dans tous les modèles California, la position la plus haute pour le toit relevable est à l’avant.

Des prises USB-C et des lampes LED assurent l’alimentation électrique et l’éclairage du toit relevable. Un lit de toit de haute qualité avec des plaques à ressorts garantit également une bonne nuit de sommeil à la belle étoile.

Commande via l’unité de commande du camping-car, le smartphone ou le système d’infodivertissement

Le mécanisme de relevage du toit est commandé à l’aide d’une tablette verticale multifonctionnelle située dans l’armoire du pilier C. Toutes les fonctions importantes pour le camping peuvent être commandées à l’aide d’une télécommande.

Toutes les fonctions importantes pour le camping peuvent être commandées sur l’écran tactile. Outre le toit relevable, il s’agit d’informations sur les niveaux d’eau douce et d’eau usée, les fonctions d’éclairage intérieur, y compris l’éclairage d’ambiance, l’état de l’alimentation électrique, le réfrigérateur et le chauffage d’appoint. Toutes ces fonctions peuvent également être contrôlées sur un smartphone à l’aide de l’application « Cali on Tour » ou dans le système d’infodivertissement. Le système d’infodivertissement peut également être utilisé pour accéder à un affichage de l’inclinaison qui permet de mettre le camping-car à niveau.

Cependant, la tablette ne fournit pas seulement des informations sur le véhicule, elle peut aussi offrir un bon divertissement. Par exemple, elle peut pivoter sur un bras articulé et être positionnée de manière à être facilement visible de toutes les positions dans l’habitacle. Il peut également pivoter de 90 degrés, ce qui signifie que rien ne s’oppose à une soirée divertissante à regarder votre série télévisée préférée.

Le California CONCEPT montre que Volkswagen Commercial Vehicles accompagnera à l’avenir tous les fans de van VW dans leurs voyages à travers le monde grâce à ses concepts innovants de camping-cars. Ce futur deviendra réalité en 2024 avec tous les systèmes d’entraînement du Multivan.

Photos : Volkswagen