Miniature Porsche 911 Carrera RS 3.6 type 964 par GT Spirit au 1:18 – GT887

Avec la référence GT887, GT Spirit propose une nouvelle version de la miniature en résine à l’échelle 1:18 de la Porsche 964 Carrera RS dans une version « normale » et non pas en clubsport comme en 2020. La teinte retenue est le bleu Maritime avec un intérieur noir et bleu. Direction les Alpes afin de la découvrir en détail.



GT Spirit n’est pas à son coup d’essai avec la miniature de la Porsche 911 Carrera RS 3.6 type 964. Après une première version Clubsport en rouge Indien sortie en 2020 (référence GT060), le spécialiste français des miniatures en résine au 1:18 a lancé une nouvelle version à l’été 2023.

La Porsche 911 Carrera RS est la digne descendante de la 911 Carrera RS 2.7, basée sur la 911 Carrera 2 (génération 964). Produite de 1991 à 1994 à 2 380 exemplaires, elle est dérivée de la voiture de course 964 Carrera Cup. Elle a permis son homologation, embarquant un moteur Flat 6 de 3,6 litres, développant 260 ch.

Une version plus sportive et allégée, la version Clubsport, était également proposée à la vente.

Pour cette nouvelle déclinaison, la teinte bleu Maritime a été judicieusement choisie afin de relever ses lignes et proportions fidèles au modèle à taille réelle.

De nombreux détails ont été fidèlement reproduits comme les jantes CUP en 17 pouces permettant d’entrevoir les disques de frein et les étriers noirs recouverts de l’inscription Porsche en blanc.

Les phares et les feux sont incroyablement bien reproduits, avec notamment le lettrage Porsche dans le bandeau rouge arrière. Le dessous n’a pas été oublié avec la mise en avant de l’échappement de couleur grise.

A l’intérieur, la reproduction des moindres petits détails est bien présente. Les sièges baquets attirent le regard avec leurs divers niveaux de bleus, couleur se retrouvant également sur les ceintures de sécurité et sur la sangle permettant d’ouvrir la porte.

Cette miniature possède un tableau de bord complet avec notamment les compteurs détaillés tout comme les éléments de l’autoradio. Le volant est surmonté du logo RS en son centre.

Les bouches d’aération, les boucles de ceinture avant avec la partie mobile rouge et divers éléments de l’habitacle comme les poignées de porte, le frein à main et les lèves-vitres sont aussi présents.

Cette miniature en résine au 1:18 est une nouvelle belle réalisation de la part de GT Spirit avec un maximum de détails et une superbe peinture bleue uniforme mettant en valeur les galbes de la Porsche 964.

Le petit détail

Direction l’intérieur de la miniature pour découvrir l’arrière des sièges baquets qui semblent être sculptés. Leur architecture est bien mise en avant, face au logo « Carrera RS » bleu rappelant la teinte extérieure.

Prix et disponibilité

Ce modèle – limité à 999 exemplaires – est disponible chez les revendeurs spécialisés sous la référence GT887, au prix recommandé de 109,95 euros.

Photos : 4Legend.com