Extreme E – Un podium raté de peu pour ABT CUPRA en Arabie Saoudite

Meilleurs temps, renversement, quart de nuit, coup stratégique, pénalité de temps, rattrapage et à la fin un podium raté d’une demi-seconde seulement – l’ouverture de la saison Extreme E avait tout pour l’équipe ABT CUPRA XE. Et donc la quatrième place au Desert X Prix dans la région NEOM de l’est de l’Arabie Saoudite a semblé être une petite victoire pour Klara Andersson et Nasser Al-Attiyah : la performance et la force de l’équipe pour concourir pour les victoires dans les huit courses restantes cette saison 2023.

« Je garde ce week-end en bon souvenir – surtout après tout ce qui s’est passé hier. », a déclaré Nasser Al-Attiyah. Le quintuple vainqueur du Dakar s’était renversé lors d’une attaque contre le leader dans la petite finale de la première journée de l’épreuve. Ce qui semblait inoffensif au départ s’est avéré être une tâche colossale pour les quatre mécaniciens : comme l’arceau de sécurité était endommagé et ne pouvait pas être réparé sur place, l’équipe a dû construire une voiture Extreme E de remplacement du jour au lendemain et l’adapter à ses pilotes. « Notre retour dimanche avec une victoire dans la course de qualification et une solide performance dans la grande finale était au moins une petite récompense pour les efforts des gars. Nous avons beaucoup appris et nous courrons certainement pour des trophées et des victoires la prochaine fois. »

ABT CUPRA XE a écopé d’une pénalité de 30 secondes pour être passé à la voiture de remplacement lors des qualifications dimanche matin. Pour tirer le meilleur parti de cette mauvaise position de départ, les ingénieurs d’ABT ont choisi une stratégie audacieuse : ils ont fait partir Klara Andersson contre quatre hommes dans les deux courses de qualification – une première dans l’histoire encore jeune de la série, dans laquelle toutes les équipes envoient autrement des hommes et les femmes de s’affronter pour des raisons tactiques. La Suédoise de 23 ans a prouvé qu’elle avait des nerfs d’acier, a poursuivi les meilleurs temps et a défendu un avantage jusqu’à l’arrivée. Le résultat fut une entrée sensationnelle dans la « Grande Finale », la course des cinq meilleurs.

« Le fait que nous ayons pu courir dimanche est un petit miracle et uniquement grâce aux méga gars du garage. Nous nous sommes battus pour un podium en finale jusqu’au dernier mètre, mais malheureusement ce n’était pas tout à fait suffisant. », a déclaré Klara Andersson. Après deux tours d’Andersson et d’Al-Attiyah, le duo n’était qu’à 0,558 seconde du podium parti à l’arrivée. « Nous avons tout donné, mais il était difficile de rester avec la fine poussière dans l’air. Nous sommes toujours fiers de notre week-end et de notre retour et nous venons maintenant aux courses en Écosse encore plus affamés d’une victoire. »

Pour la première fois, le championnat Extreme E s’est présenté en Arabie saoudite avec un nouveau format de course : après les essais libres, toutes les manches se déroulent sous forme de courses à cinq voitures, et il y a aussi une journée de course autonome le samedi et le dimanche.

« Les courses étaient assez compétitives. C’était extrêmement excitant pour les spectateurs, mais aussi un grand défi pour les équipes et les pilotes. Mes remerciements vont à toute l’équipe, qui n’a jamais abandonné et a construit une toute nouvelle voiture du jour au lendemain avec seulement une heure de sommeil. Avec cet esprit, je suis sûr que nous aurons beaucoup d’autres moments formidables et réussis cette saison. », a déclaré Thomas Biermaier, PDG d’ABT.

Après les deux courses de NEOM, ABT CUPRA XE est sixième du championnat par équipe avec 15 points. La saison se poursuit les 13 et 14 mai 2023 en Ecosse. Pour ABT CUPRA, elle est déjà de retour sur la piste de course le week-end suivant, lorsque la Formule E débutera à São Paulo (Brésil) pour la première fois de son histoire.

Photos : ABT