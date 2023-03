Voici le calendrier 2023 des sorties Lamborghini Essenza SCV12 Club

Lamborghini Squadra Corse a dévoilé le calendrier 2023 complet de son Essenza SCV12 Club, l’expérience de piste la plus pure, qui comprendra cinq évènements sur des circuits à travers l’Europe.

Révélée pour la première fois au public en 2020, la voiture de piste Lamborghini Essenza SCV12 de 830 ch sera disponible pour les clients pour des sessions dédiées « arrive and drive » (arriver et conduire) entre juin et novembre.

La première étape du calendrier aura lieu dans le sud de la France le week-end d’ouverture de juin, sur le Circuit Paul Ricard avant de passer sur l’emblématique circuit de Spa-Francorchamps en Belgique.

Un mois plus tard, le Nürburgring en Allemagne sera le troisième rendez-vous au programme pour 2023, tandis que le Circuit Barcelona de Catalunya est l’avant-dernière étape.

La dernière chance de participer à l’expérience de piste la plus pure sera lors de la grande finale Lamborghini de clôture de la saison, qui se tiendra sur le circuit de Vallelunga à l’extérieur de Rome, en Italie.

Lors de chaque épreuve de deux jours, une assistance sera apportée par l’équipe technique Squadra Corse dans le cadre du programme Essenza SCV12. Les clients bénéficieront également de temps de piste ainsi que d’un encadrement de pilote sur mesure par le pilote d’essai Lamborghini Squadra Corse Raffaele Giammaria et les pilotes d’usine Lamborghini. Les services supplémentaires incluent l’hospitalité italienne unique fournie par Lamborghini Squadra Corse.

La Lamborghini Essenza SCV12 est une hypercar de piste V12 qui produit une puissance de 830 ch et une force d’appui maximale de 1 200 kg à 250 km/h. La voiture équipée d’une boîte de vitesses séquentielle à six rapports a un châssis entièrement en fibre de carbone avec un renforcement structurel supplémentaire qui agit comme une cage de protection. Complet avec freins ABS, suspension à poussoir et jantes en magnésium, l’Essenza SCV12 est un véhicule orienté piste.

Calendrier Lamborghini Essenza SCV12 2023

4-5 juin – Paul Ricard (France)

29 juin-1er juillet – Spa-Francorchamps (Belgique)

30-31 juillet – Nürburgring (Allemagne)

1-2 octobre – Barcelone (Espagne)

18-19 novembre – Vallelunga (Italie)

Photos : Lamborghini