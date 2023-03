Une nouvelle expérience dans les musées Lamborghini et Ducati

Ducati met à jour l’expérience Borgo Panigale, un chemin que l’entreprise a développé pour tous ceux qui souhaitent entrer dans le monde de Ducati à Borgo Panigale. Quatre-vingt-dix ans d’histoire et de passion sont visibles à l’intérieur du Musée Ducati où, en se promenant entre les lignes de production, vous pouvez avoir la chance de voir ce qui se passe à l’intérieur de l’usine. Avec l’introduction de nouvelles activités, méthodes de visite et partenariats, une nouvelle et prestigieuse collaboration avec Automobili Lamborghini est intégrée dans le but d’offrir des expériences toujours plus passionnantes et inoubliables à tous les passionnés.

Le « Ducati Museum and Automobili Lamborghini Museum Experience » (du 25 mars au 7 mai 2023) a été conçu pour tous les fans et passionnés d’automobile qui souhaitent expérimenter et découvrir personnellement le talent automobile, les connaissances créatives et la passion de deux excellences de la Motor Valley qui exportent Made en Italie produits dans le monde entier.

Le forfait sur mesure pour la nouvelle expérience permet de visiter les deux musées en une seule journée et de payer un prix d’entrée réduit pour les deux billets et un service de navette gratuit qui offre un transfert rapide et direct des musées entre Borgo Panigale et Sant’Agata Bolognaise.

Cette opportunité ne peut être profitée que les samedis et dimanches et pour un groupe de 15 personnes maximum, avec des visites guidées menées par des guides qualifiés pour les deux musées en italien et en anglais les week-ends en alternance.

Pour accéder aux Musées à tarif réduit et profiter du service de navettes, la réservation est obligatoire. Cela peut se faire soit sur le site Web de Lamborghini, soit sur la page dédiée du site Web de Ducati, où les horaires et les tarifs de l’expérience peuvent également être consultés.

Plus d’informations sur la visite et les modalités de réservation sont disponibles dans la section dédiée à la Borgo Panigale Experience sur le site Ducati.

Photos : Lamborghini