Ferruccio Lamborghini est intronisé au Automotive Hall of Fame

Le 21 juillet 2022, les plus grands dirigeants et personnalités de l’automobile se sont réunis à The Icon sur le front de mer de Detroit pour célébrer l’intronisation au Automotive Hall of Fame d’un groupe diversifié de pionniers de l’automobile et de la mobilité du monde entier, dont le légendaire Ferruccio Lamborghini.



Ferruccio Lamborghini a non seulement contribué à la création d’Automobili Lamborghini en 1963, mais son désir incessant de toujours s’améliorer et d’innover a abouti à la création de deux des modèles les plus emblématiques de la marque : la Miura et la Countach. L’approche de Ferruccio a toujours été audacieuse, alimentée par la conviction que l’inattendu pouvait être réalisé en s’efforçant toujours d’être meilleur. Son esprit d’entreprise et de pionnier est aujourd’hui au cœur de l’ADN de la marque.

Andrea Baldi, PDG d’Automobili Lamborghini Americas, a assisté à la cérémonie d’acceptation de ce grand honneur au nom de Lamborghini. Une plaque de marbre gravée de la signature de Ferruccio Lamborghini a été installée dans le hall d’honneur du Automotive Hall of Fame où les visiteurs célèbrent les hommes et les femmes dont les innovations automobiles ont changé le monde et révolutionné notre mode de vie.

Photos – Vidéo : Lamborghini