Pneu Dunlop Sport Maxx Race 2 en 1ère monte sur la Porsche 718 Cayman GT4 RS

Porsche a homologué le pneumatique UHP Dunlop Sport Maxx Race 2 en tant qu’équipement d’origine en option » N2 » sur la Porsche 718 Cayman GT4 RS, la version la plus sportive de la gamme 718.

Homologué N2 et monté en usine chez Porsche, le pneu Dunlop Sport Maxx Race 2 équipe en première monte le Porsche 718 Cayman GT4 RS et peut être monté sur le 718 Cayman GT4, dans les dimensions 245/35 ZR20 (avant) et 295/30 ZR20 (arrière).

Le Dunlop Sport Maxx Race 2 a été conçu pour offrir aux conducteurs une efficacité maximale du pneumatique sur la route et sur la piste. Son adhérence sur le sec et son équilibre sont remarquables dans les virages sous des forces G élevées, pour les sportives hautes performances comme la Porsche 718 Cayman GT4 RS.

La rigidité latérale et la résistance des blocs à la flexion offrent au Dunlop Sport Maxx Race 2 de rester stable sous des forces G élevées. Les conducteurs de cette sportive peuvent apprécier une direction précise et le contrôle de conduite grâce à une répartition uniforme de la pression de l’empreinte du pneumatique sur la route.

Hans Vrijsen, directeur général de l’équipement d’origine des pneumatiques tourisme de Goodyear EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), a déclaré : « Le Dunlop Sport Maxx Race 2 est conçu pour servir le potentiel des voitures de sport. Nous sommes fiers que Porsche ait choisi notre pneumatique Dunlop en équipement d’origine et l’ai homologué « N2 » pour le nouveau 718 Cayman GT4 RS. Les performances du Porsche 718 Cayman GT4 RS sont reconnues, nous savons que les conducteurs apprécieront ses performances sur route et sur circuit, grâce à l’adhérence et à l’équilibre en virage du Dunlop Sport Maxx Race 2. »

Photos : Dunlop