Formule E – ABT CUPRA marque ses premiers points à Berlin

Performance spectaculaire devant le public local : Robin Frijns et Nico Müller ont marqué les premiers points de la saison 2023 lors de la participation au championnat du monde de Formule E ABB FIA à Berlin. L’équipe a même réussi une petite sensation lors des qualifications dimanche lorsque Frijns et Müller ont verrouillé la première ligne de la grille. En course, Müller a ensuite réalisé son premier top dix cette année avec une neuvième place. Samedi, l’équipe était restée sans points.

« Nous avons fait un grand pas en avant ce week-end. Le succès des qualifications et la belle course dans le top 10 dimanche sont une belle récompense et une motivation supplémentaire pour toute l’équipe après des mois de travail acharné. Bien sûr, les conditions humides ont joué en notre faveur lors des qualifications et ont rendu possible ce résultat surprenant. En course, cependant, nous avons remarqué que nous n’avions pas encore le rythme nécessaire dans des conditions normales. Néanmoins, nous emportons avec nous des aspects positifs de Berlin pour les prochaines courses. », a déclaré le responsable de l’équipe Thomas Biermaier.

Devant un décor impressionnant à l’ancien aéroport de Tempelhof, comprenant plus de 1 000 invités du partenaire CUPRA, Robin Frijns avait fait sensation en pole position et son coéquipier Nico Müller deuxième sur la grille. Après que la piste ait séché au moment de la course, le retard dans le développement de l’équipe cliente est redevenu plus évident. Néanmoins, les deux pilotes ABT se sont longuement battus dans le groupe de tête avant de se classer aux positions 9 et 17 à l’arrivée.

« Nous avons eu un samedi assez difficile, où nous avons terminé loin après une séance de qualification difficile, mais dimanche, c’était une toute autre histoire : pole position, première ligne de la grille et une course dans laquelle nous avons pu nous battre longtemps. Ce furent de grands moments d’émotion dans la voiture et dans le garage et nous ont donné encore plus de motivation pour ne pas abandonner et continuer là-bas à Monaco – peut-être que nous aurons un peu de chance avec la météo là-bas aussi… », a déclaré Robin Frijns, qui a obtenu trois points pour sa première place sur la grille et a également reçu le « Heineken 0.0 Keep Cool Award » par les fans.

« Ce week-end a été un peu une montagne russe d’émotions : un samedi difficile a été suivi d’un dimanche avec une place sur la première ligne de la grille et des points en course. C’était agréable et émouvant de voir les visages heureux de l’équipe lorsque Robin et moi sommes revenus aux stands après les qualifications réussies. Nous savions que la course allait être difficile, mais nous en avons quand même tiré le meilleur parti. », explique Nico Müller, qui a perdu de justesse face à son coéquipier en la finale de la séance de qualification en duel.

Le 6 mai 2023, la Formule E continue avec l’un des temps forts de la prochaine saison : ABT CUPRA participera à la course du Championnat du monde sur le célèbre circuit urbain de Monaco.

Photos : ABT