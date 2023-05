24H Mans 2023 – Voici la livrée anniversaire des 3 Porsche 963 engagées

Les trois Porsche 963 engagées par Porsche Penske Motorsport aux 24 Heures du Mans2023 seront parées d’un design distinctif. Cependant, l’aspect fondamental de la 963 restera le même. Les designs colorés ont été dévoilés le vendredi 28 avril dans le cadre du week-end de course du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC en Belgique à Spa-Francorchamps. A l’occasion du 75e anniversaire de la marque Porsche, le véhicule n°75 s’attaquera à la catégorie Hypercar à l’occasion du 100e anniversaire de la course de 24 heures en tant qu’engagement supplémentaire du constructeur de voitures de sport de Stuttgart.

Porsche présente ses trois prototypes hybrides LMDh aux 24 Heures du Mans de cette année arborant un design exclusif. Quinze bandes de sept couleurs différentes, qui partent de l’avant et s’évasent à l’arrière de la Porsche 963, représentent l’élément central du design. Pour différencier les trois voitures de course, les ailerons de chaque capot moteur ont des couleurs différentes : noir pour la voiture n°5, blanc pour la n°6 et rouge pour la troisième voiture (n°75). Porsche a dévoilé le film spécial à la veille de la répétition générale du Mans lors du Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC à Spa-Francorchamps, en Belgique.

« Cette année, nous célébrons les 75 ans des voitures de sport Porsche. Le sport automobile, et les courses d’endurance en particulier, sont au cœur de notre ADN Porsche. Par conséquent, le 100e anniversaire des 24 Heures du Mans a également une signification particulière pour la marque Porsche. La palette de couleurs des trois voitures de course d’usine relie les deux anniversaires. Chaque couleur des Porsche 963 a sa propre histoire au Mans. Et nous sommes très fiers de chacun d’entre eux. », a déclaré Detlev von Platen, membre du directoire de Porsche AG en charge des ventes et du marketing.

« Au Mans, nos trois Porsche 963 seront vraiment accrocheuses à l’occasion des 75 ans de notre marque et des 100 ans des 24 heures. Je ne doute pas que ce design séduira immédiatement les fans. Nous avons adopté les designs de véhicules de la riche et illustre histoire de Porsche au Mans. La 917 en cochon rose et la voiture hippie de 1970 – ces livrées ont marqué l’histoire de la course et sont toujours populaires aujourd’hui. Avec notre design particulier sur les trois Porsche 963, nous poursuivons cette belle tradition au Mans. », se réjouit Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport.

À l’extérieur, les designers ont utilisé la couleur orange. C’est un hommage au légendaire design Gulf de la Porsche 917 des années 1970. La bande rose rappelle la 917 Sau – la célèbre Porsche 917 de 1971. Cette peinture a été revisitée en 2018 sur la Porsche 911 RSR, qui a ensuite remporté la catégorie GTE-Pro au Mans. On retrouve également le vert et le bleu clair de la 917 de 1970, affectueusement surnommée « Hippie », ainsi que le design emblématique de Martini qui a été peint sur la Porsche 936, entre autres, lors de sa victoire absolue au Mans en 1977. Le bleu foncé est un clin d’œil à la peinture des Rothmans sur la Porsche 956 de 1982 et 1983, à côté, un rouge vif commémorant la Porsche 917 Salzburg – la première gagnante de Stuttgart de l’année 1970. Une bande jaune au milieu complète le design. En combinaison avec le rouge, la 963 rend hommage à la Porsche RS Spyder, avec laquelle l’équipe Penske a remporté le pool de titres dans la catégorie LMP2 de l’American Le Mans Series (ALMS) de 2006 à 2008.

« La Porsche 963 a un empattement très long, il a donc fallu jouer un peu sur les proportions. Les lignes de couleur qui s’épanouissent à l’arrière confèrent une belle dynamique et des proportions harmonieuses. Travailler sur cette conception a été très amusant. Nous avons joué avec de nombreuses combinaisons de couleurs différentes et avons finalement opté pour sept schémas de couleurs qui permettent un aperçu immédiatement reconnaissable de la longue et illustre histoire de Porsche et des livrées spéciales du Mans. Je suis sûr que les voitures seront bien accueillies par les fans. », explique Stéphane Lenglin, designer extérieur du Style Porsche.

L’équipage de la Porsche 963 n°5 pour Le Mans comprend les pilotes permanents du championnat FIA WEC, Dane Cameron (USA), Frédéric Makowiecki (France) et Michael Christensen (Danemark). Les pilotes WEC André Lotterer d’Allemagne, Kévin Estre de France et Laurens Vanthoor de Belgique se partagent le volant de la voiture sœur n°6. Felipe Nasr (Brésil), Nick Tandy (Royaume-Uni) et Mathieu Jaminet (France) se partagent le cockpit de la voiture n°75.

Photos : Porsche