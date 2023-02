Formule E – ABT CUPRA ne marque pas de point en Inde

Onzième place et meilleur tour de la course : Nico Müller et l’équipe ABT CUPRA se sont présentés dans une forme bien meilleure lors de la première du Championnat du Monde de Formule E ABB FIA en Inde, ratant de peu les premiers points depuis leur retour dans cette neuvième saison. Lors des essais libres et des qualifications devant plus de 25 000 fans à Hyderabad, Nico Müller et Kelvin van der Linde avaient déjà indiqué la tendance à la hausse.

Lors des qualifications, Nico Müller avait parfois l’air de finir au milieu de peloton ou même dans les duels des huit meilleurs pilotes, avant d’être poussé jusqu’à la 18ème place dans les dernières minutes. Dans une course spectaculaire, parfois même chaotique, le Suisse est resté à l’écart de presque toutes les échauffourées et a terminé onzième.

« Un événement avec des hauts et des bas, mais aussi une tendance à la hausse. Avec une meilleure position de départ, plus aurait été possible aujourd’hui. Mais même ainsi, nous apportons beaucoup de points positifs à l’Afrique du Sud – un événement que j’attends avec impatience, tout comme l’ensemble du paddock. », a déclaré Nico Müller.

Après une 14ème place lors de l’ouverture de la saison au Mexique et des abandons et des positions de backfield en Arabie saoudite, l’arrivée dans la métropole indienne a été le meilleur résultat de la saison pour ABT CUPRA jusqu’à présent.

« Nous sommes encore loin de là où nous voulons être, mais nous constatons que nos pas vont dans la bonne direction. Nous avons eu notre première chance de nous battre pour une bonne position sur la grille ici en Inde lors des qualifications. Il faut construire là-dessus en Afrique du Sud, et puis nous aurons bientôt les premiers points à notre actif. Toute l’équipe s’en sort très bien et la tendance à la hausse rend tout le monde encore plus désireux de se produire au Cap. », a déclaré Thomas Biermaier, directeur de l’équipe.

Pour Kelvin van der Linde, la course s’est terminée après neuf tours. Le Sud-Africain de 26 ans avait déjà connu deux moments de choc vendredi et en qualifications lorsque sa voiture n’a pas réussi à décélérer en raison de défauts techniques autour de la batterie. Dans la course, que van der Linde est partie de la dernière place sur la grille, il a signalé une sensation étrange dans la voiture immédiatement après le départ. L’équipe a décidé d’abandonner pour des raisons de sécurité et a rappelé le jeune aux stands.

Les premières étapes de cette saison ne permettent pas aux pilotes, équipes et organisateurs de souffler un peu : la cinquième manche de la saison à Cape Town (Afrique du Sud) est déjà au calendrier dans deux semaines. Que le pilote régulier Robin Frijns revienne dans l’équipe après sa blessure lors de l’ouverture de la saison ou que Kelvin van der Linde disputera sa course à domicile n’a pas encore été décidé. Frijns s’entraînera dans le simulateur de Kempten pour la première fois mercredi. Parallèlement, van der Linde se prépare également avec les ingénieurs. En fin de semaine, l’équipe décidera alors qui débutera aux côtés de Nico Müller.

« Bien sûr, nous voulons tous que Robin revienne le plus tôt possible. En même temps, cependant, nous voulons lui donner tout le temps dont il a besoin pour guérir complètement de sa blessure sans aucune pression. Quoi qu’il en soit, nous aurons une solide file d’attente dans nos voitures au Cap. », a ajouté Thomas Biermaier.

Photos : ABT