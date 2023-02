Formule E – Podium de la Porsche 99X Electric Gen3 en Inde

Porsche a réalisé une solide performance d’équipe à l’E-Prix d’Hyderabad : après une course animée avec la Porsche 99X Electric, António Félix da Costa a décroché la troisième place – son premier podium de la saison et son premier en tant que pilote d’usine Porsche. Son coéquipier Pascal Wehrlein a franchi le drapeau à damier lors des débuts en Formule E en Inde à la quatrième place. Avec ce résultat, il a renforcé son avance au classement des pilotes, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E se hissant pour la première fois en tête du classement par équipe.

La première du championnat du monde de Formule E ABB FIA dans la capitale de l’État de Telangana, dans le sud de l’Inde, a été une publicité exceptionnelle pour les courses entièrement électriques. Sur le circuit urbain de 2,816 kilomètres au bord du lac Hussain Sagar, les 22 pilotes ont offert aux fans des batailles passionnantes pour les positions et des manœuvres de dépassement spectaculaires. Après 33 tours, les deux Porsche 99X Electric alignées par l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E ont terminé dans les quatre premières places.

Au classement des pilotes du Championnat du Monde de Formule E ABB FIA, Pascal Wehrlein, vainqueur des deux courses à Diriyah, est en tête du classement des pilotes avec 80 points après quatre des 16 courses. António Félix da Costa est monté au classement à la neuvième place avec 21 points. La TAG Heuer Porsche Formula E Team est le nouveau leader du classement par équipes avec 101 points. Au volant de l’équipe client Porsche Avalanche Andretti, André Lotterer a franchi la ligne d’arrivée à la neuvième place. Son coéquipier Jake Dennis, qui s’est rendu en Inde en se classant deuxième du championnat du monde, a conclu l’épreuve en P16 après une collision.

Résumé de la Course 4

Entamant sa 100ème course de Formule E depuis la 13ème place, António Félix da Costa a repris des positions dans le premier tour et, à la mi-course, avait rejoint le peloton de tête. Grâce à une stratégie de course astucieuse et à son pilotage sans faille, il progresse dans l’ordre pour prendre le drapeau à la quatrième place. Cependant, une pénalité en temps infligée à un rival de tête le voit hériter de la troisième place du podium. Pour l’instant, c’est son meilleur résultat de la saison. Son coéquipier et leader du championnat, Pascal Wehrlein, est venu de P12 pour terminer quatrième et porter son avance au classement des pilotes à 18 points.

Commentaires sur l’E-Prix d’Hyderabad

Florian Modlinger, directeur de la Formule E chez Porsche : « L’équipe a réalisé une très bonne performance aujourd’hui. António a assuré son premier podium pour l’équipe, ce dont je suis très heureux. Après son accident en essais libres, Pascal s’est frayé un chemin jusqu’à la quatrième place de la course et a augmenté son avance au championnat du monde. C’est aussi grâce à l’équipe qui a travaillé toute la nuit pour remettre sa voiture en piste pour la course. Terminer la course en troisième et quatrième place après une qualification moins que satisfaisante est un effort solide qui me rend fier. Je tiens à remercier toute l’équipe. Le fait que nous ayons pris la tête du championnat du monde est une récompense fantastique. »

António Félix da Costa, pilote d’usine Porsche (n°13) : « C’était une course de Formule E typique, passionnante jusqu’à la fin. J’ai pris un bon départ mais j’ai perdu quelques places dans le peloton. Nous avons gardé notre sang-froid et notre mode attaque a parfaitement fonctionné. Partir de la 13ème place et terminer troisième est un excellent résultat, surtout lors de ma 100ème course de Formule E. Je suis soutenu par une super équipe. Nous avons travaillé dur et progressé de course en course. Nous continuerons sur cette voie. »

Pascal Wehrlein, pilote d’usine Porsche (n°94) : « J’ai commencé la course depuis la douzième place sur la grille et j’ai gagné des points pour la quatrième place, j’en suis très content. Après mon accident lors des essais libres, j’ai été envoyé à l’hôpital en fin de soirée car j’avais très mal au dos. C’était encore douloureux aujourd’hui mais sinon, tout va bien. Je suis content pour António. Il a su démontrer à quel point il est bon. Le fait que nous ayons raté une séance d’essais entière à cause de l’accident était perceptible. Quelques petits détails sur la voiture n’étaient pas tout à fait corrects. Pourtant, dans l’ensemble, c’était une excellente journée. »

Prochaine course

La prochaine course de l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche aura lieu le 25 février 2023 avec l’E-Prix du Cap – 5ème manche du championnat du monde de Formule E ABB FIA. Il s’agit de la première course de Formule E en Afrique du Sud.

Photos : Porsche