Formule E – Porsche a défendu son avance à São Paulo

Lors de l’E-Prix de São Paulo, l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche a conservé son avance dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA. À quatre semaines de l’événement double de la série de courses électriques innovantes à Berlin les 22 et 23 avril 2023, António Félix da Costa a raté de peu le podium en terminant quatrième au Brésil au volant de sa Porsche 99X Electric. Son coéquipier et actuel leader du championnat Pascal Wehrlein a gagné onze positions dans la course sur le circuit urbain de São Paulo et a pris le drapeau à la septième place.

Après les événements d’Hyderabad et du Cap, le centre financier brésilien était le troisième nouveau site du calendrier 2023 de la Formule E. Sur le circuit urbain de São Paulo avec ses longues lignes droites caractéristiques, les fans ont eu droit à une course pleine de dépassements et de duels de sillage. Après avoir remporté trois victoires en course jusqu’à présent cette saison, l’équipe Porsche a réalisé une performance impressionnante dans la métropole avec un effort d’équipe solide et une solide récolte de points.

Dans le championnat du monde de Formule E ABB FIA, Pascal Wehrlein est en tête du classement des pilotes avec 86 points d’avance sur Jake Dennis de l’équipe client Porsche Avalanche Andretti, qui a quitté São Paulo les mains vides. António Félix da Costa se classe cinquième. Le TAG Heuer Porsche Formula E Team est en tête du classement par équipe avec 144 points, 41 points devant Envision Racing. Après qu’André Lotterer ait terminé douzième, Avalanche Andretti occupe la cinquième place.

Résumé de la course

Après avoir signé son meilleur résultat en qualifications cette saison, au cours duquel il a raté la pole position pour seulement six centièmes de seconde dans sa Porsche 99X Electric, António Félix da Costa a abordé la course depuis la P2. Il a pris la tête à plusieurs reprises au cours de sa course sur le circuit de 2,933 kilomètres. Dans la phase finale, cependant, le vainqueur de la course du Cap a commis une erreur de conduite, ce qui a contrecarré ses chances de monter sur le podium. Avec la quatrième place, il a tout de même marqué des points cruciaux. Pascal Wehrlein aussi : Partant de la 18e place, le double vainqueur de Diriyah a mis les bouchées doubles pour gagner pas moins de onze positions et finalement terminer septième.

Les prochaines courses (manches 7 et 8 du championnat du monde de Formule E ABB FIA) pour l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche est l’E-Prix de Berlin les 22 et 23 avril 2023.

Commentaires sur l’E-Prix de São Paulo, Course 6

Florian Modlinger, Director Factory Motorsport Formula E : « Ce sont des points âprement disputés mais bien mérités, qui pourraient encore être critiques pour nous. Pascal réalise une course sensationnelle et accroît son avance au classement des pilotes. C’était une performance particulièrement solide, surtout sur cette piste et compte tenu de la configuration du parcours, car il a également dû faire face à une voiture très endommagée dans la seconde moitié de la course. António était sur la bonne voie pour le podium pendant une longue période mais a dû reculer en raison d’un incident de freinage. Aujourd’hui, il était particulièrement important de voir que nous nous sommes nettement améliorés en qualifications. Maintenant, nous travaillons dur pour nos courses à domicile à Berlin. »

António Félix da Costa, pilote officiel Porsche (#13) : « Ce fut une journée très positive avec des points décents pour nous. J’étais super content de ma qualification. Vu d’où nous venons, c’était un grand pas en avant. Cela valait vraiment la peine d’investir autant d’énergie dans les qualifications. Nous avions une bonne stratégie en course. Malheureusement, j’ai fait une erreur, j’ai dû prendre un raccourci dans la chicane et j’ai perdu quelques positions du coup. En fin de compte, cela nous a coûté une place sur le podium. »

Pascal Wehrlein, pilote officiel Porsche (n°94) : « Après une séance qualificative difficile, il s’agissait plus ou moins de limiter les avaries en course. Passer de P18 à P7 et marquer des points importants est quelque chose dont nous pouvons être satisfaits. Cependant, plus aurait été possible aujourd’hui. Si nous avions fait mieux en qualifications, la course aurait été plus facile aussi. Au moins, nous avons accru notre avance au classement des pilotes et des équipes. Nous travaillons dur pour continuer à nous améliorer de course en course. »

