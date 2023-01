Formule E – Des courses décevantes à Diriyah pour ABT CUPRA

Beaucoup de kilomètres parcourus, beaucoup de données et d’expérience acquises, mais aucun résultat dénombrable – ABT CUPRA quitte l’Arabie saoudite avec des résultats décevants lors des deuxième et troisième manches de la saison 2023 du Championnat du monde de Formule E ABB FIA. Kelvin van der Linde a terminé 16ème et 18ème pour ses débuts en Formule E, tandis que son coéquipier Nico Müller a abandonné vendredi et samedi.

« Nous sommes déçus de notre performance ici en Arabie saoudite, car nous espérions une nette tendance à la hausse après l’ouverture de la saison. La liste des problèmes et des tâches que nous devons résoudre s’allonge, mais les courts écarts entre les courses demeurent – il devient de plus en plus clair que cette saison sera un défi majeur. Pas seulement pour nous, mais aussi pour les deux voitures sœurs de l’équipe Mahindra, comme nous l’avons vu ici une fois de plus. », a déclaré le directeur de l’équipe Thomas Biermaier. ABT CUPRA est en compétition en tant qu’équipe cliente avec les voitures Mahindra Racing cette saison.

La course de dimanche a été abordée par Kelvin van der Linde et Nico Müller depuis la dernière ligne de la grille. Tous deux ont fait attention à leur gestion de l’énergie et ont essayé de se défendre sur le terrain. Alors que Müller glissait dans la barrière de piste lors d’une manœuvre de dépassement au 25ème tour et devait abandonner, van der Linde ramenait sa voiture aux stands sans une égratignure, comme la veille. Le Sud-Africain de 26 ans a rejoint l’équipe au pied levé et remplace le pilote habituel Robin Frijns, qui s’est blessé à la main dans un accident au Mexique.

« Je tiens à remercier toute l’équipe pour sa confiance et sa patience. Même si nous ne voyons aucun résultat comptable, nous avons créé une bonne base pour notre prochain week-end de course sur laquelle nous pouvons construire. », a déclaré van der Linde. La première des deux courses nocturnes de vendredi soir était une première d’un genre très spécial : Kelvin van der Linde a bouclé la première course dans une voiture de Formule E pour la première fois de sa carrière sur le circuit serré et exigeant. Et il l’a fait avec brio : partant de la 19ème place, il est resté à l’écart de toutes les bagarres, s’est mieux habitué aux défis de la Formule E de tour en tour et a finalement terminé sa première course à la 16ème place. « Félicitations à Kelvin – non seulement pour sa performance ici à Diriyah, mais aussi pour sa préparation diligente au cours de la dernière semaine et demie. », a déclaré Thomas Biermaier.

Nico Müller faisait déjà partie des pilotes malchanceux vendredi. Lors des essais libres, le Suisse a légèrement touché un mur. Un dérapage mineur aux conséquences majeures : après un énorme effort de toute l’équipe ABT, la voiture était prête pour la course, mais Müller a dû sauter les qualifications et prendre le départ de la dernière position. Déjà sur le chemin de la grille de départ, Müller a signalé des bruits étranges par radio et a dû abandonner dans la course après 13 tours en raison d’autres dommages. « Je suis particulièrement désolé pour les deux erreurs des gars qui ont travaillé si dur. Et bien sûr, les tours manquants nous ont également fait mal. », a déclaré Müller.

Il ne reste plus beaucoup de temps avant la prochaine apparition en Formule E : après une analyse intensive des données et une préparation très importante dans le simulateur, l’équipe va partir pour l’Inde au début de la semaine prochaine, où la Formule E organisera une course pour la première fois. La métropole financière d’Hyderabad accueillera la quatrième des 16 manches de la neuvième saison le 11 février 2023.

Photos : ABT