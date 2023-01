Formule E – Seconde victoire du week-end pour Porsche et Wehrlein à Diriyah

Porsche a célébré un week-end exceptionnel en Formule E : après sa première victoire le vendredi, Pascal Wehrlein a remporté la deuxième course nocturne du Diriyah E-Prix, au volant de la nouvelle Porsche 99X Electric Gen3. Grâce à cette double victoire en Arabie Saoudite, il prend la tête du championnat du monde de Formule E ABB FIA.

Double victoire sur le week-end

La double victoire à Diriyah rend le début de la saison 2023 parfait pour la nouvelle Porsche 99X Electric Gen3. Jusqu’à présent, la voiture de course électrique développée par Weissach a remporté toutes les courses de la saison 9 : après que l’équipe cliente de Porsche Avalanche Andretti a remporté l’ouverture de la saison au Mexique, Pascal Wehrlein a enchaîné avec deux victoires à Diriyah pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E. Son coéquipier António Félix da Costa, champion de Formule E 2020, a franchi la ligne d’arrivée sur le circuit urbain de la capitale Riyad à la onzième place.

Après la troisième manche des 16 courses, Pascal Wehrlein est désormais en tête du classement des pilotes du Championnat du Monde ABB FIA de Formule E avec 68 points. António Félix da Costa est douzième avec six points. Au classement par équipe, le TAG Heuer Porsche Formula E Team est deuxième avec 74 points.

Course 3

Après une solide performance en qualifications, Pascal Wehrlein a abordé la deuxième course de nuit à Diriyah samedi depuis la 5ème place. Peu après le départ, il gagne une place et attend sa chance derrière le peloton de tête serré. Grâce à une stratégie de course sans faille et au groupe motopropulseur extrêmement efficace de sa Porsche 99X Electric Gen3, il s’était hissé à la troisième place au douzième tour de la course de 40 tours, puis à la deuxième place peu de temps après. Au 17ème tour, Wehrlein a pris la tête et a repoussé ses rivaux jusqu’au drapeau à damier.

Commentaires

Thomas Laudenbach, vice-président de Porsche Motorsport : « C’était un week-end fantastique. Le travail acharné de toute l’équipe est enfin récompensé. Je suis très fier de tout le monde dans l’équipe. Nous avons fait nos devoirs, maintenant nous devons rester concentrés. La saison est encore longue et on sait à quel point la compétition est rude dans ce championnat du monde. Mais après ce succès, il est maintenant temps de célébrer. »

Florian Modlinger, Directeur du programme de Formule E : « Un week-end sensationnel pour Porsche avec deux victoires pour la Porsche 99X Electric Gen3. Nous pouvons être fiers de notre équipe de développement à Weissach et de notre équipe sur le circuit, qui ont encore une fois parfaitement exécuté notre stratégie aujourd’hui. Nous avons aussi progressé en qualifications à Diriyah. Pascal s’est assuré une bien meilleure position de départ aujourd’hui avec la P5 – un avantage dont il a parfaitement profité. Il a pris un excellent départ, puis s’est méticuleusement frayé un chemin dans l’ordre pour finalement prendre la tête et ne pas la lâcher. »

Pascal Wehrlein, pilote officiel Porsche (#94) : « Je n’oublierai jamais ce week-end. Deux victoires sont un succès incroyable. Toute l’équipe a réalisé une performance fantastique au cours du week-end. Tout le monde a travaillé dur pour cette réalisation et je suis incroyablement fier de l’équipe. Aujourd’hui, nous avons eu un rythme de course fulgurant et une stratégie parfaite. Nous avons utilisé le mode attaque exactement au bon moment. C’était un avantage décisif. Quand j’ai gagné vendredi, j’ai dû doubler plus de voitures, mais la course d’aujourd’hui était encore plus difficile. On pouvait voir que nos rivaux rattrapaient leur retard. Cela signifie que nous ne pouvons pas non plus nous reposer sur nos lauriers. »

António Félix da Costa, pilote d’usine Porsche (#13) : « Encore une super journée pour Porsche. Félicitations à Pascal et à toute l’équipe. Les choses se sont un peu mieux passées pour moi aujourd’hui. Nous progressons chaque jour, mais bien sûr, nous ne sommes pas encore là où je voudrais que nous soyons. Mais ce n’est qu’une question de temps. Nous avons une voiture fantastique. Je suis très motivé et je sais que j’ai une superbe équipe derrière moi. Les succès viendront. »

Prochaine course

La prochaine course (4ème manche) de l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E aura lieu le 11 février 2023 avec l’E-Prix d’Hyderabad. Il s’agit de la première course de Formule E en Inde.

Photos : Porsche