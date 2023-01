Formule E – Mauvais début de saison pour ABT CUPRA à Mexico

L’équipe ABT CUPRA nouvellement formée a connu un début difficile lors de l’ouverture de la saison de Formule E à Mexico. Alors que Nico Müller a terminé à la 14ème place, son coéquipier Robin Frijns a abandonné dès le début de la course après une collision. Le Néerlandais a subi une fracture à la main et a dû être soigné à l’hôpital. Alors que le résultat sur la piste était modeste du point de vue de l’équipe allemande, la toile de fond unique, y compris ses fans enthousiastes, a aiguisé l’appétit pour le reste de la saison 2023.

« La chose la plus importante pour nous maintenant est que Robin récupère rapidement et revienne dans l’équipe, pour laquelle nous lui souhaitons tout le meilleur et un prompt rétablissement. D’un point de vue sportif, c’était le début de saison difficile attendu dans un championnat que nous connaissons bien, mais qui démarre dans des circonstances complètement différentes cette année. On se rend compte qu’il faut se rattraper après un petit temps de préparation. Mais ceux qui nous connaissent savent aussi que nous continuerons à tout donner pour y parvenir. », a déclaré le directeur de l’équipe Thomas Biermaier.

Lors de toutes les séances d’essais, il était évident pour l’équipe des pilotes Robin Frijns et Nico Müller que le calendrier d’essais serré et la courte préparation pour le retour nécessiteraient un rattrapage. Lors des qualifications, Müller et Frijns ont terminé 18ème et 19ème, puis Müller a repris quatre places en course.

« Toute l’équipe et moi-même avons énormément appris ce week-end – nous considérerons cela comme un élément positif. Quand nous rentrerons à la maison, nous passerons à l’analyse des données, puis au simulateur, car heureusement, la prochaine course n’est que dans deux semaines. », a déclaré Nico Müller.

La deuxième étape du calendrier de la Formule E est Diriyah en Arabie saoudite, où deux courses auront lieu les 27 et 28 janvier 2023. « Avec un public unique et une organisation parfaite, le Mexique était l’endroit idéal pour l’ouverture de la saison. Nous emportons avec nous beaucoup de connaissances, de données et d’expérience et nous voulons déjà passer à l’étape suivante à Diriyah. », a déclaré Thomas Biermaier. S’il peut compter sur Robin Frijns pour cela ne deviendra clair que dans les prochains jours après consultation des médecins.

CUPRA a vécu des débuts émouvants en Formule E sur place avec la participation de pas moins de quatre membres du conseil d’administration, dont le PDG Wayne Griffiths. La CUPRA UrbanRebel Racing était exposée dans le Fan Village et la marquer avait communiqué le long de la piste.

« L’énergie de la foule sur le circuit était incroyable. Un nombre incroyable de jeunes gens qui s’amusent avec ce format de course disruptif. C’est l’avenir du sport automobile. », a déclaré Wayne Griffiths.

Photos : ABT