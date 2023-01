Record de livraisons pour Bentley en 2022

Bentley Motors a livré 15 174 modèles en 2022, soit une augmentation de 4% par rapport à l’année record précédente (14 659 unités) en 2021 et la première fois que Bentley a atteint plus de 15 000 voitures remises aux clients. Cette réalisation importante a été motivée par l’introduction de nouveaux modèles et la demande croissante de personnalisation Mulliner et de nouveaux modèles hybrides de Bentley, introduits dans le cadre de la voie stratégique Beyond100 de Bentley vers une électrification complète d’ici 2030.

La demande continue de SUV a permis au Bentayga de rester le modèle numéro un de Bentley, se vendant plus que jamais au cours de sa sixième année de commercialisation, représentant 42% des ventes totales et s’imposant comme le SUV de luxe le plus performant au monde.

En outre, l’attrait constant des Continental GT et GT Cabriolet s’est poursuivi, représentant près d’un tiers des ventes, 30%, avec la nouvelle GT Speed axée sur les performances, la voiture de route la plus dynamique que Bentley ait jamais construite, atteignant 31% de plus de l’ensemble des modèles.

Enfin, la Bentley Flying Spur, la voiture de grand tourisme quatre portes de luxe la plus raffinée au monde, a atteint 28% des ventes totales, en partie grâce à l’introduction du nouveau modèle hybride, la Flying Spur la plus avancée et la plus respectueuse de l’environnement à ce jour. Depuis son entrée sur le marché, la Flying Spur Hybrid représente 30% de la gamme de modèles, mais au Royaume-Uni, les deux tiers de toutes les Flying Spur vendues sont hybrides, le chiffre le plus élevé au monde.

Les Amériques ont maintenu leur position de marché mondial le plus vendeur, vendant plus que jamais. L’année dernière a également enregistré une augmentation significative pour le plus ancien carrossier du monde, Bentley Mulliner, le montant des commissions personnelles ayant quintuplé au cours des cinq dernières années.

Commentant les résultats des ventes mondiales, Adrian Hallmark, PDG de Bentley Motors, a déclaré : « Au cours de ce qui a été une autre année d’imprévisibilité, l’entreprise a surmonté d’importants vents contraires et a fait preuve d’une grande résilience pour réaliser la troisième année consécutive de ventes record. Cela souligne la force de notre marque, notre excellence opérationnelle et la forte demande mondiale par marché et par modèle. La réaction à l’introduction sur le marché de nos modèles hybrides, le Flying Spur rejoignant le Bentayga l’année dernière, montre la voie que prend le secteur du luxe, et nous nous positionnons fermement à l’avant-garde. Ces chiffres confirment que nous sommes non seulement en tête du secteur en termes de ventes et de parts de marché, mais également en termes d’investissement dans les technologies électriques et d’engagement à être neutre en carbone net en 2030. »

Photos : Bentley