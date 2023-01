Road trip hivernal Lamborghini en Scandinavie

La météo hivernale ne décourage pas ceux qui souhaitent voyager et le faire en voiture est certainement l’une des façons les plus agréables de s’y rendre. Les destinations et l’itinéraire peuvent être planifiés ou décidés sur place, tout comme les vitesses peuvent être modulées permettant d’admirer les vues. Au volant d’une super voiture de sport Lamborghini, ces privilèges sont magnifiés par le plaisir de voyager à bord d’un chef-d’œuvre de technologie et de performance. A l’occasion du lancement de l’Huracán Sterrato, quelques privilégiés ont pu participer à un road trip hivernal en Scandinavie.



Les participants ont également apprécié une présentation de l’Huracán Sterrato suite à sa récente première internationale à Art Basel à Miami Beach : la première super voiture de sport conçue pour offrir le maximum de plaisir de conduite même lorsque l’asphalte est inexistant, réinterprétant le concept même de sportivité et soulignant les valeurs de la marque « courageux, authentique et inattendu ».

Au début de la visite, faisant écho à l’art automobile de Lamborghini se trouvait l’art culinaire du chef Mattia Risaliti, qui a créé une masterclass de cuisine et une expérience culinaire dans la tour évocatrice de The Plant. Ancienne usine où des conteneurs ont été construits pendant des années, elle a ensuite été transformée en papeterie et choisie comme lieu exclusif de Lamborghini pour illustrer les parallèles qui existent dans toutes les industries en matière d’excellence.

L’expérience culinaire a été l’occasion d’explorer comment la qualité des matières premières, la connaissance de leurs propriétés et la passion de transformer ces ingrédients en quelque chose d’extraordinaire sont partagées par des marques exceptionnelles. Disposer de matières premières de qualité supérieure ne suffit pas à lui seul à garantir un excellent résultat : il repose sur la maîtrise de ceux qui les travaillent, attentifs à l’utilisation de chaque élément et aux synergies créées entre les composants individuels. Ce n’est qu’alors qu’un produit unique est conçu dans la cuisine, tout comme dans la création des super voitures de sport inimitables de Lamborghini.

Le jour suivant, douze Lamborghini – Huracán STO, Huracán Tecnica, Urus S et Urus Performante – ont parcouru un itinéraire circulaire entre le Danemark et la Suède, en partant de Copenhague et en direction du château de Frederiksborg, en continuant vers la côte nord puis vers Helsingør.

Après la traversée en ferry, la route s’est poursuivie le long de la côte ouest de la Suède jusqu’à Malmö. De là, traversant le pittoresque pont de l’Øresund, le convoi est retourné à Copenhague.

Les voitures à deux et quatre roues motrices ont facilement conquis les surfaces glacées et la neige, offrant une expérience dynamique émotive dans tous les environnements. Elles ont transporté leurs occupants dans des intérieurs luxueux avec la technologie à portée de main et ont ravi les passants avec leurs couleurs vives et leur design incomparable.

Photos : Lamborghini