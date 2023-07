Préparation d’Audi Sport en Espagne pour le Dakar 2024

Audi Sport passe en mode compétition pour se préparer à sa participation au Rallye Dakar 2024 : après un test en Arabie Saoudite en mai, l’équipe combine actuellement un autre test en Espagne avec une compétition ultérieure, la Baja Aragón. Trois Audi RS Q e-tron participeront à cette épreuve traditionnelle avec les duos de pilotes Mattias Ekström / Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger et Carlos Sainz / Lucas Cruz.

L’équipe Audi Sport effectue des essais sur la péninsule ibérique depuis le 11 juillet, couvrant plus de 1 500 kilomètres. « Sur la base de nos conclusions en Arabie Saoudite, nos ingénieurs ont abordé et travaillé sur d’autres essais détaillés. Les retours de nos pilotes à l’équipe ont été précieux et nous montrent que nous travaillons dans la bonne direction. Notre prochaine étape sera de disputer la Baja Aragón. », a déclaré Rolf Michl, Directeur d’Audi Motorsport. Ce rallye est au programme de l’équipe Audi Sport et Q Motorsport dirigée par le directeur de l’équipe Sven Quandt les 21 et 22 juillet autour de la ville de Teruel, dans l’est de l’Espagne. Audi a développé un prototype pour la catégorie T1 U avec l’innovante RS Q e-tron dotée d’un entraînement électrique, d’un convertisseur d’énergie et de reFuel. Cette classification pour les voitures de course à faibles émissions n’existe pas à la Baja Aragón. Néanmoins, Audi Sport est autorisé à concourir avec une exemption. « Même si nous ne courons pas pour le classement général, nous nous attendons à ce que notre participation fournisse une préparation approfondie dans des conditions de compétition pour les pilotes et les copilotes, ainsi que d’autres informations sur nos véhicules. », a déclaré Sven Quandt.

Essais de la suspension et des pneus, amélioration des détails

Le travail du Directeur Technique Leonardo Pascali et de son équipe de développement s’est concentré sur la suspension et les pneus. « Nous avons préparé différentes configurations d’amortisseurs pour représenter un éventail de possibilités. Et, bien sûr, nous avons travaillé avec les nouveaux pneus de BF Goodrich pour correspondre de manière optimale à l’Audi RS Q e-tron. », explique Pascali. D’autres détails incluent l’optimisation de la carrosserie, grâce à laquelle le pare-brise ne devrait plus se salir aussi rapidement. « J’ai considérablement élargi mes connaissances sur les amortisseurs ici en deux jours. », a commenté Mattias Ekström. Carlos Sainz a soutenu ce point de vue : « C’était un bon pas en avant productif depuis notre dernier test en Arabie saoudite. » L’équipe Audi Sport a également profité de ses journées à Saragosse pour se préparer aux conditions de service strictes de la Baja Aragón à Teruel. Par exemple, selon le règlement, seul un service de 30 minutes est autorisé entre les deux étapes partielles le samedi et après la fin de l’étape. Ensuite, seuls trois mécaniciens plus le conducteur et le copilote sont autorisés à travailler sur la voiture.

Baja Aragón en complément du programme de préparation

« Baja est quelque chose de complètement différent du Rallye Dakar à presque tous les égards. Les parcours sont plus sinueux comme en Championnat du Monde des Rallyes, mais beaucoup plus longs. Et vous ne pouvez pas vous perdre parce que l’itinéraire est bien balisé. Avec ces différentes exigences, la Baja est un bon ajout à notre programme hors route dans le désert. », explique Stéphane Peterhansel. Le vainqueur du Dakar à 14 reprises revient sur trois victoires en Espagne entre 2007 et 2012, tandis que Sven Quandt y a gagné dix fois avec son équipe. Le programme de cette année comprend un prologue et une première étape le 21 juillet, avec deux autres étapes complétant le parcours de 500 kilomètres le 22 juillet. Avec 271 équipes réparties dans toutes les catégories de véhicules, l’événement enregistre un nombre record de partants pour sa 39ème édition. Pour la première fois depuis son accident en janvier au Rallye Dakar, son copilote Edouard Boulanger est de retour dans le cockpit aux côtés de Stéphane Peterhansel. « Bien sûr, je fais très attention à ma santé, mais je suis heureux de pouvoir à nouveau naviguer avec Stéphane. », a déclaré Edouard Boulanger après le test.

Objectif Dakar sur le long terme : l’Espagne marque le départ

L’équipe Audi Sport a moins de six mois pour préparer sa troisième participation au Rallye Dakar. Le séjour d’environ deux semaines en Espagne marque le début d’une phase intensive. « Les essais, c’est bien, mais il est important de revenir en mode compétition. », souligne Peterhansel. Cela ne s’applique en aucun cas uniquement aux pilotes et aux copilotes. Divers nouveaux membres de l’équipe se familiarisent également avec leur environnement. Ils doivent rester impeccables dans leur interaction sous la pression du temps. Après la Baja Aragón, le Rallye du Maroc est une autre compétition au programme en octobre. Par la suite, les conditions du désert s’appliqueront à la route et à la navigation, et le rallye sera nettement plus long que la Baja Aragón. D’autres tests prévus complètent la phase de préparation de l’équipe pour la compétition tout-terrain la plus difficile au monde en janvier prochain.

Photos : Audi