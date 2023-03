Formule E – Retour de Robin Frijns chez ABT CUPRA au Brésil

Robin Frijns revient en Formule E samedi prochain (25 mars 2023) au Brésil suite à 4 courses où il était en convalescence. Lors de la première de l’E-Prix de São Paulo au cœur de la métropole brésilienne, le Néerlandais se battra pour les premiers points de la nouvelle équipe ABT CUPRA avec son coéquipier Nico Müller. Après un accident lors de l’ouverture de la saison à la mi-janvier, Frijns a dû faire une pause en raison d’une blessure à la main.

L’attente dans le paddock pour les débuts du championnat du monde de Formule E ABB FIA au Brésil, pour lequel le pilote de longue date d’ABT et héros local Lucas di Grassi en particulier s’était battu avec acharnement, est énorme : le circuit de 2,933 kilomètres, qui passe également à travers le Sambadrome connu des célébrations du carnaval, offre une toile de fond spectaculaire pour la sixième des 16 manches de la neuvième saison.

Pour ABT CUPRA, l’E-Prix de São Paulo est en quelque sorte un nouveau départ pour la saison en cours. D’une part, parce que Robin Frijns, expérimenté avec 77 courses de Formule E à son actif, revient dans l’équipe. Mais surtout parce que l’équipe espère un week-end de course techniquement fluide : dernièrement au Cap, Nico Müller et le pilote de réserve Kelvin van der Linde n’ont pu participer ni aux qualifications ni à la course car le constructeur Mahindra Racing a retiré toutes les voitures dues aux soucis de sécurité.

Déclarations

Nico Müller : « Une course sur une nouvelle piste, puis dans un endroit aussi cool que São Paulo, est toujours un moment fort pour un pilote de course. La piste elle-même est à nouveau un véritable circuit de Formule E classique : très technique, quelques virages à 90 degrés, des combinaisons passionnantes et de longues lignes droites avec des opportunités de dépassement à la fin. » Au début de la semaine, Müller s’est préparé dans le simulateur avec Robin Frijns. « Comme toujours, nous avons travaillé intensivement et investi beaucoup d’énergie. Néanmoins, nous ne verrons à quel point les simulations étaient proches de la réalité qu’après les premiers tours à São Paulo. Après tout, c’est ce qu’est la Formule E. »

Robin Frijns : « C’est incroyablement bon de se préparer à nouveau pour une course avec Nico et toute l’équipe – c’est tellement bon d’être de retour. Les deux derniers mois ont semblé une éternité. Un grand merci à l’équipe, à la FIA, à tous les médecins et kinés, et à tout le paddock de Formule E, qui ont été patients avec moi malgré mon impatience. » Frijns a terminé une première répétition générale le week-end dernier avec la course de 12 heures à Sebring. « Ma main se sent bien, la course à Sebring s’est bien déroulée, je suis prêt pour São Paulo. J’étais en contact avec l’équipe tout le temps, j’étais impliqué dans tout et je suis au courant de toutes les procédures – le week-end de course peut commencer. »

Thomas Biermaier : « La pause a été bonne pour toute l’équipe, tout le monde a pu respirer profondément et reprendre des forces. Maintenant, nous sommes ravis que Robin soit de retour à bord et nous soutiendra certainement avec son expérience. En même temps, nous disons un grand merci à Kelvin, qui a fait un méga travail sur et hors piste au cours des deux derniers mois et qui restera bien sûr dans l’équipe. »

Photos : ABT