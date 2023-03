Une nouvelle finition entrée de gamme pour les VW Polo, Taigo, Golf, T-Roc et Tiguan

La marque Volkswagen lance en France une nouvelle finition d’entrée de gamme sur 5 modèles (Polo, Taigo, Golf, T-Roc & Tiguan) afin de proposer des modèles de base plus attractifs. Cette finition se démarque par des équipements de confort et d’assistance majeurs et son nom est simplement celui du modèle.

Alors que la finition Life était la première finition sur les voitures du constructeur allemand Volkswagen, une nouvelle venue fait son apparition afin d’offrir un prix d’appel plus bas (jusqu’à 4 620 euros), face à la hausse des prix suite au contexte économique mondial (hausse des coûts des matières premières). Ces nouvelles finitions entrée de gamme portent les noms Polo, Taigo, T-Roc, Golf et Tiguan.

Un grand nombre d’équipements de série

– Régulateur de vitesse

– Aide au stationnement avant et arrière Park Pilot

– Aide au maintien dans la voie Lane Assist

– Front Assist avec fonction de détection des piétons et des cyclistes

– Phares à LED

– Combiné d’instrument entièrement numérique Digital Cockpit (sauf Tiguan)

– Climatisation

– App-Connect avec Android Auto et Apple CarPlay

– Volant multifonction

Finition Polo

La VW Polo est disponible dans cette version avec deux motorisations essence associées à la boite manuelle à 5 rapports : 1.0 MPI de 80 ch et 1.0 TSI 95 ch. Le prix débute à 20 640 euros (3 110 euros de moins que la Polo Life) ou 169 euros/mois.

Finition Taigo

Le petit SUV coupé est proposé avec un seul moteur associé à la boite de vitesse manuelle à 5 rapports : 1.0 TSI de 95 ch. Le prix de base est de 24 135 euros (inférieur de 1615 euros que l’ancienne finition de base) ou à partir de 259 euros/mois.

Finition Golf

La VW Golf d’entrée de gamme voit son tarif baisser de 3 615 euros via la motorisation Diesel 2.0 TDI de 115 ch associée à la boite manuelle à 6 rapports ou à la boite automatique DSG à 7 rapports : à partir de 32 870 euros ou 399 euros/mois. Cette finition Golf s’enrichit du régulateur de vitesse adaptatif et prédictif ACC, du Keyless Go pour le démarrage sans clé de la climatisation automatique Climatronic ainsi que la technologie Car2X.

Finition T-Roc

La nouvelle finition « T-Roc » est disponible avec deux motorisations essence et diesel offrant jusqu’à 4620 euros de réduction : 1.0 TSI de 110 ch associée à la boite manuelle à 6 rapports (à partir de 26 600 euros ou dès 269 euros/mois) et 2.0 TDI de 116 ch associée à la boite manuelle à 6 rapports (à partir de 29 970 euros). Le régulateur de vitesse adaptatif ACC est disponible de série

Finition Tiguan

Le SUV est disponible en deuxs motorisations essence et diesel : 1.5 TSI de 130 ch associée à la boite manuelle à 6 rapports (à partir de 35 900 euros ou 350 euros par mois) et 2.0 TDI de 150 ch associée à la boite automatique DSG à 7 rapports (à partir de 42 300 euros).

Les équipements de série incluent également le régulateur de vitesse adaptatif ACC, l’App-Connect sans fil, les jantes Tulsa en 17 pouces ainsi que les vitres arrières surteintées.

Photos : Volkswagen