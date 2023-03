Ouverture du nouveau pavillon Audi à l’Autostadt

Audi a entièrement repensé son pavillon dans l’Autostadt à Wolfsburg et l’a converti en le seul emplacement permanent pour le concept d’exposition Audi House of Progress. Aujourd’hui, le nouveau centre d’expérience de la marque ouvre ses portes. Audi donne vie à ses quatre valeurs de marque que sont la numérisation, le design, la performance et la durabilité pour les visiteurs du site. Le concept Audi House of Progress leur offre un espace pour entrer en contact avec la marque Audi et découvrir l’entreprise, ses produits et ses valeurs. Le résultat est un contact direct entre les gens et la marque. Les emplacements ne sont pas des points de vente. Au contraire, ils rendent l’esprit Audi accessible grâce à une implication directe dans le contenu et les produits pertinents.

Contrairement à l’Audi House of Progress dans l’Autostadt, tous les autres emplacements conceptuels sont temporaires. Audi les ouvre dans les centres urbains afin d’aller au cœur de la vie de ses clients. En 2022, des sites Audi House of Progress ont ouvert leurs portes à Vienne, Séoul et Milan, entre autres. En plus de l’installation permanente à Wolfsburg, au printemps 2023, un Audi House of Progress ouvrira également à Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite. Des emplacements supplémentaires sont déjà prévus.

La route vers l’Audi House of Progress Wolfsburg

Les modifications apportées au pavillon Audi dans l’Autostadt équivalaient à un remodelage complet de l’intérieur du bâtiment existant. Outre la rénovation de sa technologie interne, l’accent a été mis sur le concept d’exposition. Pour augmenter la transparence et créer de l’espace pour de nouvelles expositions et de nouvelles lignes de vue, le béton armé formant la rotonde qui contient l’escalier central du bâtiment a été ouvert.

L’Audi House of Progress montre que les aspirations durables d’Audi ne s’appliquent pas seulement aux produits, à la fabrication et à la chaîne d’approvisionnement, mais également à ses points de contact avec les clients et les fans. L’idée derrière l’Audi House of Progress est de ne plus nécessiter de modifications pour les nouvelles expositions, ce qui est tout à fait conforme à l’objectif de durabilité. Les seules choses qui changeront sont le contenu numérique et les expositions, comme les voitures et les meubles.

De cette façon, de nouveaux sujets et produits peuvent être intégrés rapidement et facilement dans chaque exposition. Il transformera la promesse de l’entreprise selon laquelle « future is an attitude » (l’avenir est une attitude) en un concept changeant en mettant l’accent sur le fait de rendre la marque Audi tangible et réelle pour les visiteurs.

Juste dans la zone d’entrée de l’Audi House of Progress, la Table des visions offre un aperçu des visions de l’entreprise pour l’avenir. Une passerelle mobile flanquée de questions sur les thèmes de la marque mène à partir de là et dans les zones d’exposition du pavillon, qui s’étendent sur deux niveaux.

Les temps forts de l’exposition

Le premier niveau abrite des expositions sur la numérisation et le design. Aux côtés de l’Audi A6 e-tron concept et de l’Audi A8 60 TFSI e, il y a des expositions qui donnent vie aux deux sujets sur un lowboard allongé. Parmi les exemples du domaine numérique, citons les feux arrière interactifs à matrice OLED qui affichent de manière ludique diverses animations et, ce faisant, révèlent les possibilités de la technologie. De plus, des matériaux comme la substance recyclée Econyl, un modèle en argile de l’Audi e-tron GT quattro, et des vases imprimés en 3D dans les options de couleurs actuelles sont également présentés. Les visiteurs peuvent emporter chez eux des croquis d’Audi Design.

Dans l’Audi House of Progress, les phares du concept Audi A6 e-tron sont convertis en projecteurs et démontrent de manière ludique le potentiel des technologies de lumière Audi. Une projection au sol pour la zone de performance mène au deuxième niveau. L’image est dérivée du signal audio d’un film projeté dans cette zone et change en fonction du volume, de l’intensité et de la dynamique.

Une Audi RS e-tron GT et une vitrine pour l’Audi e-tron foil d’Aerofoils donnent vie à la valeur de la performance de la marque. Parallèlement au Q4 e-tron, la table de durabilité fournit des informations sur l’économie circulaire et la collaboration durable.

Le cœur du pavillon est le « Blog du progrès » dans la rotonde ouverte, qui relie spatialement les deux niveaux d’exposition supérieurs au niveau d’entrée. Le contenu en temps réel du blog est généré à partir des sujets phares mis à jour quotidiennement de la marque Audi et des points focaux de la marque. Grâce à une installation sur les réseaux sociaux, toute personne intéressée peut s’asseoir à l’arrière d’un concept-car de la famille sphere à la fin de la visite.

Photos : Audi