Formule E – Retour tumultueux d’ABT CUPRA aux États-Unis

ABT CUPRA a connu une course turbulente et parfois chaotique lors du retour de la Formule E aux États-Unis. Alors que Nico Müller a dû terminer la course à Portland tôt après un violent impact sans qu’il en soit responsable, son coéquipier Robin Frijns a marqué un autre point pour le compte de l’équipe nouvellement formée. Avec deux courses doubles à Rome et à Londres au cours des quatre prochaines semaines, la neuvième saison du Championnat du monde se dirige maintenant vers la dernière ligne droite.

« Notre équipe a encore une fois travaillé avec concentration et sans faille ici à Portland, mais n’a malheureusement pas été récompensée pour ses grands efforts. », a déclaré le directeur de l’équipe Thomas Biermaier. Lors des essais libres et des qualifications, Frijns et Müller ont toujours terminé autour du top dix, prouvant une fois de plus qu’ABT CUPRA s’est imposée dans le milieu de terrain sûr dans la seconde moitié de sa saison de retour. « Sur les pistes où la gestion de l’énergie et les différentes stratégies façonnent la course, les choses sont généralement chaotiques. En regardant l’accident de Nico et ce qui aurait pu être possible compte tenu de notre performance, le point de Robin est un confort froid. » a ajouté Thomas Biermaier.

Robin Frijns a réalisé un bon tour en qualifications et est parti de la neuvième place. En course, le Néerlandais est resté à l’écart de toutes les échauffourées, s’est même parfois classé troisième et s’est classé dixième à l’arrivée. Après la course de samedi à Jakarta et la pole position à Berlin, c’est déjà la troisième fois qu’il marque des points cette saison.

« Nous avons essayé de tirer le meilleur parti de toutes les situations grâce à notre efficacité et à nos capacités de performance. Dans une course stratégique comme celle-ci, il faut toujours être au bon endroit au bon moment et en même temps faire très attention. Nous y sommes parvenus aujourd’hui, au moins dans une certaine mesure. », explique Frijns.

C’était une course à oublier pour Nico Müller, qui ratait le duel lors des qualifications pour un dixième de seconde seulement. En course, il a endommagé son aileron avant très tôt en essayant d’éviter un accident. Puis, au dixième tour, une partie de l’aileron semble passer sous les pneus avant et la voiture percute violemment les glissières de sécurité à grande vitesse. Müller n’a pas été blessé mais a été privé de la chance d’un autre bon résultat. « Nous avons réalisé une solide performance tout le week-end, mais il ne reste que beaucoup de dégâts sur la voiture et beaucoup de travail pour les gars. Sans cet incident, nous aurions également eu de bonnes chances de marquer des points. », a déclaré Nico Müller.

Photos : ABT