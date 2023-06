DTM – Premier succès pour l’Audi R8 LMS GT3 d’ABT Sportsline à Zandvoort

Le premier succès de la saison d’une équipe cliente d’Audi Sport en DTM a marqué le dernier week-end de juin 2023. Pole position, victoire et meilleur tour en course : le pilote ABT Ricardo Feller a réalisé une journée DTM parfaite à Zandvoort par un temps estival fantastique et devant un public nombreux. Il s’agissait du deuxième triomphe dans la populaire série de courses pour le jeune pilote suisse après Imola 2022, et la 74e victoire pour ABT Sportsline.

La première course de samedi a été décevante pour ABT Sportsline. Tous les pilotes Audi manquaient de vitesse, plusieurs petites erreurs se sont ajoutées à une maigre récolte de points avec les places 12 (Kelvin van der Linde) et 15 (Ricardo Feller).

Le dimanche n’a pas non plus commencé comme prévu : les deux pilotes ABT étaient sur des tours rapides lorsque les qualifications ont été signalées au drapeau rouge. Alors que Kelvin van der Linde n’a pas pu s’améliorer après le redémarrage, Ricardo Feller a réussi de loin le tour le plus rapide dans les trois minutes restantes, ce qui lui a assuré la meilleure position sur la grille au volant de l’Audi R8 LMS avec un avantage de plus de trois dixièmes de seconde.

Sous un soleil radieux et des températures de piste de 47 degrés, le Suisse n’a ensuite commis aucune erreur dans la course d’une heure. Au moment où il s’est arrêté aux stands, il avait accumulé une avance de quatre secondes. Il a franchi la ligne d’arrivée après 39 tours avec 2,7 secondes d’avance sur le pilote Porsche Thomas Preining. Alors que l’Autrichien mène le classement après le premier quart de la saison, Feller est à la deuxième place avec un écart de seulement quatre points. Il s’agissait de la première victoire de la saison DTM pour une équipe cliente Audi et du deuxième succès personnel de Ricardo Feller après son triomphe à Imola il y a un an.

« L’équipe a été assez intelligente pour me renvoyer directement à la sortie des stands après le drapeau rouge. J’avais une piste libre et je pouvais parfaitement préparer mes pneus pour le tour restant alors que les autres pilotes étaient coincés dans le trafic derrière moi. De plus, mes gars ont amélioré massivement la voiture dans de nombreux détails du jour au lendemain. La course était assez facile. Il faisait juste un peu trop chaud dans le cockpit. », a déclaré Ricardo Feller.

Kelvin van der Linde s’est frayé un chemin de la dixième place sur la grille à la sixième place. « La course de dimanche a été formidable, mais pour moi, c’était un week-end d’occasions manquées et très frustrant car je veux me battre pour les podiums et les victoires. Néanmoins, félicitations à Ricardo pour la première victoire d’ABT cette saison ! Ce succès renforce toute l’équipe et donne à chacun une nouvelle motivation. », a déclaré le Sud-Africain.

Pour la première fois, Martin Tomczyk a accepté le trophée du vainqueur sur un podium DTM dans son nouveau rôle de directeur d’ABT Motorsport : « Ce trophée revient à toute l’équipe, qui a travaillé dur ces derniers mois et n’a pas abandonné même après la journée difficile ici à Zandvoort hier. Ricardo et Kelvin ont tous deux fait de bonnes courses. Le résultat est une grande motivation pour les courses à venir et notre course à domicile au Norisring dans quinze jours. Pour nous, Zandvoort était comme des montagnes russes. Mais nous avons montré que nous étions unis en tant qu’équipe et que nous devenons plus forts. »

Photos : ABT / ADAC Motorsport